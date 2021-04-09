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Стукалов — новый главный тренер «Уфы»

09 апреля 2021, 12:39

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что Алексей Стукалов стал новым главным тренером клуба, как это и ожидалось.

Контракт со специалистом рассчитан до 2023 года.

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Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Bastardo (раскрыть)
10 апреля в 22:06
Спасибо
Bastardo
Bastardo ответ Spartach from kg (раскрыть)
10 апреля в 21:23
Родился 24 ноября 1983 года в Ставрополе в семье тренера Бориса Стукалова(с)
Kosmos58
Kosmos58
10 апреля в 11:13
Уфа, до свидания!.
Spartach from kg
Spartach from kg
09 апреля в 23:49
Это не сын Бориса Стукалова?
Санчо Панса
Санчо Панса
09 апреля в 19:37
Да, он сын того самого Бориса Стукалова) Успехов тебе в Уфе! Хотя, конечно, есть вероятность, что и он надолго там не задержится.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 апреля в 19:09
Согласен. Газизов сам же Уфу и похоронил.
Evgeniy09
Evgeniy09 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 апреля в 18:16
А тут сложно сказать, ведь у "Арсенала" и "Ротора" тоже непростой график и темп набора очков слабый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 апреля в 17:22
Причем я думаю, что даже в стыках Уфа не будет, вылетит напрямую. Но футбол логичен и справедлив. Газизов наработал на вылет в ФНЛ
Bastardo
Bastardo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 апреля в 17:04
Это логично. Я к тому, что Уфе с её извечными проблемами с линией нападения и игре от обороны странно кому-то предъявлять за автобус, потому подобное заявление в адрес Евсеева звучит странно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Bastardo (раскрыть)
09 апреля в 16:33
Тренер всегда ставит тактику на игру исходя из возможности своих игроков. Глупо играть в Чапая, если соперник превосходит тебя в классе. А ещё глупее выглядит тренер, который ставя т.н автобус, оссуждает потом других тренеров в этом. Это камень в огород Гончаренко, который с язвой отозвался о Бердыеве.
За спиной ВЭБ, Орешкина, Гинера видимо невольно становишься Чапаем).
Bastardo
Bastardo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 апреля в 16:15
Уфа всегда играла автобусом, что при Колыванове, что при Семаке, что при Гончаренко, что при Томарове
А Газизов хотел пойти на повышение, но попал в лифт
Bastardo
Bastardo
09 апреля в 16:13
Контракт до 23го года. Видимо, с расчётом, что если вылетят, он вернёт их назад. Велес неплохо идёт в ФНЛ, не имея звёзд и бекграунда. И играет там молодёжка.
Caniggia
Caniggia
09 апреля в 15:15
Будет готовить Уфу к пердиву, хотя это мог бы сделать хоть сам Газизов.
nikoladolgov
nikoladolgov
09 апреля в 13:58
Шило на мыло !
А что Рахимовы кончились ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 13:33
Евсеева за что убрали? Сверху пришла разнарядка, типа автобусы ставит? За то, что отбирал очки, типа топов?).
Зачем уходил в Спартак сам Газизов?
37 лет Стукалову. Какой багаж у него? На каком месте идёт Велес в ФНЛ? Если пригласили в Уфу, наверно на первых ролях?).
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля в 13:15
Трудная задача у Стукалова. Остаться в РПЛ будет очень проблематично. График матчей просто наисложнейший : Ахмат, Спартак, Сочи, ЦСКА, Зенит, Арсенал. Маловероятно что команда в этих матчах наберет достаточное количество очков, которое хватило бы для того , чтобы остаться в РПЛ. Конкуренты тоже будут стараться брать очки.
Ждем следующий тур.
Всем здоровья.
berda2003
berda2003
09 апреля в 13:07
на фото две красавицы?
berda2003
berda2003
09 апреля в 13:04
на уфе поставили крест,... последние бабки распределят, и скажут: "ну, не вгадали..."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 12:57
Попробует вытянуть Уфу из ФНЛ.
d_fincher
d_fincher
09 апреля в 12:49
Самое время Сашку Кокорина покупать. Давай, Шамиль, поднажми пару миль!
Ванечка
Ванечка
09 апреля в 12:48
Ну посмотрим, что из этой затеи получится.... удачи тренеру (в Велесе был хорош)...
Знатог
Знатог
09 апреля в 12:48
Ху из Стукалов?
STVA 1
STVA 1
09 апреля в 12:45
Новый строитель автобусов? . Посмотрим... Удачи.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 12:41, ред.
Для ФНЛ очень даже хорошо 👍
Газизов решает свои стратегические задачи.
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