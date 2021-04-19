«Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят покидать Серию А

Представители «Ювентуса», «Интера» и «Милана» (одни из основателей Суперлиги) посетили экстренную встречу клубов-участников итальянского чемпионата.
Во время встречи стало известно, что данные клубы намерены продолжать выступать в Серии А.
Ранее «Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из чемпионата Италии.
УЕФА заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах, включая национальные лиги, а также чемпионаты мира и Европы.
International Volleyball Association (IVA)
Интернациональная волейбольная ассоциация существовала в 1975—1980 годах. Чемпионами были: «Лос-Анджелес Старз» (1975), «Сан-Диего Брейкерз» (1976), «Орэндж Каунти Старз» (1977), «Санта-Барбара Спайкерз» (1978), «Тусон Скай» (1979).
USA Premier Volleyball League (PVL)
Волейбольная премьер-лига США основана в 2012 году и включила в себя 40 региональных ассоциаций волейбола, разделённых на три конференции (западную, центральную и восточную). Первый чемпионат мужских команд прошёл в 2013 году с участием 5 клубов и завершился победой команды «Флорида Уэйв». В чемпионате 2014 приняли участие уже 12 команд.
И второе. УЕФА уже заявило, что футболистам Суперлиги будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой УЕФА. А в том, что ФИФА их поддержит в этом сомнений НЕТ! Так что в отличии от американского спорта Суперлига будет вариться в собственном соку, без права её футболистов принимать участие в ЛЮБЫХ турнирах и не только международных, но и внутри собственной страны.
International Volleyball Association (IVA)
Интернациональная волейбольная ассоциация существовала в 1975—1980 годах. Чемпионами были: «Лос-Анджелес Старз» (1975), «Сан-Диего Брейкерз» (1976), «Орэндж Каунти Старз» (1977), «Санта-Барбара Спайкерз» (1978), «Тусон Скай» (1979).
USA Premier Volleyball League (PVL)
Волейбольная премьер-лига США основана в 2012 году и включила в себя 40 региональных ассоциаций волейбола, разделённых на три конференции (западную, центральную и восточную). Первый чемпионат мужских команд прошёл в 2013 году с участием 5 клубов и завершился победой команды «Флорида Уэйв». В чемпионате 2014 приняли участие уже 12 команд.
И второе. УЕФА уже заявило, что футболистам Суперлиги будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой УЕФА. А в том, что ФИФА их поддержит в этом сомнений НЕТ! Так что в отличии от американского спорта Суперлига будет вариться в собственном соку, без права её футболистов принимать участие в ЛЮБЫХ турнирах и не только международных, но и внутри собственной страны.
Прийти к консенсусу...
Ситуация близка к абсурду...
Первый шаг сделан...
Второй ...после шумихи и взвешивания последствий шума будет определяющим...
А вообще прогиб под америкосов даже в столь "бедные" пандемийные времена - не в зачёт некоторым....
Да что там не в зачёт....
Позор им...
Прийти к консенсусу...
Ситуация близка к абсурду...
Первый шаг сделан...
Второй ...после шумихи и взвешивания последствий шума будет определяющим...
А вообще прогиб под америкосов даже в столь "бедные" пандемийные времена - не в зачёт некоторым....
Да что там не в зачёт....
Позор им...
а остальным 17 клубам надо выйти из серииА и создать свою закрытую итальянскую суперлигу
и фсё, финита ля комедия
а остальным 17 клубам надо выйти из серииА и создать свою закрытую итальянскую суперлигу
и фсё, финита ля комедия
кто то захочет смотреть матч Уотфард против Фулхема? и явно в АПЛ сделают какой то новый пункт про Суперлигу (если она конечно будет)
а исключить из Лиг, это скорее истерика УЕФА, на то что денюжки могут улететь
вот и бесятся там
кто то захочет смотреть матч Уотфард против Фулхема? и явно в АПЛ сделают какой то новый пункт про Суперлигу (если она конечно будет)
а исключить из Лиг, это скорее истерика УЕФА, на то что денюжки могут улететь
вот и бесятся там
ну вот же новость была про АПЛ, я уверен, что такие рычаги есть и в других чемпионатах. Это не УЕФА (АПЛ или другим лигам) надо будет что-то объяснять в суде, а скорее клубам, почему они нарушают прописанные правила в погоне за прибылью
ну вот же новость была про АПЛ, я уверен, что такие рычаги есть и в других чемпионатах. Это не УЕФА (АПЛ или другим лигам) надо будет что-то объяснять в суде, а скорее клубам, почему они нарушают прописанные правила в погоне за прибылью