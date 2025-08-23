Моуриньо может вернуться в Английскую Премьер-Лигу

1755937757

вчера, 11:29

Португальский тренер может покинуть турецкий «Фенербахче» и вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

«Особенный» оказался среди кандидатов на работу в «Ноттингем Форест». У главного тренера «лесников» возник конфликт с руководством клуба из-за трансферной политики. Если в «Ноттингеме» решатся на смену тренера, то могут попытаться уговорить «Фенербахче» отпустить Моуриньо.

В прошлом Жозе трижды выигрывал чемпионат Англии вместе с «Челси», а также тренировал «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».