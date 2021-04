Пресс-служба «Боруссии» М сообщает, что главный тренер возглавит клуб со следующего сезона.

Контракт со специалистом рассчитан на три сезона. В данный момент Хюттер работает в «Айнтрахте».

