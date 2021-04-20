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В «Ливерпуле» начинают сомневаться в идее участия в Суперлиге

20 апреля 2021, 16:03

«Ливерпуль» может рассмотреть вопрос о выходе из числа участников европейской Суперлиги.

По информации Bild, руководство мерсисайдского клуба начинает все больше сомневаться в целесообразности участия в новоиспеченном турнире, так как клуб столкнулся с неожиданной для него волной критики со стороны болельщиков.

Отмечается, что сомневаться в желании участвовать в Суперлиге начинают и другие клубы-основатели турнира.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 21:16
    dzvinka
    dzvinka ответ Stalker-ato (раскрыть)
    20 апреля в 20:30
      dzvinka
      dzvinka
      20 апреля в 20:28
      уже завтра можно будет обьявлять первого победителя суперлиги досрочно, г-н Перес может забрать всю выручку себе, а потом возвращать ее с процентами Морган и Чейз, но он найдет выход, поедет к китайцам предлагать суперлигу))) ахахаха
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответ vastudio (раскрыть)
      20 апреля в 20:26
      Красавец!!! перес и фиат......Что то не клуб куча долгов,что Фиат...ну себе бы не взял....я или Вольво что фура что дома, или Тойота!
      vastudio
      vastudio ответ juvenale (раскрыть)
      20 апреля в 20:25
        vastudio
        vastudio
        20 апреля в 20:19
        Первый пошёл, останутся только Перец и фиат, будут через день обыгрывать друг друга.пока не надоест)))
        Lewa2708
        Lewa2708 ответ juvenale (раскрыть)
        20 апреля в 19:49
        Турниров и так много, для разных уровней. Юношеская ЛЧ, ЛЕ, ЛЧ. А сколько международных турниров для разных возрастов. Это все равно что кто-то свой гараж на общую парковку поставил.
        Медив
        Медив ответ Константин Белых (раскрыть)
        20 апреля в 19:17
        Из АПЛ они не собирались уходить. Просто хотят среди недели шпилить между собой, что вполне можно понять. Челси катал с середины сентября по середину декабря матчи с Севильей, Ренном и Краснодаром, с нулевым спортивным интересом. Кто это смотрел? Матч с Брайтоном генерируют больше денег и привлекают больший интерес, чем тут. Да, были в этом сезоне и провалы МЮ, и страдания Реала, и вылет Ювентуса. Но на один такой сюрприз выпадает 10 выносов тела без особых вариантов. Процентов 80% матчей Лиги чемпионов неинтересны, это факт.
        Если бы было наоборот, все было бы как прежде. УЕФА зафейлила с развитием Лиги, она становится неинтересной. Это не вина клубов
        Kostya P.
        Kostya P.
        20 апреля в 19:12
        Буду очень рад ,если именно Ливерпуль - любимый европейский клуб - не даст состояться этой лиге.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        20 апреля в 19:08
        Правильно болелы возмущаются, клуб для болельщиков или болельщики для клуба? Футбол должен с этим вопросом ложиться спать и утром вставать.
        Джон Иванов 2
        Джон Иванов 2
        20 апреля в 19:07
        Вешайте себе флаг юэсэй, подлизы
        Союзник противников
        Союзник противников
        20 апреля в 18:59
        Америкосы уже всё решили за вас!Сдавайтесь и получайте свою добавку к пайке!!!
        Футбольный Гуру
        Футбольный Гуру
        20 апреля в 18:56
        А чем супер лига отличается от клубного чемпионата мира?
        Stalker-ato
        Stalker-ato ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
        20 апреля в 18:54
          Stalker-ato
          Stalker-ato
          20 апреля в 18:52
          О чём я писал,что как станет угроза исключения из чемпионатов то и перес включит заднюю......
          Константин Белых
          Константин Белых
          20 апреля в 18:40
          Что то не верится чтобы английский клуб променял огонь АПЛ на какую то Суперлигу которую никто на АПЛ не променяет. А если Уефа из чемпионатов погонит-откажутся все. Идиотов нет. А Перес пусть катится к чертям со своими идеями.
          sash71
          sash71 ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
          20 апреля в 18:30
          Теперь знайте
          juvenale
          juvenale ответ Lewa2708 (раскрыть)
          20 апреля в 18:23
          это же что за болельщики такие,которые перестанут за клуб болеть....значит они вовсе не болельщики.В суперлиге нет ничего плохого,темболее глядя на новый формат ЛЧ
          juvenale
          juvenale ответ Y.N.W. А. (комментарий удален) (раскрыть)
          20 апреля в 18:21
          скорее наоборот....очень некрасиво будет,когда тебя позвали,ты согласился,а потом всех подставил
          Анд-м
          Анд-м
          20 апреля в 18:04
          Теперь бы мю ещё одумался 🙏🤞
          Anton Hohlov
          Anton Hohlov
          20 апреля в 17:57
          Болельщикам сказали, что их команда больше не будет в Апл. Чего еще они ожидали?
          Бубнин
          Бубнин
          20 апреля в 17:34
          Распускаемые Боярским слухи о приглашении с Суперлигу "Зенита" дают свои плоды.
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ ответ UnnoPeso (раскрыть)
          20 апреля в 17:13
          Там не такие терпилы
          Гриша Гриша
          Гриша Гриша
          20 апреля в 16:48
          Чтож ты фраер сдал назад.....
          ATG
          ATG
          20 апреля в 16:31
          Ага, вступили в лигу чтобы потом сразу начать сомневаться ахаха
          manutd navsegda
          manutd navsegda
          20 апреля в 16:30
          Обычный вброс, давайте ка конкретные цитаты кто сомневается.
          sash71
          sash71
          20 апреля в 16:27
          Либо будет грандиозный абсирон либо Суперлига всё таки заработает.
          Mangur
          Mangur
          20 апреля в 16:22
          Мощно Зачем затевали?
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          20 апреля в 16:18
          Что и требовалось доказать.
          UnnoPeso
          UnnoPeso
          20 апреля в 16:16
          Пыль в глаза. Никто ни в чём не сомневается. Реально вы думаете, что руководители этих клубов, глупенькие пацаньчики из подворотни? У них такие ресурсы, что всё продумывалось на несколько шагов вперёд. Болельщики по выступают, да и умолкнут. Будут смотреть СЛ и облизываться ещё.
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