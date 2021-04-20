«Челси» могут лишить названия клуба и стадиона из-за вступления в Суперлигу

1618937978

20 апреля 2021, 19:59

«Челси» могут лишить названия клуба, а также запретить проводить матчи на «Стэмфорд Бридж» из-за участия в Суперлиге.

Название и права на домашний стадион «синих» принадлежат некоммерческой организации Chelsea Pitch Owners. Компания принадлежит 13 000 болельщикам, которые владеют 23 000 отдельных акций. Президентом организации является бывший капитан «Челси» . Компания планирует пересмотреть условия аренды «синих» на стадион «Стэмфорд Бридж», а также права на использование названия «Челси». Заседание организации по данному вопросу пройдёт в четверг.

Домашний стадион лондонского клуба, как и название команды, частично принадлежат Chelsea Pitch Owners с 1992 года, когда бывший председатель организации Кен Бейтс заключил сделку с банкирами, купив права на арену и название клуба за 10 млн фунтов стерлингов у компании Chelsea Village.