Перес переизбран президентом «Реала». Он был единственным кандидатом

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13 апреля 2021, 08:49

Флорентино Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала».

74-летний функционер был единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах. Таким образом, проводить голосование не потребовалось.

Новый срок правления Переса — с 2021 по 2025 год. As отмечает, что он единственный человек, сумевший гарантировать поступление 124 миллионов евро в «Реал» (это 15% от бюджета клуба).

Перес возглавляет «Реал» последние 12 лет, ранее он также руководил клубом с 2000 по 2006 год.