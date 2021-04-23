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Дикая эффективность «Локомотива». 10 побед команды Марко Николича впечатляют, а детали по-хорошему шокируют

вчера, 18:28
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Цифры, после которых у вас отвиснет челюсть.

10 побед подряд во всех турнирах одержал московский «Локомотив» — вот наиглавнейший статистический факт, который вам нужно знать. Дальнейший разбор — это углубление в статистику и поиск причин такой фантастической стабильности «железнодорожников», которые выиграли все до единого официальные матчи в 2021 году. Одни говорят о том, что «Локомотив» продал душу дьяволу и выезжает на исключительном везении, другие восхищаются игровой дисциплиной и идеальным балансом команды Марко Николича, третьи отмечают роль личностей в истории, выделяя Гильерме, Чорлуку, Пабло, Мухина, Смолова и Камано. Истина, как и всегда, где-то посередине, но сегодня мы не станем выводить формулу успеха, моя задача — дать вам пищу для размышлений в виде неоспоримых фактов.

10 подряд побед «Локомотива»

1. «Локомотив» — «Тамбов» — 3:0 (Кубок России, 1/8 финала)

2. «Локомотив» — ЦСКА — 2:0 (РПЛ, 20 тур)

3. «Арсенал» — «Локомотив» — 0:3 (РПЛ, 21 тур)

4. «Локомотив» — «Сочи» — 3:1 (РПЛ, 22 тур)

5. «Уфа» — «Локомотив» — 0:1 (РПЛ, 23 тур)

6. «Ротор» — «Локомотив» — 0:2 (РПЛ, 24 тур)

7. «Сочи» — «Локомотив» — 1:3 (Кубок России, четвертьфинал)

8. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0 (РПЛ, 25 тур)

9. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1 (РПЛ, 26 тур)

10. «Локомотив» — ЦСКА — 3:0 (Кубок России, полуфинал)

- Серия «Локомотива» началась 21 февраля и продолжается по сей день. Таким образом, на сегодняшний день «железнодорожники» побеждают на протяжении 61 дня.

Голы

26 забитых мячей/в среднем 2.6 гола за игру

Победы невозможны без голов, следовательно, констатируем простой факт: голевая серия «Локомотива», как и победная, раскинулась на 10 встреч. Средняя результативность намекает нам, что «железнодорожники» любят класть по 3 гола за игру, и это совершенно верно: в 5 из 10 матчей именно столько отгрузили соперникам. Еще в трех матчах забили по 2 мяча, по разу было 4 гола и 1. Обратим внимание и на тот факт, что в рамках победной серии «Локомотив» одержал только одну победу с минимальным счетом (над «Ротором», 1:0), все остальные успехи были уверенными — 5 раз с преимуществом в 2 мяча и четырежды с разгромным счетом.

Все авторы голов «Локо» в победной серии: Камано (7), Крыховяк (6), Смолов (5), Жемалетдинов (3), Пабло, Лисакович, Мурило, Эдер, автогол.

3 пропущенных мяча/в среднем 0.3 гола за игру

7 из 10 матчей завершились «сухими» победами «Локомотива», забить в ворота «железнодорожников» удалось только «Сочи», причем в двух матчах, но команда с черноморского побережья и пропустила в обоих случаях (матчи в РПЛ и Кубке России) по 3 мяча. Любопытно, что за «Сочи» оба мяча забил Артур Юсупов. «Ростов» тоже нашел путь к воротам «Локо», но поплатился за это крупным поражением (1:4).

Все авторы голов в ворота «Локо» в рамках победной серии: Юсупов (2), Хаджикадунич.

Удары по воротам

По чужим воротам (в створ)/в среднем за игру = 104 (43)/10.4 (3.4)

Удары соперников (в створ)/в среднем за игру = 115 (41)/11.5 (4.1)

Честно говоря, это фантастические цифры. Просто вспомните, что «Локомотив» с такой статистикой ударов забил 26 голов, а пропустил всего лишь 3. Если отбросить кубковый матч против совершенно недееспособного в феврале «Тамбова» (в том матче «Локомотив» нанес 16 ударов, из которых 9 пришлись в створ, а «волки» ответили одним неточным выстрелом), то получается следующая картина:

88 (34 в створ) своих ударов против 114 (41) от соперников в 9 матчах. В этих 9 матчах «Локомотив» забил 23 гола и пропустил 3.

