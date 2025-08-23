 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Моуриньо может вернуться в Английскую Премьер-Лигу

вчера, 11:29

Португальский тренер Жозе Моуриньо может покинуть турецкий «Фенербахче» и вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

«Особенный» оказался среди кандидатов на работу в «Ноттингем Форест». У главного тренера «лесников» Нуну Эшпириту Санту возник конфликт с руководством клуба из-за трансферной политики. Если в «Ноттингеме» решатся на смену тренера, то могут попытаться уговорить «Фенербахче» отпустить Моуриньо.

В прошлом Жозе трижды выигрывал чемпионат Англии вместе с «Челси», а также тренировал «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПостекоглу может скоро вернуться в Английскую Премьер-Лигу
22 августа
СлухиГлавный тренер «Ноттингем Форест» может в скором времени покинуть клуб
22 августа
СлухиЙоахим Лёв отказался возглавить сборную Узбекистана
13 августа
СлухиБиссек согласился на переход из «Интера» в «Кристал Пэлас»
02 августа
СлухиХави не хочет тренировать в Испании никакой клуб, кроме «Барселоны»
29 июля
Гвардиола сообщил, что никогда не возглавит «Барселону»
28 июля
 
Сортировать
Все комментарии
Squirrel96
Squirrel96 ответ Artemon9 (раскрыть)
вчера в 22:51
Поправили, спасибо.
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:52
РешаТСя
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:42
Дык Моур еще больше попросит в трансферном плане
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:07
Босс Ноттингема ещё горько пожалеет что решил уволить но.тренера Ну-ну Эшпириту Санту
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:55
Решил вернуться - так возвращайся !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 