Сборная России начнёт подготовку к Евро-2020 20 мая

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14 апреля 2021, 15:50

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда 20 мая начнет подготовку к Евро-2020 по намеченной программе.

В целом планируем начать подготовку к Евро 20 мая по намеченной программе. Наши менеджеры находятся в тесном контакте с УЕФА , если получим какие-либо новые вводные, будем оперативно реагировать и вносить изменения в план подготовки.

Ранее стало известно, что сборная России перед чемпионатом Европы проведет товарищеские матчи против сборных Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).