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«Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги

20 апреля 2021, 21:10

«Челси» может покинуть Суперлигу.

Как сообщает авторитетный журналист издания BBC Дэн Роан, на данный момент «Челси» готовит документы для выхода из состава Суперлиги.

Напомним, что сейчас фанаты «синих» выступают с протестом против участия команды в новом турнире. Болельщики заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном».

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vastudio
vastudio ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 апреля в 12:25
Челси подал всем пример адекватности!
vastudio
vastudio
21 апреля в 12:24
Абраша быстро протрезвел))) Только вот наверно на этой волне и прое...2 очка от Брайтона.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 21:57
Не знаю. Все может быть.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Vik_ont25 (раскрыть)
20 апреля в 21:51
Меньше смотри друг мой телик,я живу в Харькове говорю по русски и меня никто за это не убивает.
У меня идёт россия 1 и я к русским нормально отношусь...но Крым это Украина!!!!
не слушай пропаганду,там бред,у меня жена русская!!!!
allemz
allemz ответ Павел Якунин (раскрыть)
20 апреля в 21:50
Понятное дело, что кто-то наживается на этом, но твоя теория слишком запутанная и за гранью))
Павел Якунин
Павел Якунин ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 21:48
Не, просто всегда надо думать, кому это выгодно. А это выгодно большим клубам - и на елку влезть, и не поцарапаться.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 21:48, ред.
На Украине ещё остались адекватные люди? Мои аплодисменты!!! Берегите себя.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 21:41
Так воспитанием Реала играют по всей Ла лиги . Также клуб развивается и является топом , твой Киев 20 лет и с каждом годом только деградирует как и БАТЭ собственно .
allemz
allemz ответ Павел Якунин (раскрыть)
20 апреля в 21:40
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    20 апреля в 21:39
      Павел Якунин
      Павел Якунин
      20 апреля в 21:38, ред.
      Блин, я думал только у меня такие параноидальные мысли, а у dzvinka такие же... Вполне допустимо, что это правда.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Stalker-ato (раскрыть)
      20 апреля в 21:31
      А чего хорошего ? Ну вот что в этом хорошего ? Ну сколько мальчишек из Борисово выросли в супер футболистов ? Какое развитие это участие дало БАТЭ ? Ну раз в 10 лет обыграют не мотивированного топа и все , а после забудут . Ну вот Киев сыграл твой неплохо дальше что ? В следующем году они сильнее станут ? Вот я смотрю 20 лет футбол и Киев находится на одном и том же уровне , хотя нет , он слабее стал чем в начале нулевых . Никакого развития и продвижения нет . Что одно выигранное сражение которое ничего не решает так много даёт людям ?
      протон1
      протон1
      20 апреля в 21:31
      о чем думали? вопрос напрашивается. вот о чем?
      Ислам0926
      Ислам0926
      20 апреля в 21:30
      Пересу писец
      КЭТиК
      КЭТиК
      20 апреля в 21:29
      Потеряли десяток миллионов - не беда.
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      20 апреля в 21:26
      а разве плохо,что БАТЭ выходит в групповой этап и может играть с Мюнхеном, какая мотивация для тех мальчишек в Борисове и Слуцке.
      Чем плохо если даже поставят автобус а ты сломай......
      Этот сезон Киев мой родной средний возраст 24 года,да вылетили но играли один против барсы достойно(не буду говорить про судейство)
      Шахта как с Реалом сыграла,ребята вывеска это хорошо,да Барса_ювентус это круто а по факту беновенто под руковдством ИНдзги обыгрывает Юве,так может ты не особенный....
      А оплатить яхты и феррари за счёт других....дураков нет,сами взяли,чами ээээээ не угадали сами платите.
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      20 апреля в 21:24
      Будет еще "подарок" от УЕФА или от союза. За суперлигу.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      20 апреля в 21:23
      Челси насмешил всю европу
      Шейх Сити
      Шейх Сити
      20 апреля в 21:22
      Завтра опять вступят!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      20 апреля в 21:21
        juvenale
        juvenale
        20 апреля в 21:21
        надеюсь огромные санкции за это предусмотрены
        dzvinka
        dzvinka ответ allemz (раскрыть)
        20 апреля в 21:20, ред.
          sv_1969
          sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
          20 апреля в 21:19, ред.
          глянь в ВК
          Рауль-Зидан
          Рауль-Зидан ответ Stalker-ato (раскрыть)
          20 апреля в 21:17
          А толку то ? По итогу все станет на свои места , и Шахта
          БАТЭ вылетаетт из группы и десятилетиями находятся на одном уровне , абсолютно не развиваясь
          Союзник противников
          Союзник противников ответ allemz (раскрыть)
          20 апреля в 21:16
          Больше перцу,больше! Вот тем и отличаются болельщики от фанатов.
          David Young
          David Young
          20 апреля в 21:16
          Всё это не является сюрпризом. Будет хорошо если Челси примет такое решение первым среди подписавшихся на Суперлигу клубов.
          allemz
          allemz
          20 апреля в 21:15
          Перес дал команду сворачиваться? Если он это всё задумывал ради сосамбы УЕФА, и если у него это сработает (уже срабатывает), то низкий поклон этому старикашке. Бомбящие дымоходы УЕФА - бесценное зрелище, особенно как они после громких слов пошли на поводу Суперлиги и начали мутить реформы. Жалкая конторка, беспомощная, неуверенная в себе. Добить ее!
          Stalker-ato
          Stalker-ato
          20 апреля в 21:14
          правильно.....хай там банкрот перес с фиатом играет(чего мне так смешно)
          Хотят решить свои проблемы за меня,за тебя за нас,нет я за то,что бы Шахта Билась с реалом а Порту отправила фиат отдыхать...парни это футбол там и БАТЭ может Мюнхен наказть!!!!!
          shlomo
          shlomo
          20 апреля в 21:12
          КРАСАВЦЫ!!!!!!!!!!!!!!....все сделали правильно
          Шишанутый
          Шишанутый
          20 апреля в 21:11
          Отлично! Прислушались все же к своим фанатам. Ждем такой реакции и от остальных.
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