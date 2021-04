Полузащитник дортмундской «Боруссии» отметился забитым голом в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Таким образом, англичанин стал самым молодым автором гола «Боруссии» в рамках ЛЧ (17 лет 9 месяцев 16 дней).