Рамос возобновил тренировки. Он работает индивидуально

1619105869

22 апреля 2021, 18:37

Капитан «Реала» в своем твиттере сообщил, что возобновил тренировки.

Защитник «сливочных» опубликовал фотографию с тренировочного занятия. На данный момент 35-летний испанский игрок тренируется по индивидуальной программе. Напомним, что Серхио пропускал тренировки и матчи из-за травмы, а затем из-за положительного теста на коронавирус.

В последний раз Рамос выходил на поле в составе «Реала» 16 марта.

В текущем сезоне Серхио сыграл в 20 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.