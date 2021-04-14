«Челси» вышел в полуфинал ЛЧ впервые с 2014 года

1618348560

14 апреля 2021, 00:16

«Челси» прошел «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Любопытно, что лондонцы дошли до стадии полуфинала данного турнира первые с 2014 года и в восьмой раз в своей истории.

В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».