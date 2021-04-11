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Ганчаренко: «Назначение в „Краснодар“ — новый вызов. Будем играть в атаку»

11 апреля 2021, 14:03

Виктор Ганчаренко рассказал, какие задачи стоят перед ним на должности главного тренера «Краснодара».

Назначение в «Краснодар» — новый вызов. Мы знаем о тех условиях, которые есть у клуба, знаем о задачах играть в атакующий футбол. Это интересно, думаю, что у нас схожий менталитет с «Краснодаром», мы должны всё время играть в атаку. До конца сезона нам нужно постараться стабилизировать результаты, играть в каждом матче на победу. И понятно, что я должен досконально ознакомиться с каждым игроком с прицелом на следующий сезон. Команда потеряла уверенность в этом году, но качество очень хорошее и в группе атаки, и в полузащитной линии. Важно, чтобы вернули легкость атаки, присущую «Краснодару».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ 112910415 (раскрыть)
11 апреля в 16:58
да погоди ты, куда бежать, нужно стабилизировать ситуации... картоху насадить, туда сюда, а потом гдето-то поатакуем)))
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 16:45
Смешной кадр.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 апреля в 16:32
Этот сезон уже пропал.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
11 апреля в 15:55
во втором решил проиграть :(
112910415
112910415
11 апреля в 15:37
в первом матче решил не атаковать ...
Николай Еремеев
Николай Еремеев
11 апреля в 15:10, ред.
Ну все бы примерно так сказали . став новым тренером . только у него слова частенько расходятся с делами !Поглядим !
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 15:02
А может всё таки иметь более гибкую тактику!Они уже наловили полную кошёлку голов! Не умение играть важные игры и не умение играть против равных и превосходящих соперников! Надо менять психологию игроков.... А с одной только тактикой всё время играть в атаку ничего хорошего не получится! Быки не Барса и даже не Зенит! Понятно что Виктор сказал то что хочет от него слышать Галицкий !А получится или нет это другой вопрос!Краснодар самобытный клуб... Хочется чтобы получилось!
Накир
Накир
11 апреля в 14:52
Пожелаю Виктору удачи!!!!...может что и получится
dadrail
dadrail
11 апреля в 14:42
Ну Витюня, еще один хороший шанс есть...попробуй воспользоваться...
Сидор новый
Сидор новый
11 апреля в 14:38
Посмотрим, что наиграют быки в оставшихся матчах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 апреля в 14:38, ред.
Лучше играть в футбол.....чем в атаку....
В атаку Краснодар уже наигрался....
С Вольфсбургом..3:9 по итогам двух встреч...
С Олимпиакосом 1:6 по итогам двух встреч...
С Базелем 1:5...с Хетафе 1:5....и т.д.

Да и в РПЛ...только в этом сезоне...
0:7 с Ахматом.....2:9 со Спартаком...и т.д.

Атака дело хорошее....но она всего лишь часть общего успеха...
Удачи Гончаренко и Краснодару !!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
11 апреля в 14:26
Ну Виктор, дерзай !!! Всё может быть и получится!!!
Самое главное сделать выводы из прошлых ошибок и неудач , которые были в ЦСКА. Найти общий язык с легионерами ,которые собираются уходить из Краснодара, если конечно они вписываются в схему и тактику игры, твою. И попробовать задействовать молодёжь академии Краснодара в игру главной команды. И самое главное хочется видеть Быков играющих как и прежде в красивый атакующий футбол, к которому привыкли все болельщики и любители футбола !!! Пожелаем Удачи Краснодару с Ганчаренко !!! Будем делать посмотреть !!! Успехов!!!
Всем Добра !!!
КЭТиК
КЭТиК
11 апреля в 14:20
Запудрить мозги он умеет.
Mangur
Mangur
11 апреля в 14:14
Удачи.Чё ещё ждём
beefs
beefs
11 апреля в 14:13
заяц трепаться не любит, посмотрим на твою атаку...
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