Рамос возобновил тренировки. Он работает индивидуально

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своем твиттере сообщил, что возобновил тренировки.
Защитник «сливочных» опубликовал фотографию с тренировочного занятия. На данный момент 35-летний испанский игрок тренируется по индивидуальной программе. Напомним, что Серхио пропускал тренировки и матчи из-за травмы, а затем из-за положительного теста на коронавирус.
В последний раз Рамос выходил на поле в составе «Реала» 16 марта.
So happy to be back! 😍#HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 22, 2021
В текущем сезоне Серхио сыграл в 20 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Байкал-38.
Март Группа Эдуарда Стрельцова первое место. Группа Яшина 8 место.
Байкал-38.
Март Группа Эдуарда Стрельцова первое место. Группа Яшина 8 место.