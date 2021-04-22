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Рамос возобновил тренировки. Он работает индивидуально

22 апреля 2021, 18:37

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своем твиттере сообщил, что возобновил тренировки.

Защитник «сливочных» опубликовал фотографию с тренировочного занятия. На данный момент 35-летний испанский игрок тренируется по индивидуальной программе. Напомним, что Серхио пропускал тренировки и матчи из-за травмы, а затем из-за положительного теста на коронавирус.

В последний раз Рамос выходил на поле в составе «Реала» 16 марта.

В текущем сезоне Серхио сыграл в 20 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:52
Ждем Рамоса!)
NOVA
NOVA
22 апреля в 21:19
крутяк!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 19:00
Отличная новость для фанатов!
jobss
jobss ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 18:59
Здравствуйте, уточняем
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 18:45, ред.
Сегодня был на почте, мне там сказали, что посылки нет.
Байкал-38.
Март Группа Эдуарда Стрельцова первое место. Группа Яшина 8 место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 18:39
Очень рад за него...
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 18:38
Похоже выдавят его из клуба.
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