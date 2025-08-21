В «Сьоне» заявили, что Миранчук был удивлён необходимостью много бегать

Президент швейцарского «Сьона» прокомментировал источнику возможный переход российского полузащитника команды в московское «Динамо».

О том, почему Антон прибыл в Москву

Он разговаривает с клубами.

Закончена ли его карьера в «Сьоне», где он провёл только один сезон

Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлён, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.

Антон — отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта — ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон — всё равно очень хороший игрок.