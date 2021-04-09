Стукалов — новый главный тренер «Уфы»

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что Алексей Стукалов стал новым главным тренером клуба, как это и ожидалось.
Контракт со специалистом рассчитан до 2023 года.
Алексей Стукалов – новый главный тренер ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) April 9, 2021
Специалист подписал контракт с нашей командой до июня 2023 года ✍🏼
Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа». pic.twitter.com/yOq2zMPrVD
Ждем следующий тур.
Всем здоровья.
Ждем следующий тур.
Всем здоровья.