Дзюба + Азмун = вне конкуренции, но и у «Спартака» крутая связка. Рейтинг лучших атакующих дуэтов РПЛ

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вчера, 19:03

Если с другом вышел в путь…

От каждой команды РПЛ берем двух самых результативных футболистов, суммируем их голы и вносим в табличку. Иногда речь идет о настоящих связках форвардов, которые помогают друг другу много забивать, однако в нижней половине рейтинга футбольная взаимосвязь не всегда настолько явная. Никак нельзя сегодня обойтись без этого слова: поехали!

16 место. «Арсенал». Эванс Кангва (3) + Даниил Лесовой (2) = 5 голов

За тульский «Арсенал» в этом сезоне отличились уже 13 футболистов, но только Эванс Кангва забил больше двух мячей. Ровно по 2 гола на счету еще пяти футболистов, так что на месте Лесового мог быть и Ломовицкий, и Ткачев, и Панченко. Почему Даниил, который еще осенью перешел в «Динамо»? Он лучший по дополнительным показателям, затратил меньше всего минут на один забитый мяч (в среднем 216).

14-15 место. «Ротор». Жуниор Фламарион (3) + Камиль Муллин (3) = 6 голов

14-14 место. «Уфа». Тимур Жамалетдинов (3) + Комнен Андрич (3) = 6 голов

Как и в турнирной таблице РПЛ , в рейтинге самых результативных дуэтов «Ротор» и «Уфа» занимают 14 и 15 места, причем здесь между ними полное равенство. В каждой из команд двое футболистов забили по 3 мяча, причем в «Роторе» на счету Фламариона и Муллина 50% от общего количество голов команды в сезоне.

13 место. «Тамбов». Герман Онугха (4) + Александр Карапетян (3) = 7 голов

В первой половине сезона у «Тамбова» был приличный состав, но клуб оказался на пороге банкротства, и футболисты, определявшие игру команды Сергея Первушина, разбежались в разные стороны. Онугха уже играет в Дании за «Вайле», а Карапетян перешел в «Арарат-Армения». В шести весенних матчах «волки» забили всего лишь 2 гола, зато оба на счету Артема Архипова, который постарается остаться в РПЛ , в отличие от «Тамбова».

12 место. «Ростов». Кенто Хашимото (5) + Дмитрий Полоз (4) = 9 голов

У «Ростова» сейчас нет термоядерной атаки, хотя с появлением Али Соу стало интереснее. Но пока лучший дуэт снайперов составляют прошлогодние новички. На каком-то этапе чемпионата неожиданно результативную игру показал японец Хашимото, а вернувшийся на берега Дона Дмитрий Полоз выезжает на хет-трике в ворота «Динамо» в матче первого круга.

11 место. «Динамо». Даниил Фомин (5) + Даниил Лесовой (5) = 10 голов

У «Динамо» в топе тоже два футболиста, которые проводят первый сезон за «бело-голубых». Оба Даниила классно залетели в состав «Динамо», а уж при Сандро Шварце раскрылись просто блестяще. Отмечаем достижение Лесового, который отметился сразу в двух дуэтах — тульском и динамовском.

9-10 место. «Химки». Резиуан Мирзов (6) + Илья Кухарчук (5) = 11 голов

9-10 место. «Урал». Эрик Бикфалви (7) + Павел Погребняк (4) = 11 голов

«Химки» в начале чемпионата стояли на вылет, а потом вместо Дмитрия Гунько пришел Игорь Черевченко, и началось волшебство. Мирзов и Кухарчук забили свои мячи после смены тренера, а если быть точным, то первый из 11 голов этого дуэта состоялся только 11-м туре. Зато потом забивали регулярно. Уже никого не удивляет результативность Эрика Бикфалви, а вот голы Павла Погребняка — приятная неожиданность. Еще пять лет назад казалось, что форвард завязал с футболом и прилип к скамейке «Динамо», а вчера Паша оформил дубль в матче с «бело-голубыми».

8 место. «Локомотив». Федор Смолов (6) + Гжегош Крыховяк (6) = 12 голов

Смолов мало играл и много лечился по ходу сезона, но весной Федор в огне, вот и в ворота «Спартака» забил важный гол со штрафного. Крыховяк — тоже не промах, после перезапуска сезона поляк уже забивал в ворота ЦСКА , «Уфы» и «Ротора».

7 место. «Ахмат». Бернард Бериша (8) + Владимир Ильин (5) = 13 голов

«Ахмат» забил всего 27 голов за 25 туров, и половина точных ударов на счету Бернарда Бериши и Владимира Ильина, которые с серьезным отрывом являются самыми опасными в атаке «Ахмата».

6 место. «Сочи». Кристиан Нобоа (8) + Антон Заболотный (7) = 15 голов

Нобоа на днях отметил 36-й день рождения, а по его игре в текущем сезоне и не скажешь, что эквадорец уже в преклонных по футбольным меркам годах, ведь играет Кристиан прекрасно, он по-прежнему один из лучших в РПЛ . Антона Заболотного троллят уже по инерции, но в «Сочи» этот форвард играет качественно и результативно. Даже Станислав Черчесов снова вызывает его в сборную России.

3-5 место. «Краснодар». Маркус Берг (9) + Реми Кабелла (8) = 17 голов

3-5 место. «Рубин». Джордже Деспотович (11) + Денис Макаров (6) = 17 голов

3-5 место. ЦСКА . Никола Влашич (11) + Константин Кучаев (6) = 17 голов

Сколько бы Владимир Быстров ни сравнивал Берга с деревом, ответы шведского форварда весомее, ведь Маркус отвечает на любую критику голами и является лучшим бомбардиром «Краснодара» в сложнейшем сезоне. В «Рубине» и ЦСКА дуэты лучших бомбардиров составляют балканские футболисты и представители молодежной сборной России. При этом Константин Кучаев свой последний гол забил 5 месяцев назад, но до сих пор не выпал из двойки лучших бомбардиров «армейцев».

2 место. «Спартак». Александр Соболев (12) + Джордан Ларссон (12) = 24 гола

У «Спартака» хватает проблем в обороне, но атака «красно-белых» на протяжении всего сезона радует. Соболев забил 7 голов в весенней части сезона, Ларссон тоже не промах, но не стоит забывать еще и о Понсе, на счету которого 9 голов. Долгое время аргентинец был самым результативным спартаковцем, но с приходом Квинси Промеса стал проигрывать конкуренцию в атаке, а потом еще и травма вмешалась.

1 место. «Зенит». Сердар Азмун (15) + Артем Дзюба (13) = 28 голов