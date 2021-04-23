Дикая эффективность «Локомотива». 10 побед команды Марко Николича впечатляют, а детали по-хорошему шокируют

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вчера, 18:28

Цифры, после которых у вас отвиснет челюсть.

10 побед подряд во всех турнирах одержал московский «Локомотив» — вот наиглавнейший статистический факт, который вам нужно знать. Дальнейший разбор — это углубление в статистику и поиск причин такой фантастической стабильности «железнодорожников», которые выиграли все до единого официальные матчи в 2021 году. Одни говорят о том, что «Локомотив» продал душу дьяволу и выезжает на исключительном везении, другие восхищаются игровой дисциплиной и идеальным балансом команды Марко Николича, третьи отмечают роль личностей в истории, выделяя Гильерме, Чорлуку, Пабло, Мухина, Смолова и Камано. Истина, как и всегда, где-то посередине, но сегодня мы не станем выводить формулу успеха, моя задача — дать вам пищу для размышлений в виде неоспоримых фактов.

10 подряд побед «Локомотива»

1. «Локомотив» — «Тамбов» — 3:0 (Кубок России, 1/8 финала)

2. «Локомотив» — ЦСКА — 2:0 ( РПЛ , 20 тур)

3. «Арсенал» — «Локомотив» — 0:3 ( РПЛ , 21 тур)

4. «Локомотив» — «Сочи» — 3:1 ( РПЛ , 22 тур)

5. «Уфа» — «Локомотив» — 0:1 ( РПЛ , 23 тур)

6. «Ротор» — «Локомотив» — 0:2 ( РПЛ , 24 тур)

7. «Сочи» — «Локомотив» — 1:3 (Кубок России, четвертьфинал)

8. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0 ( РПЛ , 25 тур)

9. «Локомотив» — «Ростов» — 4:1 ( РПЛ , 26 тур)

10. «Локомотив» — ЦСКА — 3:0 (Кубок России, полуфинал)

- Серия «Локомотива» началась 21 февраля и продолжается по сей день. Таким образом, на сегодняшний день «железнодорожники» побеждают на протяжении 61 дня.

Голы

26 забитых мячей/в среднем 2.6 гола за игру

Победы невозможны без голов, следовательно, констатируем простой факт: голевая серия «Локомотива», как и победная, раскинулась на 10 встреч. Средняя результативность намекает нам, что «железнодорожники» любят класть по 3 гола за игру, и это совершенно верно: в 5 из 10 матчей именно столько отгрузили соперникам. Еще в трех матчах забили по 2 мяча, по разу было 4 гола и 1. Обратим внимание и на тот факт, что в рамках победной серии «Локомотив» одержал только одну победу с минимальным счетом (над «Ротором», 1:0), все остальные успехи были уверенными — 5 раз с преимуществом в 2 мяча и четырежды с разгромным счетом.

Все авторы голов «Локо» в победной серии: Камано (7), Крыховяк (6), Смолов (5), Жемалетдинов (3), Пабло, Лисакович, Мурило, Эдер, автогол.

3 пропущенных мяча/в среднем 0.3 гола за игру

7 из 10 матчей завершились «сухими» победами «Локомотива», забить в ворота «железнодорожников» удалось только «Сочи», причем в двух матчах, но команда с черноморского побережья и пропустила в обоих случаях (матчи в РПЛ и Кубке России) по 3 мяча. Любопытно, что за «Сочи» оба мяча забил Артур Юсупов. «Ростов» тоже нашел путь к воротам «Локо», но поплатился за это крупным поражением (1:4).

Все авторы голов в ворота «Локо» в рамках победной серии: Юсупов (2), Хаджикадунич.

Удары по воротам

По чужим воротам (в створ)/в среднем за игру = 104 (43)/10.4 (3.4)

Удары соперников (в створ)/в среднем за игру = 115 (41)/11.5 (4.1)

Честно говоря, это фантастические цифры. Просто вспомните, что «Локомотив» с такой статистикой ударов забил 26 голов, а пропустил всего лишь 3. Если отбросить кубковый матч против совершенно недееспособного в феврале «Тамбова» (в том матче «Локомотив» нанес 16 ударов, из которых 9 пришлись в створ, а «волки» ответили одним неточным выстрелом), то получается следующая картина:

88 (34 в створ) своих ударов против 114 (41) от соперников в 9 матчах. В этих 9 матчах «Локомотив» забил 23 гола и пропустил 3.

- Если футболисты «Локомотива» попадают в створ чужих ворот, то с вероятностью 68% будет забит гол (23 гола при 34 точных ударах).

- Эффективность попаданий в створ ворот у соперников — 7%. Только 3 выстрела из 41 достигли цели.

- На самом деле, 12, а не 11 ударов «Локомотива» в створ чужих ворот не привели к голам, зато Иван Обляков в матче с ЦСКА записал на свой счет автогол без удара со стороны «железнодорожников».

- В 6 из 10 матчей победной серии соперники превзошли «Локомотив» по общему количеству ударов, но все равно покинули поле на щите. Это удалось в «Сочи» (в обоих матчах), ЦСКА (в обоих матчах), «Спартаку» и даже крупно проигравший «Ростов» нанес на один удар больше «железнодорожников».

- Обиднее всего должно быть соперникам по московским дерби. ЦСКА за две игры пропустил 5 голов после 5 ударов в створ (Акинфеев справился с одним ударом в кубковом матче, но Обляков отправил мяч в свои ворота без удара со стороны «железнодорожников»). «Локомотив» выиграл два матча у ЦСКА с общим счетом 5:0 при удивительной суммарной статистике ударов за 180 минут: 9 (5) на 32 (13) в пользу «армейцев».

- Другой соперник по столичному противостоянию, «Спартак», был повержен со счетом 2:0, несмотря на двукратное преимущество «красно-белых» в статистике ударов — 21 (10) против 11 (5) в пользу команды Доменико Тедеско.

- По семи матчам РПЛ , которые входят в победную серию «Локо», есть статистика «ожидаемых голов». Так вот, команда Марко Николича умудрилась забить 15 голов при показателе 9.24 xG. Такой потрясающей эффективности позавидовали бы даже современные гении реализации во главе с Хын-Мин Соном.

- У ворот «Локомотива» в этих же семи матчах соперники создали моменты общей «стоимостью» 6.81 xG, то есть «железнодорожники» наиграли на 7 пропущенных мячей, но вынули мяч из ворот только дважды. Здесь должны раздаться аплодисменты в адрес Гильерме, который отразил немало коварных ударов и сделал свой немаленький вклад в выдающуюся победную серию.