Рамос возобновил тренировки. Он работает индивидуально

Капитан «Реала» в своем твиттере сообщил, что возобновил тренировки.

Защитник «сливочных» опубликовал фотографию с тренировочного занятия. На данный момент 35-летний испанский игрок тренируется по индивидуальной программе. Напомним, что Серхио пропускал тренировки и матчи из-за травмы, а затем из-за положительного теста на коронавирус.

В последний раз Рамос выходил на поле в составе «Реала» 16 марта.

So happy to be back! 😍#HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY