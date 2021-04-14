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Сборная России начнёт подготовку к Евро-2020 20 мая

14 апреля 2021, 15:50

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда 20 мая начнет подготовку к Евро-2020 по намеченной программе.

В целом планируем начать подготовку к Евро 20 мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА, если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки.

Ранее стало известно, что сборная России перед чемпионатом Европы проведет товарищеские матчи против сборных Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

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1bear
1bear
14 апреля в 16:02
жду,когда сменят усабря...
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 16:01
Удачи и без травм !!!
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