У «Баварии», «Боруссии» и ПСЖ ещё есть шанс, чтобы попасть в Суперлигу

Руководство Суперлиги предоставило время «Баварии», «Боруссии» Д и ПСЖ для того, чтобы они решились на вступление в состав нового турнира.
Чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу планов создания Европейской Суперлиги.
Переобуться никогда не поздно)
Переобуться никогда не поздно)
будет очень интересно
будет очень интересно
А может Суперлига и хорошо? Ведь уровень игры предполагаемых участников и сейчас не замыливает глаз...
А может Суперлига и хорошо? Ведь уровень игры предполагаемых участников и сейчас не замыливает глаз...
Через месяц все успокоятся и разрешат применение Новичка.
Через месяц все успокоятся и разрешат применение Новичка.
Что же за народ такой тупой эти европейцы !
Что же за народ такой тупой эти европейцы !