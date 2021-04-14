«Челси» вышел в полуфинал ЛЧ впервые с 2014 года

«Челси» прошел «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Любопытно, что лондонцы дошли до стадии полуфинала данного турнира первые с 2014 года и в восьмой раз в своей истории.
В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».
«Челси» прошел «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Любопытно, что лондонцы дошли до стадии полуфинала данного турнира первые с 2014 года и в восьмой раз в своей истории.
В следующем раунде «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» – «Ливерпуль».
Пришлось создать этот аккаунт, т.к. с забаненного основного не смог написать сюда.
Пришлось создать этот аккаунт, т.к. с забаненного основного не смог написать сюда.