ГлавнаяНовости

«Ювентус», «Интер» и «Милан» не хотят покидать Серию А

19 апреля 2021, 21:25

Представители «Ювентуса», «Интера» и «Милана» (одни из основателей Суперлиги) посетили экстренную встречу клубов-участников итальянского чемпионата.

Во время встречи стало известно, что данные клубы намерены продолжать выступать в Серии А.

Ранее «Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из чемпионата Италии.

УЕФА заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах, включая национальные лиги, а также чемпионаты мира и Европы.

Все новости
Глава Spotify Эк предложит Кронке 1,8 млрд фунтов за «Арсенал»
Вчера, 22:47 Комментарии14
Кронке не будет продавать «Арсенал»
Вчера, 05:44 Комментарии16
Известный дом моды может стать новым спонсором «Наполи»
27 апреля Комментарии4
Гендиректор Spotify сделал предложение по поглощению акций «Арсенала»
26 апреля Комментарии9
Фанаты «Арсенала» вышли на массовые протесты. Клуб хочет купить эксцентричный швед
24 апреляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Месси открыл свои отели с подводной музыкой
24 апреля ФотоКомментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rare Fish
Rare Fish
20 апреля в 20:42
кто нибудь понимает как играть в супер лиге..в чемпионате .кубке..в отборах и евро...а если как они хотят ..только супер лиге ..то 3 она нужна..???
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ливерпулище (раскрыть)
20 апреля в 10:07
Сначала на вы, к концу на ты...у латинской америки там свои топ клубы и свои разборки. Я болею за честный футбол, где нужно попотеть, что бы чего-то добиться. А теперь клубы основатели могут в чемпионатах занимать 10-15 места ведь они всё равно будут в суперлиге получать деньжата. В суперлиге можно играть основой, а в чемпе дублем. Это как в первую мировую - рабочие голодают, а буржуи в ресторанах икру едят, так и будет с этой суперлигой. И для многих болельщиков есть принципы, ценности и традиции своих клубов и им они важнее денег. Для небольших команд, их болельщиков, жителей городов приезд топов это праздник, это событие. Но дяди толстосумы говорят - песнопениям и праздникам нет, нам нужно больше, ещё больше денег. Поскупали клубы и для одних они стали игрушками, а для других чисто способлм заработка, им плевать на футбол, на болельщиков...свои отвернуться? - так вон китайцы есть! И находятся те, кто начинают защищать тех, кому на них абсолютно наплевать.
cska1948
cska1948 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
20 апреля в 08:50
Первое, для справки. Профессиональные волейбольные лиги
International Volleyball Association (IVA)
Интернациональная волейбольная ассоциация существовала в 1975—1980 годах. Чемпионами были: «Лос-Анджелес Старз» (1975), «Сан-Диего Брейкерз» (1976), «Орэндж Каунти Старз» (1977), «Санта-Барбара Спайкерз» (1978), «Тусон Скай» (1979).

USA Premier Volleyball League (PVL)
Волейбольная премьер-лига США основана в 2012 году и включила в себя 40 региональных ассоциаций волейбола, разделённых на три конференции (западную, центральную и восточную). Первый чемпионат мужских команд прошёл в 2013 году с участием 5 клубов и завершился победой команды «Флорида Уэйв». В чемпионате 2014 приняли участие уже 12 команд.
И второе. УЕФА уже заявило, что футболистам Суперлиги будет запрещено участвовать во всех соревнованиях под эгидой УЕФА. А в том, что ФИФА их поддержит в этом сомнений НЕТ! Так что в отличии от американского спорта Суперлига будет вариться в собственном соку, без права её футболистов принимать участие в ЛЮБЫХ турнирах и не только международных, но и внутри собственной страны.
barcamilan
barcamilan
20 апреля в 08:32
покиньте суперлигу
Ливерпулище
Ливерпулище ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
20 апреля в 07:25
Так вы определитесь за что болеете ? За родные команды или за то что бы за счёт своих команд на топов посмотреть ? Если родная команда то какая разница где и против кого она играет ? Китайские клубы , Американские , Латинские как то живут же без игр против топ клубов ? Почему ты о них не говоришь ? Почему ты не говоришь что их болельщики тоже заслуживают ?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ливерпулище (раскрыть)
20 апреля в 07:21
Как приятно начать болеть за чужой клуб на волне его успехов, а потом решать за болельщиков команд, для котоых они родные.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
20 апреля в 07:16
Я в этом уверен . Кризис случился не на ровном месте , а потому что рейтинги упали , большикам не интересно смотреть противостояния слабых с сильными . Если вы так топите за слабых так почему не смотрите и не поднимает рейтинг ? А когда вам дают то что вы хотите смотреть , вы вдруг вспомнили о слабых
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Ливерпулище (раскрыть)
20 апреля в 07:11
Говори за себя.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ youtomee (раскрыть)
20 апреля в 05:39
УЕФА как раз постоянно бросается пустыми словами . Перес уже дал интервью , где заверил что они полностью защищены и никто не посмеет их исключать . На это нужны основания
Zak11
Zak11
20 апреля в 01:29
Интер шёл на скудетто, но теперь видимо кубка им не видать... УЕФА пойдёт на самые радикальные меры
протон1
протон1
19 апреля в 23:26
я представляю если легенд футбола воскресить. и показать что сегодня творится. они бы попросили их тама не тревожить . что бы сказал пели. марадонна. баджо. и другие ответ ясен . это ужас а не футбол.
vastudio
vastudio ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
19 апреля в 23:25
Фантазёр, ты меня называла)))
vastudio
vastudio
19 апреля в 23:23
Милан,Милан...зачем вы в этой мутной шняге участвуете? На кого повелись, на фиатовских ?)))
cska1948
cska1948 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 23:08
Какой из видов спорта в Америке находится в конфронтации с международными спортивными организациями? Хоккеистам НХЛ не запрещено принимать участие в мировых соревнованиях, баскетболистам, футболистам, волейболистам и далее по списку ТОЖЕ не запрещено! Может я что-то пропустил?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 23:04, ред.
Кто то ...из УЕФАистов или Суперлигоистов должен подвинуться....
Прийти к консенсусу...
Ситуация близка к абсурду...
Первый шаг сделан...
Второй ...после шумихи и взвешивания последствий шума будет определяющим...

