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«Челси» вышел в полуфинал ЛЧ впервые с 2014 года

14 апреля 2021, 00:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Челси» прошел «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что лондонцы дошли до стадии полуфинала данного турнира первые с 2014 года и в восьмой раз в своей истории.

В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».

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Все комментарии
Islam0500
Islam0500
14 апреля в 18:22
Они обречены в противостоянии с Реалом
feris1
feris1
14 апреля в 08:43
Челси с выходом в полуфинал ЛЧ!
ExtraGelious
ExtraGelious
14 апреля в 01:05
Здравствуйте. Прошу объяснить, почему моему аккаунту Gelious третий бан выдался за последнее время. Хочу получить объяснения без общих формулировок по каждому из них, потому как не согласен, что нарушал какие-то правила. Хотя и понимаю, что могу ошибаться, но хочу узнать, какие такие "личные оскорбления пользователей" я использую, что получаю баны.
Пришлось создать этот аккаунт, т.к. с забаненного основного не смог написать сюда.
beefs
beefs
14 апреля в 00:46
Поздравления с победой, так держать...
drug01
drug01
14 апреля в 00:33
Теперь все пойдет хорошо
1bear
1bear
14 апреля в 00:30
а я опять не угадал...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 апреля в 00:26
Хорошо, что там Барсы нет, а то мы уже знаем, что в таких случаях бывает.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 00:24
Молодцы, хоть и проиграли .
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