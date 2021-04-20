В «Ливерпуле» начинают сомневаться в идее участия в Суперлиге

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20 апреля 2021, 16:03

«Ливерпуль» может рассмотреть вопрос о выходе из числа участников европейской Суперлиги.

По информации Bild, руководство мерсисайдского клуба начинает все больше сомневаться в целесообразности участия в новоиспеченном турнире, так как клуб столкнулся с неожиданной для него волной критики со стороны болельщиков.

Отмечается, что сомневаться в желании участвовать в Суперлиге начинают и другие клубы-основатели турнира.