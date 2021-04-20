«Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги

«Челси» может покинуть Суперлигу.
Как сообщает авторитетный журналист издания BBC Дэн Роан, на данный момент «Челси» готовит документы для выхода из состава Суперлиги.
Напомним, что сейчас фанаты «синих» выступают с протестом против участия команды в новом турнире. Болельщики заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном».
У меня идёт россия 1 и я к русским нормально отношусь...но Крым это Украина!!!!
не слушай пропаганду,там бред,у меня жена русская!!!!
У меня идёт россия 1 и я к русским нормально отношусь...но Крым это Украина!!!!
не слушай пропаганду,там бред,у меня жена русская!!!!
миллион нариков по клубам,если Реал так крут где его школа.
Я не спорю я когда узнал про Начо....да мужчина у человека диабет с 12 лет и он играет,он идёт на тренировку и колит укол он реалская школа он мужчина.....кто ещё.....
Киев собрал сейчас хорошую банду.....суркис всё продаст,но по факту вы банду шахтера смогли обыграть....НЕТ....так куда лезете ну или возьмите шахту...нет Шахту и Аякс....не хотите не рейтинговые клубы или денег мало заплатят?
миллион нариков по клубам,если Реал так крут где его школа.
Я не спорю я когда узнал про Начо....да мужчина у человека диабет с 12 лет и он играет,он идёт на тренировку и колит укол он реалская школа он мужчина.....кто ещё.....
Киев собрал сейчас хорошую банду.....суркис всё продаст,но по факту вы банду шахтера смогли обыграть....НЕТ....так куда лезете ну или возьмите шахту...нет Шахту и Аякс....не хотите не рейтинговые клубы или денег мало заплатят?
Чем плохо если даже поставят автобус а ты сломай......
Этот сезон Киев мой родной средний возраст 24 года,да вылетили но играли один против барсы достойно(не буду говорить про судейство)
Шахта как с Реалом сыграла,ребята вывеска это хорошо,да Барса_ювентус это круто а по факту беновенто под руковдством ИНдзги обыгрывает Юве,так может ты не особенный....
А оплатить яхты и феррари за счёт других....дураков нет,сами взяли,чами ээээээ не угадали сами платите.
Чем плохо если даже поставят автобус а ты сломай......
Этот сезон Киев мой родной средний возраст 24 года,да вылетили но играли один против барсы достойно(не буду говорить про судейство)
Шахта как с Реалом сыграла,ребята вывеска это хорошо,да Барса_ювентус это круто а по факту беновенто под руковдством ИНдзги обыгрывает Юве,так может ты не особенный....
А оплатить яхты и феррари за счёт других....дураков нет,сами взяли,чами ээээээ не угадали сами платите.
я думаю это сговор Переса и Куефы на самом деле. Перес , Аньелли и Ко - тут союзники, а вся ситуация - театр. Ща перекроят бюджет ЛЧ в угоду большего процента топам как решение этого кризиса... и не_топы с этим типа согласятся ... это же типа для спасения ЛЧ в сложившейся ситуации... в Итоге Перес, Барса и прочие получат больше денег с ЛЧ, а Чеферин с Инфантино и барыгами из Ньена - получат свой откат. При нормальном бы развитии событий, не_топы тупо бы не соглашались на увеличение доли топов, а так... все ради спасения ситуации)))
Схема наработана годами. Кубки ЛЧ перес сам брал чтоли?!))
я думаю это сговор Переса и Куефы на самом деле. Перес , Аньелли и Ко - тут союзники, а вся ситуация - театр. Ща перекроят бюджет ЛЧ в угоду большего процента топам как решение этого кризиса... и не_топы с этим типа согласятся ... это же типа для спасения ЛЧ в сложившейся ситуации... в Итоге Перес, Барса и прочие получат больше денег с ЛЧ, а Чеферин с Инфантино и барыгами из Ньена - получат свой откат. При нормальном бы развитии событий, не_топы тупо бы не соглашались на увеличение доли топов, а так... все ради спасения ситуации)))
Схема наработана годами. Кубки ЛЧ перес сам брал чтоли?!))
БАТЭ вылетаетт из группы и десятилетиями находятся на одном уровне , абсолютно не развиваясь
БАТЭ вылетаетт из группы и десятилетиями находятся на одном уровне , абсолютно не развиваясь
Хотят решить свои проблемы за меня,за тебя за нас,нет я за то,что бы Шахта Билась с реалом а Порту отправила фиат отдыхать...парни это футбол там и БАТЭ может Мюнхен наказть!!!!!
Хотят решить свои проблемы за меня,за тебя за нас,нет я за то,что бы Шахта Билась с реалом а Порту отправила фиат отдыхать...парни это футбол там и БАТЭ может Мюнхен наказть!!!!!