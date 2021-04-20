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«Челси» могут лишить названия клуба и стадиона из-за вступления в Суперлигу

20 апреля 2021, 19:59

«Челси» могут лишить названия клуба, а также запретить проводить матчи на «Стэмфорд Бридж» из-за участия в Суперлиге.

Название и права на домашний стадион «синих» принадлежат некоммерческой организации Chelsea Pitch Owners. Компания принадлежит 13 000 болельщикам, которые владеют 23 000 отдельных акций. Президентом организации является бывший капитан «Челси» Джон Терри. Компания планирует пересмотреть условия аренды «синих» на стадион «Стэмфорд Бридж», а также права на использование названия «Челси». Заседание организации по данному вопросу пройдёт в четверг.

Домашний стадион лондонского клуба, как и название команды, частично принадлежат Chelsea Pitch Owners с 1992 года, когда бывший председатель организации Кен Бейтс заключил сделку с банкирами, купив права на арену и название клуба за 10 млн фунтов стерлингов у компании Chelsea Village.

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Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 17:47
Рауль-Зидан
Вчера 01:14
ответ пользователю Байкал-38 (закрыть)
Байкал-38
Задавят со всех сторон. Суперлига это утопия.
Ответ 5
Смешно читать когда вы пишете об утопии . Вот скажи мне , какими доводами ты основывается и фактами что бы рассуждать так ?



Извините конечно, но фактов очень много, а главный, тот что эта лига умерла не успев родиться! Может вам это смешно, но мне лично грустно, что кучка клубов возомнили себя "богами", а остальные для них шалупень.
Хотя эта "шалупень" каждый год наказывает этих с позволения "божков".
Я лично тоже симпатизирую некоторым клубам из "этих", но я против этого беспредела!
berda2003
berda2003
20 апреля в 21:23
клуб назовут Аркадий, а стадион Абрам...
SHMEL258
SHMEL258
20 апреля в 21:13
Глупая затея, больше потеряют, чем приобретут. Выиграют рубль, потеряют тысячи поклонников по всему миру и приобретут ненавистников.
Viduka
Viduka
20 апреля в 21:09, ред.
Может, уже и не придется лишать. Есть информация, что Челси готовит документы для выхода из Суперлиги:)
dzvinka
dzvinka ответ vastudio (раскрыть)
20 апреля в 21:07
вполне возможно что его выдавливают и все идет к логичному концу, и он чтобы подна94 англам решил подыграть безумному пересу и Ко)))
shlifen
shlifen ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 21:06, ред.
Я потому и удивляюсь. Ладно ещё Барса с Реалом - у них прям жёсткая ситуация (у каталонцев так вообще) и шейхами там и не пахнет... Могу понять Тоттенхем где с трофеями не густо, за стадион нужно платить огромные деньги, а управляющего волнует только прибыль и престиж (возможно кстати из-за этого и вписались, посчитав что престижнее быть в группе "уходящих").

Но блин Ман Сити? Неужто шейхам эти 350 лимонов нужны? Больше похоже что Сити вписались в эту затею "за компанию" (ну а что, раз все уходят, то и нам пора).
А Абрамовичу это зачем? Команда в полуфинале ЛЧ, стабильный топ-клуб в АПЛ - неужели олигарха так просто на авантюру подбить? Ну на первый год деньги у Суперлиги есть (благо взяли в долг), а дальше то что? Неужели Роману Аркадьевичу 350 лимонов (когда у него и так уже миллиарды) важнее спокойствия, потенциальных ещё больших проблем с политиками, и гарантированных проблем с фанатами?
Опять же владельцы Арсенала, МЮ, Ливерпуля - как истинные американцы, мечтают о воссоздании НБА но в соккере, эти ребята скорее "идейные"...

