В «Ливерпуле» начинают сомневаться в идее участия в Суперлиге

«Ливерпуль» может рассмотреть вопрос о выходе из числа участников европейской Суперлиги.
По информации Bild, руководство мерсисайдского клуба начинает все больше сомневаться в целесообразности участия в новоиспеченном турнире, так как клуб столкнулся с неожиданной для него волной критики со стороны болельщиков.
Отмечается, что сомневаться в желании участвовать в Суперлиге начинают и другие клубы-основатели турнира.
Украину он вспомнил
Украину он вспомнил
У Аньелли логика проста, фиат для 8 - суперлига тоже, а кэш для меня.
У Аньелли логика проста, фиат для 8 - суперлига тоже, а кэш для меня.
Если бы было наоборот, все было бы как прежде. УЕФА зафейлила с развитием Лиги, она становится неинтересной. Это не вина клубов
Если бы было наоборот, все было бы как прежде. УЕФА зафейлила с развитием Лиги, она становится неинтересной. Это не вина клубов
Хотите междусобойщик играйте....
Хотите междусобойщик играйте....