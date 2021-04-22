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Малиновский — один из двух лучших хавбеков в топ-5 по системе «гол+пас»

22 апреля 2021, 20:19
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» на выезде встречается с «Ромой» (1:0, первый тайм) в рамках 32-го тура Серии А. Счет в матче открыл украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский.

В 2021 году Руслан принял участие в 8 матчах в Серии А, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач — ни один другой полузащитник не показал лучшего результата в топ-5 чемпионатов Европы, кроме игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, имеющего аналогичные показатели.

Также недавно Малиновский в матче с «Фиорентиной» отметился редким достижением в Серии А.

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Все комментарии
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 23:40
Исправили, спасибо!
ARMENIAN
ARMENIAN
22 апреля в 22:30, ред.
красавчик он! 🟨🟦
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 22:04
Отличный игрок!
Василий Корнечук
Василий Корнечук
22 апреля в 21:31
Руслан Малиновский хороший футболист, главное чтобы поведение вне футбола было тоже нормальным, а не так как у некоторых наших футболистов из чемпионата.
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 20:57
Да, непонятно. Или они Лингарда за хавбека не считают?
Elliada
Elliada
22 апреля в 20:35
Не понял смысл статьи. Малиновский лучший, кроме Лингарда. Получается Лингард лучший
beefs
beefs
22 апреля в 20:22
С чем и поздравляем...
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