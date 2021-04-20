«Челси» могут лишить названия клуба и стадиона из-за вступления в Суперлигу

«Челси» могут лишить названия клуба, а также запретить проводить матчи на «Стэмфорд Бридж» из-за участия в Суперлиге.
Название и права на домашний стадион «синих» принадлежат некоммерческой организации Chelsea Pitch Owners. Компания принадлежит 13 000 болельщикам, которые владеют 23 000 отдельных акций. Президентом организации является бывший капитан «Челси» Джон Терри. Компания планирует пересмотреть условия аренды «синих» на стадион «Стэмфорд Бридж», а также права на использование названия «Челси». Заседание организации по данному вопросу пройдёт в четверг.
Домашний стадион лондонского клуба, как и название команды, частично принадлежат Chelsea Pitch Owners с 1992 года, когда бывший председатель организации Кен Бейтс заключил сделку с банкирами, купив права на арену и название клуба за 10 млн фунтов стерлингов у компании Chelsea Village.
Одного пока не пойму, зачем олигархам и шейхам, у которых денег "хоть попой ешь" ввязываться в авантюрное предприятие, которым пока является супер-лига?? Для них и раньше футбол не был бизнесом, а скорее элементом престижа...
Одного пока не пойму, зачем олигархам и шейхам, у которых денег "хоть попой ешь" ввязываться в авантюрное предприятие, которым пока является супер-лига?? Для них и раньше футбол не был бизнесом, а скорее элементом престижа...
Но блин Ман Сити? Неужто шейхам эти 350 лимонов нужны? Больше похоже что Сити вписались в эту затею "за компанию" (ну а что, раз все уходят, то и нам пора).
А Абрамовичу это зачем? Команда в полуфинале ЛЧ, стабильный топ-клуб в АПЛ - неужели олигарха так просто на авантюру подбить? Ну на первый год деньги у Суперлиги есть (благо взяли в долг), а дальше то что? Неужели Роману Аркадьевичу 350 лимонов (когда у него и так уже миллиарды) важнее спокойствия, потенциальных ещё больших проблем с политиками, и гарантированных проблем с фанатами?
Опять же владельцы Арсенала, МЮ, Ливерпуля - как истинные американцы, мечтают о воссоздании НБА но в соккере, эти ребята скорее "идейные"...
P.S. Не удивлюсь кстати, если после решения одного из клубов отказаться от участия в СЛ (скажем условного Ливерпуля или МЮ) то и ещё один-два владельца "одумаются" =)
Но блин Ман Сити? Неужто шейхам эти 350 лимонов нужны? Больше похоже что Сити вписались в эту затею "за компанию" (ну а что, раз все уходят, то и нам пора).
А Абрамовичу это зачем? Команда в полуфинале ЛЧ, стабильный топ-клуб в АПЛ - неужели олигарха так просто на авантюру подбить? Ну на первый год деньги у Суперлиги есть (благо взяли в долг), а дальше то что? Неужели Роману Аркадьевичу 350 лимонов (когда у него и так уже миллиарды) важнее спокойствия, потенциальных ещё больших проблем с политиками, и гарантированных проблем с фанатами?
Опять же владельцы Арсенала, МЮ, Ливерпуля - как истинные американцы, мечтают о воссоздании НБА но в соккере, эти ребята скорее "идейные"...
P.S. Не удивлюсь кстати, если после решения одного из клубов отказаться от участия в СЛ (скажем условного Ливерпуля или МЮ) то и ещё один-два владельца "одумаются" =)