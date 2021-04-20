«Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги

1618942220

20 апреля 2021, 21:10

«Челси» может покинуть Суперлигу.

Как сообщает авторитетный журналист издания BBC Дэн Роан, на данный момент «Челси» готовит документы для выхода из состава Суперлиги.

Напомним, что сейчас фанаты «синих» выступают с протестом против участия команды в новом турнире. Болельщики заблокировали клубный автобус перед матчем с «Брайтоном».