В «Сьоне» заявили, что Миранчук был удивлён необходимостью много бегать

вчера, 10:49

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал источнику возможный переход российского полузащитника команды Антона Миранчука в московское «Динамо».

О том, почему Антон прибыл в Москву

Он разговаривает с клубами.

Закончена ли его карьера в «Сьоне», где он провёл только один сезон

Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлён, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.

Антон — отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта — ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон — всё равно очень хороший игрок.

Gorasul
Gorasul
вчера в 20:21
Для циркового Динамо с главклоуном - идеальный вариант....
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
У знакомых парнишка захотел в футбольную секцию. После первого дня сказал - Я больше не хочу, там надо много бегать, а вратарём, не берут, ростом не вышел. Может Антон из таких?)
112910415
112910415
вчера в 13:11
Слишком много товарищ Константин хотел от талантливого парня! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:56
Если, всё-таки, Динамо решится подписать Миранчука, игрока нужно обеспечить всем необходимым, для скорейшей адаптации в коллективе. Прежде всего, целесообразно решить вопрос с тренером сборной России по футболу, чтобы Антона не вызывали на ближайший сбор главной национальной команды страны. Нельзя допустить даже малейшей травмы. Карпин сам, с удовольствием, решит этот вопрос - кроме Динамо он ещё и сборной руководит.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:12
Сейчас информация о Миранчуке нам будет поступать очень часто - на завтрак, обед и ужин. Однако, реальных новостей будет немного. Конечно, хотелось бы узнать, на каком этапе находятся переговоры, а может они и не ведутся вовсе? Хорошо, если так, но.,. Допустим, Миранчук подпишет контракт, чего от него ждать? Играть этот человек точно не сможет. Во всяком случае, уровень ожидания Антон не потянет. Остаётся один вариант - пойти по пути Захаряна. Не хотелось бы это увидеть. Может Динамо, всё-таки,, не будет покупать Миранчука?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:00
)
AleS
AleS
вчера в 11:39
И Динамо после такого еще берет этого бездаря, и будет еще и бабки неплохие ему платить.
Capral
Capral
вчера в 11:10
И как тут не вспомнить Великого Поэта: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...
BENFICA
BENFICA
вчера в 11:00
Наши лентяи что тут скажешь!
jRest
jRest
вчера в 10:59
Бег-Деньги-Миранчук.

Вычеркните лишнее слово.

Это, конечно, пипец. Они ещё искренне удивляются, что чтобы получать зарплату нужно работать, оказывается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:57
Если перевести слова президента С она на русский разговорный , то будет "Ну и влип я по самое не могу с этим Антоном. Он думал можно играть стоя на месте как в РПЛ"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:51, ред.
Ахахах))) тут просто нет слов)) надо бы Антончику вратарем становиться)))
