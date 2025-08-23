Акинфеев – о борьбе за чемпионство: «По факту золотом не пахнет»

Вратарь и капитан ЦСКА рассказал о том, что необходимо клубу, чтобы вновь завоевать титул чемпиона России:

ЦСКА претендент на золото уже семь или восемь лет, как все говорят, а по факту золотом не пахнет. Поэтому про золото мы говорить не будем. Мне очень хочется видеть сильный, стабильный ЦСКА . Вот в этом заключается золотая команда, которая может ей стать. Мне кажется, нереально что-то сделать, когда ты меняешь на протяжении сезона, из сезона в сезон пять, шесть, семь, восемь, девять футболистов, каждый раз у тебя новая команда. Хорошо, в том году мы заняли третье место, выиграли Кубок, в этом году Суперкубок выиграли. Но чтобы стать чемпионом, нужна стабильная команда, которая будет на протяжении трех четырех лет строиться, а потом она должна выстрелить.