рассказал, какие задачи стоят перед ним на должности главного тренера «Краснодара».

Назначение в «Краснодар» — новый вызов. Мы знаем о тех условиях, которые есть у клуба, знаем о задачах играть в атакующий футбол. Это интересно, думаю, что у нас схожий менталитет с «Краснодаром», мы должны всё время играть в атаку. До конца сезона нам нужно постараться стабилизировать результаты, играть в каждом матче на победу. И понятно, что я должен досконально ознакомиться с каждым игроком с прицелом на следующий сезон. Команда потеряла уверенность в этом году, но качество очень хорошее и в группе атаки, и в полузащитной линии. Важно, чтобы вернули легкость атаки, присущую «Краснодару».