«Милан» сомневается в здоровье Бонифейса и тянет с подписанием контракта

вчера, 11:15

Итальянский «Милан» отложил подписание контракта с нигерийским нападающим Виктором Бонифейсом из-за сомнений в состоянии здоровья игрока.

«Красно-черные» уже согласовали с «Байером» условия трансфера, договорившись об аренде за 4,5 миллиона евро с правом выкупа за 24 млн в следующем году. В пятницу, 22 августа, Бонифейс прошел медосмотр, однако его результаты не устроили «Милан». На сегодня назначено дополнительное углубленное обследование, и уже после него будет принято окончательное решение по поводу возможности трансфера.

По ходу прошлого сезона Бонифейс не играл за «Байер» с ноября по январь из-за травмы подколенного сухожилия, а концовку чемпионата Германии пропустил из-за повреждения бедра.

