Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Сегодня 32-летний футболист провел с командой большую часть тренировки.

Robert Lewandowski has resumed training with the team for the first time since his knee injury [fcb] pic.twitter.com/UATVFRnj7O