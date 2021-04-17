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Колашинац может перейти в «Лацио»

17 апреля 2021, 15:32

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может продолжить карьеру в Серии А.

Сейчас футболист выступает на правах аренды за «Шальке», скорее всего, игрок вернётся в «Арсенал» после окончания нынешнего сезона, потому что клуб из Гельзенкирхена рискует вылететь во вторую Бундеслигу.

Как сообщается, «Арсенал» планирует продать Колашинаца в летнее трансферное окно. Главным претендентом на боснийца является «Лацио», который хочет пополнить состав опытным защитником.

Ранее стало известно, что «Лацио» не станет выкупать права на арендованного у «Саутгемптона» защитника Уэсли Худта.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 15:47
Удачи на новом месте...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 15:33
Хороший защитник,пригодится
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