Акинфеев – о борьбе за чемпионство: «По факту золотом не пахнет»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что необходимо клубу, чтобы вновь завоевать титул чемпиона России:
ЦСКА претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА. Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать. Мне кажется, нереально что-то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трех четырех лет строиться, а потом она должна выстрелить.
В послужном списке Акинфеева шесть чемпионских титулов. Прошлый раз ЦСКА выигрывал чемпионат РПЛ в сезоне-2015/16.
Меняется состав, тренер, схемы игры. Всё время приходится сыгрываться игрокам.
Тут не до жиру, быть бы живу )))). Удачи ЦСКА.
