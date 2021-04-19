У «Баварии», «Боруссии» и ПСЖ ещё есть шанс, чтобы попасть в Суперлигу

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19 апреля 2021, 21:32

Руководство Суперлиги предоставило время «Баварии», «Боруссии» Д и ПСЖ для того, чтобы они решились на вступление в состав нового турнира.

Чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу планов создания Европейской Суперлиги.