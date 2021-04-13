Перес переизбран президентом «Реала». Он был единственным кандидатом

Флорентино Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала».
74-летний функционер был единственным кандидатом, подавшим заявку на участие в выборах. Таким образом, проводить голосование не потребовалось.
Новый срок правления Переса — с 2021 по 2025 год. As отмечает, что он единственный человек, сумевший гарантировать поступление 124 миллионов евро в «Реал» (это 15% от бюджета клуба).
Перес возглавляет «Реал» последние 12 лет, ранее он также руководил клубом с 2000 по 2006 год.
«Реал» остается королем футбола по части коммерческих доходов. В сезоне-2019/20 мадридский суперклуб получил 424 миллиона долларов от рекламы, спонсорства и мерчендайзинга. «Барселона» за этот же период заработала 377 миллионов долларов
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1251451/barselona-manchester-yunayted
Это ли не заслуга Переса? Реал везде и во всём номер один, уж точно в топ-3. Нравится тебе это или нет, но это всё благодаря Пересу. И любой другой на его месте вряд ли сделал бы больше.
«Реал» остается королем футбола по части коммерческих доходов. В сезоне-2019/20 мадридский суперклуб получил 424 миллиона долларов от рекламы, спонсорства и мерчендайзинга. «Барселона» за этот же период заработала 377 миллионов долларов
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1251451/barselona-manchester-yunayted
Это ли не заслуга Переса? Реал везде и во всём номер один, уж точно в топ-3. Нравится тебе это или нет, но это всё благодаря Пересу. И любой другой на его месте вряд ли сделал бы больше.
А про Вудворда не смеши. Даже самолёт заказывали с плакатом об его отставке и кружили над Манчестером.
А про Вудворда не смеши. Даже самолёт заказывали с плакатом об его отставке и кружили над Манчестером.
Но понимаю, что и мне тебя не переубедить. На том и разойдёмся.
Но понимаю, что и мне тебя не переубедить. На том и разойдёмся.
Скажу тебе одно, этим или следующим летом, мы увидим снова лучших игроков в Реале (жди Холланда или Мбаппе, а может и обоих). И это всё возможно только благодаря Пересу. Я болею за МЮ и я точно знаю, что такое плохой президент и плохой исполнительный директор (Эд Вудворд).
Не думаю, что у Реала было бы столько болельщиков, будь он как условный Милан или ТТХ в их нынещнем состоянии. Я в принципе не знаю более могущественных президентов в мире футбола. Переса знают все. У него есть авторитет, есть вес, а ещё он вовлечён в историю клуба и болеет за клуб всей душой. Он чтит прошлые поколения игроков Реала. В клубе есть преемственность, есть свои воспитанники. Да сплошные плюсы.
Скажу тебе одно, этим или следующим летом, мы увидим снова лучших игроков в Реале (жди Холланда или Мбаппе, а может и обоих). И это всё возможно только благодаря Пересу. Я болею за МЮ и я точно знаю, что такое плохой президент и плохой исполнительный директор (Эд Вудворд).
Не думаю, что у Реала было бы столько болельщиков, будь он как условный Милан или ТТХ в их нынещнем состоянии. Я в принципе не знаю более могущественных президентов в мире футбола. Переса знают все. У него есть авторитет, есть вес, а ещё он вовлечён в историю клуба и болеет за клуб всей душой. Он чтит прошлые поколения игроков Реала. В клубе есть преемственность, есть свои воспитанники. Да сплошные плюсы.
Сколько Лиг Чемпионов у президента Баварии и сколько у Переса?
Долги? Перес точно не кинет Реал, как кинули Милан Берлускони и Ко. Он строит сейчас стадион, при этом умудряется держать клуб на плаву. Это очень накладно.
Сколько Лиг Чемпионов у президента Баварии и сколько у Переса?
Долги? Перес точно не кинет Реал, как кинули Милан Берлускони и Ко. Он строит сейчас стадион, при этом умудряется держать клуб на плаву. Это очень накладно.