А вообще прогиб под америкосов даже в столь "бедные" пандемийные времена - не в зачёт некоторым....
Да что там не в зачёт....
Позор им...
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 23:00
ща жадный Аньелли выпросит, и с суперлиги кукиш получит, и тут в серию С сошлют за договорняки - поднимут дело))) ахахаха
cska1948
cska1948 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 22:54
А взамен участие клубов в еврокубках. Сборным в ЧЕ, ЧМ. А не хотите быть членом УЕФА, то вас там никто не держит, но вариться будете в собственном соку, без международных матчей. Что, собственно, и грозит Суперлиги.
Galeon
Galeon
19 апреля в 22:39
ну и пусть остаются
а остальным 17 клубам надо выйти из серииА и создать свою закрытую итальянскую суперлигу
и фсё, финита ля комедия
youtomee
youtomee ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 22:23
ну там довольно сложные взаимотношения всех структур, но в любом случае футбольные ассоциации стран (Англии, Италии, Испании) выступают с той же позицией, что и УЕФА, так что не особо важно, кто это сказал, чиновник из УЕФА или кто-то из представителей футбольной ассоциации страны, они на одной стороне сейчас и если есть какие-то рычаги, то будут давить
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 22:22
А смысл теперь участвовать в серии а. Спортивный принцип они уже нарушают согласившись участвовать в этой авантюре
Imrebellion
Imrebellion
19 апреля в 22:15
Да, да, никто никого не исключит, а как же. Одна лишь ЛЧ со своими "лишними" 6-10 игр напрягал этих "грандов", еле еле вывозили в группах с двумя аутсайдерами из 3 соперников. То ли дело Супер лига! Всего лишь доп 18 (минимум) игр за сезон! Спокойно справятся, будут бороться за золото и в нац.лигах и в сл, а еврокубковые места благородно оставят недостойным элиты. Пускай в новом турнире сами станут аутсайдерами, неудачниками, нелюбимцами, также пусть увеличится разрыв фин.доходов в нац.лигах. Зато ЗРЕЛИЩА будет какая надо! Целые сезоны! Не насмотреться, некогда скучать! Никаких обыденных и скучных игр!
youtomee
youtomee ответ Ливерпулище (раскрыть)
19 апреля в 22:14
вот этот вопрос меня больше всего и интересует, кто и на что рассчитывал, по идее с обеих сторон есть юристы, в УЕФА и АПЛ (и где угодно еще) там тоже просто так словами бросаться не будут, ну ладно посмотрим, мы все равно не знаем всех юридических моментов, так что вряд ли мы тут что-то выясним в разговоре)
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ youtomee (раскрыть)
19 апреля в 22:13, ред.
правила можно и переписать, смысл АПЛ если там нет топ клубов??
кто то захочет смотреть матч Уотфард против Фулхема? и явно в АПЛ сделают какой то новый пункт про Суперлигу (если она конечно будет)
а исключить из Лиг, это скорее истерика УЕФА, на то что денюжки могут улететь
вот и бесятся там
Sexual Harassment
Sexual Harassment
19 апреля в 22:12
УЕФА владеет национальными чемпионатами? Во дела.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ youtomee (раскрыть)
19 апреля в 22:00
Не надо верить всему что пишут , сейчас много фейков будет. Просто задай себе вопрос , когда боссы больших клубов разрабатывали это, ты думаешь они этого не учитывали ? Ты думаешь у них нету юристов ?
SHMEL258
SHMEL258
19 апреля в 21:58
Хороший поворот, сейчас назад откатят со своей суперлигой.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ youtomee (раскрыть)
19 апреля в 21:57
Во первых это ещё не официальная информация , это вполне может быть вброс . Скорее всего так и есть , потому что клубы кроме ЛЧ и ЛЕ играют и в клубном чемпионате мира , и никого ещё не исключили . Если бы такие пункты были , юристы этих клубов доложили бы своим руководителям . Ты думаешь руководители этих клубов настолько или...оты ? И не знали про такой пункт ?
Ravshan878
Ravshan878 ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 21:53
Не кто,как белки в карусели.Не понимаю а почему нет команды из России или Украины.
youtomee
youtomee ответ Ливерпулище (раскрыть)
19 апреля в 21:52
"В регламенте АПЛ существует пункт «L9», в котором указано, что клубам не разрешается играть в каких-либо соревнованиях, кроме тех, которые перечислены в данном пункте (местные турниры плюс ЛЧ и ЛЕ)."

ну вот же новость была про АПЛ, я уверен, что такие рычаги есть и в других чемпионатах. Это не УЕФА (АПЛ или другим лигам) надо будет что-то объяснять в суде, а скорее клубам, почему они нарушают прописанные правила в погоне за прибылью
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 21:46
В конце этого замечательного афоризма просится стрелочка зенита))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100