- Если футболисты «Локомотива» попадают в створ чужих ворот, то с вероятностью 68% будет забит гол (23 гола при 34 точных ударах).

- Эффективность попаданий в створ ворот у соперников — 7%. Только 3 выстрела из 41 достигли цели.

- На самом деле, 12, а не 11 ударов «Локомотива» в створ чужих ворот не привели к голам, зато Иван Обляков в матче с ЦСКА записал на свой счет автогол без удара со стороны «железнодорожников».

- В 6 из 10 матчей победной серии соперники превзошли «Локомотив» по общему количеству ударов, но все равно покинули поле на щите. Это удалось в «Сочи» (в обоих матчах), ЦСКА (в обоих матчах), «Спартаку» и даже крупно проигравший «Ростов» нанес на один удар больше «железнодорожников».

- Обиднее всего должно быть соперникам по московским дерби. ЦСКА за две игры пропустил 5 голов после 5 ударов в створ (Акинфеев справился с одним ударом в кубковом матче, но Обляков отправил мяч в свои ворота без удара со стороны «железнодорожников»). «Локомотив» выиграл два матча у ЦСКА с общим счетом 5:0 при удивительной суммарной статистике ударов за 180 минут: 9 (5) на 32 (13) в пользу «армейцев».

- Другой соперник по столичному противостоянию, «Спартак», был повержен со счетом 2:0, несмотря на двукратное преимущество «красно-белых» в статистике ударов — 21 (10) против 11 (5) в пользу команды Доменико Тедеско.

- По семи матчам РПЛ, которые входят в победную серию «Локо», есть статистика «ожидаемых голов». Так вот, команда Марко Николича умудрилась забить 15 голов при показателе 9.24 xG. Такой потрясающей эффективности позавидовали бы даже современные гении реализации во главе с Хын-Мин Соном.

