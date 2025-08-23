 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Акинфеев – о борьбе за чемпионство: «По факту золотом не пахнет»

вчера, 11:39

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что необходимо клубу, чтобы вновь завоевать титул чемпиона России:

ЦСКА претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА. Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать. Мне кажется, нереально что-то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трех четырех лет строиться, а потом она должна выстрелить.

В послужном списке Акинфеева шесть чемпионских титулов. Прошлый раз ЦСКА выигрывал чемпионат РПЛ в сезоне-2015/16.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кошмар «Лейпцига». Кейн и Диас нашли химию, «Бавария» оформила разгром дома
Вчера, 10:07Максим Тарасов в блоге Оценочные суждения
Луис Энрике пожаловался на качество поля после матча ПСЖ против «Анже»
Вчера, 09:17
Мареска — о матче с «Вест Хэмом»: «Я очень впечатлён командой»
Вчера, 08:29
Компани — о разгроме «РБ Лейпциг»: «Мы хотим побеждать всегда»
Вчера, 08:01
«Боруссия» меняется. Недооценённый тренер вернул в ЛЧ, получили талантливого полузащитника
22 августаМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Главный тренер «Акрона» назвал переход Дзюбы «подарком судьбы»
22 августа
 
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:11
Цель готовиться и побеждать в каждом матче......а очки посчитаем после 30 тура.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:44
))))))))))))))))) Кучеряво.
Futurista
Futurista
вчера в 12:38, ред.
Главное Игорёк никогда не сменяется)...четверть века уже паутину с ворот снимает...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:31
Игорь прав на все 100%.
Меняется состав, тренер, схемы игры. Всё время приходится сыгрываться игрокам.
Тут не до жиру, быть бы живу )))). Удачи ЦСКА.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:46, ред.
Главное чтобы щас в Лукойле эту мудрость не услышали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 