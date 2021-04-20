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«Манчестер Сити» вслед за «Челси» готовится выйти из Суперлиги

20 апреля 2021, 21:24

«Манчестер Сити» принял решение покинуть состав участников Суперлиги.

Как сообщает журналист Мартин Липтон в своём твиттере, «горожане» вслед за «Челси» готовят документы для выхода из турнира. Подробная информация о решениях команд должна появиться в ближайшее время.

Напомним, что болельщики английских клубов активно протестуют против выступления клубов в Суперлиге.

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ATG
ATG
20 апреля в 23:39
Что за ЖЕСТЬ ? Я уже сегодня начал предполагать кто будет у нас эту Лигу транслировать, а тут оказывается все начали бежать из неё ахахахах
shlifen
shlifen
20 апреля в 21:41
И правильно делают, вообще не понимаю НАФИГА Ман Сити эта Супер-Лига?? Неужели шейхам так сильно нужны эти 350 лимонов разовой помощи?? Они вообще-то в футбол шли с полным пониманием что это скорее престиж чем бизнес. Лично у меня сложилось ощущение, что и Челси и Сити вписались в эту затею исключительно "за компанию", поскольку финансовые мотивы, конкретно для этих клубов, выглядят очень "притянутыми за-уши"...

Думаю почти все "одумавшиеся" смогут избежать наказания (Сити и Челси так то в полуфинале ЛЧ смогут сыграть). Но вот Реал (спасибо ГЛАВЕ СУПЕР-ЛИГИ Пересу) и Юве (зря Аньели решил так нагло "кинуть" Чеферина) - явно огребут последствий за всех 12 клубов разом...

P.S. Барсе кстати пора искать запасной вариант как будут вылазить из финансовой ямы...
Константин Белых
Константин Белых
20 апреля в 21:40
По ходу эта новая долбанная лига нужна чисто Пересу совершенно съехавшему с катушек от собственно важности. Вон англия и мансити и челси и ливер по ходу одумались. Им фанаты жизни бы не дали. Вот Перес пусть и играет с дурачками их Юве и Миланом. Пусть там их 8 клубов будет. Выгнать из всех соревнований тех кто там останется. И пусть раз по десять кажут Реал Атлетико. Все уписаються от восторга.
Twisted
Twisted
20 апреля в 21:39
Что то бред какой-то..разве они не предполагали что будет соответствующая реакция от фанатов?
juvenale
juvenale
20 апреля в 21:37
все корочее....уже почти все повыходили...Ювентус и Реал теперь будут играть по 30 матчей в год друг против друга
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
20 апреля в 21:36
Ну возможно это фейковые новости
Maks-tre
Maks-tre
20 апреля в 21:36
Очень надеюсь
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 21:34
Как же это тупо... Официально объявить о создании Суперлиги, и на следующий день клубы выходят из ее состава. Такое чувство, что Суперлигу в России создавали))
Igo0rek
Igo0rek
20 апреля в 21:31
Так в Суперлиге останется один Реал xD
протон1
протон1
20 апреля в 21:30
вот я о чем и говорил. у болел спрашивали? тут были одни глоры которые орали что нужна супер лига. не будет вам супер лига.
The Frei
The Frei
20 апреля в 21:29
Надеюсь все клубы АПЛ выйдут из этой Недолиги.
Futurista
Futurista
20 апреля в 21:27, ред.
Где там Боярский?)....пора Зениту спасать Суперлигу...
25процентный клоун
25процентный клоун
20 апреля в 21:25
    Ironigor
    Ironigor
    20 апреля в 21:25, ред.
    СИЛЫ ДОБРА ПОБЕЖДАЮТ !!!
    beefs
    beefs
    20 апреля в 21:25
    вот тебе и суперлига, не тут то было...
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