- У ворот «Локомотива» в этих же семи матчах соперники создали моменты общей «стоимостью» 6.81 xG, то есть «железнодорожники» наиграли на 7 пропущенных мячей, но вынули мяч из ворот только дважды. Здесь должны раздаться аплодисменты в адрес Гильерме, который отразил немало коварных ударов и сделал свой немаленький вклад в выдающуюся победную серию.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 14:49
    номер 12
    номер 12 ответ iniesta8xxx (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    Ну разумеется ЦСКА ничего не создал. Я к тому, что при таком матче счет 0:0 более логичен, чем 3:0.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 13:55, ред.
    статистика действительно впечатляет.
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
    сегодня в 13:35
    По хорошему, да шокирует. Игра Гильермо и вовсе великолепна. Но и не по хорошему шокирует. Догадайтесь, почему?
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 12:54
    Эффект уволенного всеми ненавидимого начальника-расслабление и воодушевление. К слову, Локо взял два очка с Атлетико, который штамповал победы в лол лиге.
    iniesta8xxx
    iniesta8xxx ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    сегодня в 12:39
    Локо такие засчитывают?) откуда такая инфа, приведи пример
    Удар Облякова - это полумомент
    Срезка Камано .... смешной ты человек) выходит 1 на 1 в удобной позиции - это для тебя случайность и не момент. А удары издалека практически в Гилю - это для тебя голевые моменты. А сколько еще у Локо было куда более перспективных подходов, где не замкнули в пустые, или запороли последним пасом - это ты не считаешь. Короче, с тобой понятно всё)
    ЦСКА играл плохо, а бить весь матч в молоко - это не значит, что ты играешь лучше. Просто коней унижает тот факт, что Локо пешком вас обыгрывает)
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ iniesta8xxx (раскрыть)
    сегодня в 12:35
    Да только Локо такие засчитывают, да и это правило с нового сезона отменят!
    Пересмотри матч, может увидишь, там был удар Облякова, который гиля из угла вытащил в первом тайме, во 2-м тайме потащил тоже хороший удар, плюс ещё была перекладина, а так конечно у Локо было намного больше моментов, срезка Камано, которая чудом попала в ворота, автогол Облякова, мяч который полетел непонятно куда. Ну дап на 93 минуте, красиво разыграли, но такие передачи тоже проходят одна из 10.
    iniesta8xxx
    iniesta8xxx ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    сегодня в 12:14
    чистый гол? ахахахахахаххаха
    надеюсь, что ты шутишь)
    ну и где там чистый гол? рука в атаке - всегда 100% рука, более того, без нее мяч бы поднялся выше и он бы и пробить не смог
    чекай правила
    о каких спасениях Гильерме речь? Удар из-за пределов штрафной в концовке, когда мяч практически в него шел? Ну да, офигеть спасение) не вспомню ни одного серьезного действительно прям сейва Гильерме, уж извините
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ iniesta8xxx (раскрыть)
    сегодня в 11:53
    Ну кроме отмененного чистого гола и 2-х спасений Гильерме, а так да не одного момента )))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    сегодня в 11:52
    Локомотиву очень прёт, плюс Сухина делает свое дело. Так вечно везти не может, поскольку матчей 5 провели хуже соперника на победили, причем в 3-х победили в сухую...
    iniesta8xxx
    iniesta8xxx ответ leopit (раскрыть)
    сегодня в 11:24
      iniesta8xxx
      iniesta8xxx ответ номер 12 (раскрыть)
      сегодня в 11:23
      не сказал бы, с ЦСКА повезло во 2ом голе, но по факту у ЦСКА за матч не было ни одного реального голевого момента
      leopit
      leopit
      сегодня в 09:53
      А пока глотают пыль из-под ног чемпиона-Зенита!
      номер 12
      номер 12
      сегодня в 08:39
      Что не говори, а Локомотив всегда был и остается невероятно "везучей" командой. Достаточно вспомнить последний матч с ЦСКА. Только Локо мог превратить три полумомента за весь матч в три гола. Понятно, что в данном случае под "везучестью" скрывается характер и техника, но при просмотре матчей складывается впечатление, что Локо отскакивает.
      112910415
      112910415
      сегодня в 07:44
      рационально объяснить не удаётся
      ATG
      ATG
      вчера в 22:54, ред.
        Konst56
        Konst56
        вчера в 21:26
        От Лысяша никто такого не ожидал... Что-то пошло не так, в Спартаке его бы давно выгнали...
        Mi6
        Mi6
        вчера в 20:57
        Смотришь на работу Николича и понимаешь, что Бабаев с Гинером просто отбывают номер
        Вячеслав Салтыков 1
        Вячеслав Салтыков 1
        вчера в 20:31
        Подписали своего Ван Дейка Пабло и выстроили игру
        iniesta8xxx
        iniesta8xxx
        вчера в 19:35
        Я бы поспорил на самом деле насчет xG соперников
        Сколько бы они не били, реальных моментов у противников Локо бывает очень мало
        Ну и xG атаки Локо тоже должен быть повыше, моментов тоже достаточно губят
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 19:02
        Локо впечатляет!
        shlomo
        shlomo
        вчера в 18:47
        Спасибо за статью....даааа.....Николич очень хорош, казалось что он очередная посредственность, но ему нужно был просто время, и если игра с Баварией дома казалась просто удачей и стечением обстоятельств, то по прошествии времени так уже не кажется, по мне так он сильнейший тренер в РПЛ на данный момент, а по тактической подкованности он не уступит крепкий средним тренерам из топ 5 лиг, такими темпами он точно не задержится в Локо, взять к примеру недавний матч, ЦСКА тупо владел инициативой, но голевых моментов за весь матч и по пальцам одной руки не наберется,.... Локо грамотно защищался и тупо включался на пару минут в каждом отрезке матча, что приносило плоды, такая игра мало того что приносит очки, так еще и экономит силы игроков, в чем-то это отголоски лучшей игры Атлетико при Семионе....
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        вчера в 18:44
        Спасибо за статью! Таблица с другого ресурса по забитым и пропущенным мячам в весенней части чемпионата. Существует два версии на этот счет - первая - магия вуду, вторая - продажа души дьяволу (причем видимо не души Николича, а Кикнадзе) И как жаль, что "Локомотив" сейчас не играет в Лиге Чемпионов.
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