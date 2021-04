Месси и Бензема чаще всех попадают в каркас ворот среди игроков из топ-5

Нападающий «Барселоны» и форвард «Реала» являются лидерами среди игроков топ-5 чемпионатов Европы по интересному показателю.

Месси и Бензема в этом сезоне чаще всех попадали в каркас ворот во всех турнирах (12 раз — оба). На третьем месте идет форвард «Баварии» Роберт Левандовски — 9 раз.

12 — Lionel Messi 🇦🇷 & @Benzema 🇫🇷 are the Top 5 European League players to have hit both the most woodworks this season in all competitions (12 for each one). Splinters@realmadriden @FCBarcelona pic.twitter.com/gIQCoP0xL3