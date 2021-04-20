«Манчестер Сити» вслед за «Челси» готовится выйти из Суперлиги

«Манчестер Сити» принял решение покинуть состав участников Суперлиги.
Как сообщает журналист Мартин Липтон в своём твиттере, «горожане» вслед за «Челси» готовят документы для выхода из турнира. Подробная информация о решениях команд должна появиться в ближайшее время.
Напомним, что болельщики английских клубов активно протестуют против выступления клубов в Суперлиге.
Думаю почти все "одумавшиеся" смогут избежать наказания (Сити и Челси так то в полуфинале ЛЧ смогут сыграть). Но вот Реал (спасибо ГЛАВЕ СУПЕР-ЛИГИ Пересу) и Юве (зря Аньели решил так нагло "кинуть" Чеферина) - явно огребут последствий за всех 12 клубов разом...
P.S. Барсе кстати пора искать запасной вариант как будут вылазить из финансовой ямы...
Думаю почти все "одумавшиеся" смогут избежать наказания (Сити и Челси так то в полуфинале ЛЧ смогут сыграть). Но вот Реал (спасибо ГЛАВЕ СУПЕР-ЛИГИ Пересу) и Юве (зря Аньели решил так нагло "кинуть" Чеферина) - явно огребут последствий за всех 12 клубов разом...
P.S. Барсе кстати пора искать запасной вариант как будут вылазить из финансовой ямы...