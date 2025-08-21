В «Сьоне» заявили, что Миранчук был удивлён необходимостью много бегать

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал источнику возможный переход российского полузащитника команды Антона Миранчука в московское «Динамо».
О том, почему Антон прибыл в Москву
Он разговаривает с клубами.
Закончена ли его карьера в «Сьоне», где он провёл только один сезон
Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлён, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.
Антон — отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта — ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон — всё равно очень хороший игрок.
Это, конечно, пипец. Они ещё искренне удивляются, что чтобы получать зарплату нужно работать, оказывается.
Это, конечно, пипец. Они ещё искренне удивляются, что чтобы получать зарплату нужно работать, оказывается.