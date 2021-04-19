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У «Баварии», «Боруссии» и ПСЖ ещё есть шанс, чтобы попасть в Суперлигу

19 апреля 2021, 21:32

Руководство Суперлиги предоставило время «Баварии», «Боруссии» Д и ПСЖ для того, чтобы они решились на вступление в состав нового турнира.

Чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней.

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу планов создания Европейской Суперлиги.

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David Young
David Young ответ Rovshan Yuldashev 2 (раскрыть)
20 апреля в 17:00
Даже за неимением этих команд шансы у российских клубов выиграть Лигу Чемпионов крайне малы.
Rovshan Yuldashev 2
Rovshan Yuldashev 2
20 апреля в 00:00
Вот теперь у Зенита есть шансы выиграть ЛЧ
youtomee
youtomee ответ Мessi 10 (раскрыть)
19 апреля в 23:57
так а что теперь транслировать?) церемонию награждения ПСЖ и все, а дальше?
Переобуться никогда не поздно)
trimetil
trimetil
19 апреля в 23:38
На фоне всего этого вспомнился Валерий "Сбрейусы" Газзаев, который тоже хотел замутить свою Суперлигу, объединив РПЛ с УПЛ.
Little Caprice
Little Caprice
19 апреля в 23:27
Самое классное во всей этой шумихе - это то, что невозможно вообще предугадать, куда завтра завернёт вся эта история. Но если УЕФА отстранит полуфиналистов, то сами же обрубят все концы и сделают историю бесповоротной.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 23:17
Баварии и ПСЖ это не нужно. Они заслужили респект от футбольных болельщиков. Болельщики против суперлиги. Ливерпуль вон уже освистали. Толи еще будет! Пусть сами играют в своей суперлиге и будут изгоями для всех.
протон1
протон1
19 апреля в 23:15
да я сегодня только узнал о суперлиге. ваще шок. а оказалось тайно велась работа. это какая объемная работа вы бы знали на такое пойти . да собрать весь состав этих перебежчиков ковчег ракета и в космос . пусть там играют сами
санек002
санек002
19 апреля в 23:14
а зенит там будет?
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 22:57
ахахаха, ну-ну, Перес и его американские друзья поставили Ремменигге на счетчик))
будет очень интересно
протон1
протон1 ответ Wolf77785 (раскрыть)
19 апреля в 22:56, ред.
я сам не понял. читал заголовок некой газеты. видать фейковая оказалась. но люди просят их повлиять остановить кошмар о создании супер лиги. люди ее не хотят
Stalker-ato
Stalker-ato
19 апреля в 22:51
Никто не думает о компромиссе в этой истории с СуперЛигой, тем интереснее будет наблюдать,что будет дальше и как поступят те же БД,ПСЖ и Мюнхен.
Wolf77785
Wolf77785 ответ протон1 (раскрыть)
19 апреля в 22:39
не понимаю, для чего врать, только что смотрел новостной выпуск. Там ни Роналду, ни Месси еще не высказывались, зачем выдумывать, когда скажут, тогда и можно говорить!
протон1
протон1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 22:38
мне не интересно вам отвечать. не пишите сюда. вы надоели мне
Мessi 10
Мessi 10
19 апреля в 22:35
У ПСЖ же владелец купил трансляцию ЛЧ) им отступать некуда
Шуnя771
Шуnя771
19 апреля в 22:34
Мудрый китаец сказал: "Если хочешь врагу пожелать плохого, пожелай ему жить в эпоху перемен!"

А может Суперлига и хорошо? Ведь уровень игры предполагаемых участников и сейчас не замыливает глаз...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 22:31
главное, что Арсенал есть )
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 22:30
Они уже ответили отказом. Думаю через месяц не чего не изменится
Voinnet
Voinnet
19 апреля в 22:17
Давайте туда под шумок Зенит отдадим)
протон1
протон1 ответ Твой Арсен (раскрыть)
19 апреля в 22:13
вы объясните альфамен тут есть такой. ему это суперлига говорит нужна. хочет смотреть как играют супер клубы. будто без суперлиги они не встречаються и не показывают качественный футбол. буржуй наверно сидит там
протон1
протон1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 22:11, ред.
вы ко мне целый день лезете . на что обида? в чем проблема? не нравится что я говорю. там есть галочка чс . хватит провоцировать меня. придирчивый какой, на счет аферы .если вы за супер лигу то сидите и смотрите кто вам мешает. но большинство против. даже месси против . роналду против.
Твой Арсен
Твой Арсен
19 апреля в 22:09, ред.
Да эта суперлига никому нафиг не нужна будет после первого же сезона. Ну не смогут они на рекламе обойти УЕФА. Да, это самые популярные клубы, но потом вывеска к примеру Ювентус - МЮ всем наскучит.. Будут такой матч только болелы этих клубов смотреть. Суперлига не дает выход в еврокубки. Спортивного смысла в ней ноль. Играть ради чего? Напрягаться ради победы в по сути товарищеском рекламном турнире из которого ещё и вылететь нельзя? Это - бред. Там будут дурака валять ИМХО, выпускать 2-3 составы, они же тоже типа "звездные" игроки раз на них футболка клуба-гранда. Или может там будут стартовые взносы за участие? Тогда всяким Арсеналам, Интерам, ТТХ, Миланам там только раскошеливаться придется. Деньги от рекламы? Интерес угаснет так как команды одни и те же и будет на уровне какого-нибудь ТОП-5 чемпионата держаться. В АПЛ к примеру меняются три, а не пять команд, разница небольшая, костяк клубов АПЛ сути никогда не меняется. Тут тоже костяк уже определен "основателями". Получится ещё один чемпионат по сути с соответствующими деньгами уровня Лиги, а никакая не суперлига. Так что мы имеем в итоге? Ещё один топ чемпионат, но без спортивных целей, без еврокубковых мест, без лицензированных УЕФА судей.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
19 апреля в 22:09
Мумия перец решил совсем отделить толстосумов от нормальных людей
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
19 апреля в 22:03
Ничего хорошего из этой затеи не выйдет, только склоки, тяжбы, обвинения....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 22:00
Сами себя лишают футбола.
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 21:59
Пора Путину запускать в Европу Петрова и Боширова.
Через месяц все успокоятся и разрешат применение Новичка.
протон1
протон1
19 апреля в 21:58
теперь посмотрим в апл что будет. будет ли интересно посещать трибуны.
протон1
протон1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 21:55
ну теперь посмотрим что из этой аферы выйдет. пригласили . теперь умолять будут вернуть обратно в лч и на др. турниры. мнение болельщиков тоже нужно учесть. я понимаю что им по барабану . захотели нагадить теперь посмотрим
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 21:55
Еще и нецы с французами хотят остаться без работы ...
Что же за народ такой тупой эти европейцы !
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 21:53
Так вроде уже все разъяснили, надеются , что те передумают??? Это вряд ли.
Брулин
Брулин
19 апреля в 21:53
Я против суперлиги и против изменения формата самого интересного и любимого турнира- лиги чемпионов.
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