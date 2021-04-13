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Перес переизбран президентом «Реала». Он был единственным кандидатом

13 апреля 2021, 08:49

Флорентино Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала».

74-летний функционер был единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах. Таким образом, проводить голосование не потребовалось.

Новый срок правления Переса — с 2021 по 2025 год. As отмечает, что он единственный человек, сумевший гарантировать поступление 124 миллионов евро в «Реал» (это 15% от бюджета клуба).

Перес возглавляет «Реал» последние 12 лет, ранее он также руководил клубом с 2000 по 2006 год.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
14 апреля в 14:04
Нет конечно не заслуга Переса . Реал был богатым и до Переса и в 90. Это заслуга Сантьяго Бернабеу который поднял клуб , и с тех времён Реал всегда был одним из богатейших клубов , и не важно какой был президент . С МЮ по поводу Роналду кто договорился ? Кальдерон , он где то 100 лямов нашел , и это не учитывая подписания Роббена и Снейдар . Заслуги Переса это огромные долги , а доходы это заслуги тех кто поднял бренд и стоял у истоков . У нашего конкурента президенты постоянно меняются , но доход только растет . Я ещё раз повторяю МЮ не имея трофеев умудрялся зарабатывать больше Реала
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
14 апреля в 13:31
Вот кстати, из последнего:
«Реал» остается королем футбола по части коммерческих доходов. В сезоне-2019/20 мадридский суперклуб получил 424 миллиона долларов от рекламы, спонсорства и мерчендайзинга. «Барселона» за этот же период заработала 377 миллионов долларов
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1251451/barselona-manchester-yunayted

