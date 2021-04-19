«Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят покидать Серию А

1618856754

19 апреля 2021, 21:25

Представители «Ювентуса», «Интера» и «Милана» (одни из основателей Суперлиги) посетили экстренную встречу клубов-участников итальянского чемпионата.

Во время встречи стало известно, что данные клубы намерены продолжать выступать в Серии А.

Ранее «Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из чемпионата Италии.