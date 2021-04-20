«Манчестер Сити» вслед за «Челси» готовится выйти из Суперлиги

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20 апреля 2021, 21:24

«Манчестер Сити» принял решение покинуть состав участников Суперлиги.

Как сообщает журналист Мартин Липтон в своём твиттере, «горожане» вслед за «Челси» готовят документы для выхода из турнира. Подробная информация о решениях команд должна появиться в ближайшее время.

Напомним, что болельщики английских клубов активно протестуют против выступления клубов в Суперлиге.