P.S. Не удивлюсь кстати, если после решения одного из клубов отказаться от участия в СЛ (скажем условного Ливерпуля или МЮ) то и ещё один-два владельца "одумаются" =)
dzvinka
dzvinka
20 апреля в 21:02
будет "Абрам Суперлига шитКлаб" играть в Суперлиге, а Челси будет играть в АПЛ на Стэмфорде)))
это Англия детка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ juvenale (раскрыть)
20 апреля в 21:00
Достаточно близко. По прямой км 20-25
shlifen
shlifen ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 20:58
Ну как выясняется клубом владеет Абрамович, а вот названием клуба и стадиона нет. Если это конечно правда - то это гарантированная "жжжесть года" =)

Почему-то у меня сложилась аналогия с "он владеет заводом по производству шоколадок, но Сникерсами называть их права не имеет" - что кстати вполне в духе капитализма...
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 20:53
Эх ты Ромка, Ромка . Даже хата не твоя , а лезишь куда дед Макар даже не ходил !!!
Гриша Гриша
Гриша Гриша
20 апреля в 20:41
Андреа Аньелли и к0 уже молодцы, потому что капитально подожгли 30ки, УЕФА- ФИФАшным прохиндеям
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 20:41
Писали, что JPM уже выделил 5.3 миллиарда на следующий год и 3.5 миллиарда из них - это выплаты "клубам-основателям" за участие.

"Зенит" если и хотели подтянуть, то как источник денег, конечно же.
minai
minai ответ shlifen (раскрыть)
20 апреля в 20:40
От того, что им нечего больше хотеть.
mortid
mortid
20 апреля в 20:39
Фигня, Абрамович переименует в ФК "Чукотка". Будут играть в белом, с меховыми рюшечками на трусах, из песца естественно.
dimagas2
dimagas2
20 апреля в 20:38
Эта новость точно занимает почетное 1-е место по бредовости на сегодня)))
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 20:35
Полная бредятина.

Не будут болельщики отнимать название и стадион у клуба. Иначе это станет мемом тысячелетия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 20:33
...а тут 350 миллионов в год только за участие предлагают..

А вот мне интересно, КТО предлагает и откуда возьмутся такие суммы? Около 5 лярдов только чтобы заманить? Если пишут, что Зенит может вступить в эту лигу за лярд вечнозелёного. Потратить лярд, шобы получить 350 миллионов? Это окупится за 3 года, и то если каждый год платить будут.
Ну не понимаю я этой мутной схемы...
juvenale
juvenale ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 апреля в 20:31
рядом с бункерным?
juvenale
juvenale
20 апреля в 20:31
будут синий лондон
1_DEIVID
1_DEIVID ответ shlifen (раскрыть)
20 апреля в 20:26
А кто клубами владеет? Шейх, евреи и американцы.
1_DEIVID
1_DEIVID
20 апреля в 20:24
В итоге все решать деньги.
Futurista
Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
20 апреля в 20:23, ред.
ЦКСК...центральный королевский спортивный клуб...им. Абрамовича...
Stalker-ato
Stalker-ato
20 апреля в 20:23
    Союзник противников
    Союзник противников ответ shlifen (раскрыть)
    20 апреля в 20:21
    Любая "порядочная сво:лочь "из списка ФОРБС должна иметь : Яхту круче,чем у соседа,паспорта иностранных государств числом больше чем у соседа,дворцов больше чем у соседа,любовницу моложе,чема у соседа,ну и какой-никакой спортивный клубишка.Обычно они "из грязи в князи",поэтому лучше всего-доступный для народа вид спорта-ФУТБОЛ!.Тьфу,он теперь точно-СОККЕР,раз американский банк к власти лезет...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
    20 апреля в 20:19
    Так он не был бизнесом, а тут 350 миллионов в год только за участие предлагают... В том же АПЛ в три раза меньше, а тут еще и играть в два раза меньше, чем в АПЛ.
    particular
    particular
    20 апреля в 20:19
    После того, как недовольные Суперлигой показали зубы, настало время поиграть мускулами негодования и подключить незримые рычаги влияния 🤔
    shlifen
    shlifen
    20 апреля в 20:16
    Абрамович кстати ещё не до конца решил свои проблемы с правительством Великобритании, а тут политики, как ребята сильно зависящие от общественного мнения - скорее выступят на стороне простых болельщиков.

    Одного пока не пойму, зачем олигархам и шейхам, у которых денег "хоть попой ешь" ввязываться в авантюрное предприятие, которым пока является супер-лига?? Для них и раньше футбол не был бизнесом, а скорее элементом престижа...
    DXTK
    DXTK
    20 апреля в 20:16, ред.
    придется в спешке из картона строить новый стадион........ и называть команду.....чучкевичи......
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    20 апреля в 20:16
    Я же не мелкобританские власти призывал,а великорусские!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 апреля в 20:15
    Горит,горит святая земля Израиля под ногами британского оккупанта!
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