Это ли не заслуга Переса? Реал везде и во всём номер один, уж точно в топ-3. Нравится тебе это или нет, но это всё благодаря Пересу. И любой другой на его месте вряд ли сделал бы больше.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
14 апреля в 09:23
О Лоренсо Сансе я знаю . Я имел в виду, кто лучше сейчас? Покажи мне такой клуб? Реал самый успешный, несмотря на все ошибки. И Реал стоит на пороге своего очередного обновления при Пересе. И я уверен, что у него получится.
А про Вудворда не смеши. Даже самолёт заказывали с плакатом об его отставке и кружили над Манчестером.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 22:40
Да причем тут твой бизнес ? Твой МЮ не имея трофеев и ЛЧ десять лет зарабатывал больше Реала , но почему то у тебя Вудворт плохой . Барселона тоже зарабатывает не меньше , но на очередного политика . МЮ долгие годы опережал Реал и как то обходился без Колумбийских футболок . Из 20 попыток , Перес угадал только с тремя , будь мы на его месте и то больше правильных выборов сделали бы и назначений чем он . И ты спрашивал кто лучше ? Да хотя бы предыдущий президент Реала Лоренсо Санс ,ознакомься с его достижениями , и почитай как Перес уничтожил то что собрал Лоренсо
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
13 апреля в 20:02
Я не скажу, что ты меня переубедил. И Зидана и Анчи назначил Перес. Бизнес - это не только стройка, это и продажа клубных футболок. Думаю, что половина Колумбии купила футболку Хамес в сливочном цвете. Так что пользу клубу была.
Но понимаю, что и мне тебя не переубедить. На том и разойдёмся.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 19:57
И первый приход его показал что с ним будет без Зидана 6 лет вылетов из ЛЧ , минимум титулов при огромных тратах . Если бы не Анчи и Зидан за Пересом ничего бы не было бы
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 19:52
А причем тут личные мотивы Переса ? Его стройка в Колумбии как то на Реал сказывается ? Послушай при президенте Роселе барса тоже треблы и куча трофеев сделала , но он вагнал клуб в коррупцию , сел в тюрьму . Я ещё раз говорю трофеи выиграны только за счёт Зидана , за то что игроки бились за него . Назначение Зидана единственное его хорошие решение , и то оно было принято после его же провалов . Говоря о титула ты как раз таки судишь поверхностно , упуская его провальные и ужасные решение . Знаешь такую поговорку не было бы счастья да несчастье помогло ? Вот по такому принципу Реал выиграл титулы . Провальное решение по назначению Бенитеса , которое привело к назначению Зидана , после уход Зидана и за ужасной политики Переса, после же очередного провального назначения Лапетеге , (умудрился забрать тренера сборной перед большим турниром ,просто гений ) . Также неудачное назначение Солари ,Зидан вновь пришел и стал спасть клуб от позора . А что будет если завтра Зидан уйдет и не вернётся ? Знаешь что будет ? Кучу провальных решений и за год смена множество тренеров по 3-4 штуки . И потом ты вспомнишь что за титулами стоял Зидан , а не этот дилетант .
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
13 апреля в 19:12
Послушай, факты говорят об обратном, Реал - самый успешный клуб и за время правления Переса выиграл 27 трофеев. Я болею за Реал с 2002 года. Не такая большая разница. Я вижу, что клуб успешен. Не всё время правления Переса был Зидан. И того же Зидана назначил Перес. И второй раз тоже он ег оуговорил придти обратно. Футбол - это в том числе бизнес. Ты поверхностно сравниваешь Ди Марию и Хамеса, но забываешь о стройках Переса в Колумбии и выходе на этот рынок. А сколько пользы и денег принесла клубу эта рокировка? Он ещё и бизнесмен. Клуб держится на плаву, скоро будет новый стадион и у нового президента клуба не будет головной боли лет на 30-50 вперёд по данному вопросу. Реал трижды подряд взял ЛЧ. Это просто невозможно с плохим президентом. Минусы у него есть, но нужно смотреть шире и быть благодарнее за то, что есть. У всех других клубов этого просто нет.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 18:31
Я ещё про тренерские решения не говорю . Когда был свободен Клопа , назначить Бенитеса это надо быть сверх разумом )))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 18:28
А то есть решение поменять ДиМарию на Хамеса это отличное решение ?))) А заблокировать трансфер Роналду отличное решение ?))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
13 апреля в 18:27
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    13 апреля в 18:27
    Из всего что ты написал, соглашусь только по Роббену и Снейдеру. Их просто так убрал, а они потом доказали свою состоятельность в других клубах.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    13 апреля в 18:25
    Избавился от Робена и Снейдера , только и за того что не он их подписал , а сколько пользы они могли принести . Хотел заблокировать трансфер Роналду , хорошо что совет директоров отказался это делать . Избавился от Ди Марии и Озила которые не продавали футболки . Того же Мбаппе он упустил , сказав что у нас есть Бэйл , хотя Зидан очень просил . Я уже не говорю о десятков провальных трансферов .
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    13 апреля в 18:19
    Инициатор провальных трансферов ? У него из 10 один норм трансфер , а все удачные трансферы связаны не с ним , или Моруньо настоял или же Зидан . Я могу часами описывать провалы и ошибки Переса , потому что их было куча . Отношение к легендам клуба , продавал лидеров клуба только потому что они были не популярные , и вместо них брал хвйповых футболистов которые проваливались . Между Роналду и Бейлом избавился от Роналду , продлив контракт с Бейлом . Избавился от Ли Марии в угоду Хамеса. И если бы не Зидан , который постоянно его спасает от провалов , его бы давно попросили уйти с клуба . Зидан его личный ангел хранитель
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    13 апреля в 18:04
    Ну я в корне с тобой не соглашусь. Перес инициатор большинства трансферов. В принципе, они все через него проходят. Тренера тоже назначает он. И было много ошибок, а у кого их не было? В случае с Зиданом он признал свою ошибку.
    Скажу тебе одно, этим или следующим летом, мы увидим снова лучших игроков в Реале (жди Холланда или Мбаппе, а может и обоих). И это всё возможно только благодаря Пересу. Я болею за МЮ и я точно знаю, что такое плохой президент и плохой исполнительный директор (Эд Вудворд).
    Не думаю, что у Реала было бы столько болельщиков, будь он как условный Милан или ТТХ в их нынещнем состоянии. Я в принципе не знаю более могущественных президентов в мире футбола. Переса знают все. У него есть авторитет, есть вес, а ещё он вовлечён в историю клуба и болеет за клуб всей душой. Он чтит прошлые поколения игроков Реала. В клубе есть преемственность, есть свои воспитанники. Да сплошные плюсы.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    13 апреля в 14:38
    Почему я и за делитантного президента не должен болеть за Реал ? Он что олицетворение Реала ? Он опухоль Реала от которой надо избавиться . Никакого отношения к титулам он не имеет ,а вот провалы Реала связанны именно с ним
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    13 апреля в 12:43
    Так болей за Баварию. Но тебе же интересен Реал. И явно не потому что ты из Мадрида сам. А потому что Перес уже дважды собирал галактикос. А сейчас на пороге третьей перестройки.
    Сколько Лиг Чемпионов у президента Баварии и сколько у Переса?
    Долги? Перес точно не кинет Реал, как кинули Милан Берлускони и Ко. Он строит сейчас стадион, при этом умудряется держать клуб на плаву. Это очень накладно.
    berda2003
    berda2003
    13 апреля в 10:22, ред.
    короче, пролонгировали...
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    13 апреля в 09:58
    Даже близко не лучший президент . Куча ужасных ошибок в плане трансферов ,назначение тренеров, развития клуба . Наличие долгов у клуба . Он по факту не может лучшим быть президентом , когда у Баварии президент сделал так что у клуба нету долгов , и на трансферы тратятся куда меньше
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    13 апреля в 09:57
    Надеюсь ещё ни к одной победе приведет дедушка Перес ))
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    13 апреля в 09:56
    Путин а так можно было ?))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    13 апреля в 09:25
    Он реально лучший президент. Шутки шутками про отсутствие выбора, но лучше него никого нет. Так что с Россией бы не сравнивал.
    mihaluch
    mihaluch
    13 апреля в 09:07
    Знает где добыть денег.
    beefs
    beefs
    13 апреля в 09:01
    А я думал такое только у нас бывает...
    ОПС
    ОПС
    13 апреля в 08:54
    Сам у себя выиграл. Как то неинтересно.
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