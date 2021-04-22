Малиновский — один из двух лучших хавбеков в топ-5 по системе «гол+пас»

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22 апреля 2021, 20:19

«Аталанта» на выезде встречается с «Ромой» (1:0, первый тайм) в рамках 32-го тура Серии А. Счет в матче открыл украинский полузащитник бергамасков .

В 2021 году Руслан принял участие в 8 матчах в Серии А, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач — ни один другой полузащитник не показал лучшего результата в топ-5 чемпионатов Европы, кроме игрока «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, имеющего аналогичные показатели.

Также недавно Малиновский в матче с «Фиорентиной» отметился редким достижением в Серии А.