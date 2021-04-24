Тысячи фанатов МЮ вышли на акцию против владельцев клуба

Сегодня фанаты «Манчестер Юнайтед» собрались у стадиона клуба. Болельщики провели яркую акцию протеста против американских владельцев клуба – семейства Глейзеров.
Another fine display of the unity from Manchester United fans outside Old Trafford today during the #GlazersOut protests. 🔴#MUFC #NoToEuropeanSuperLeague pic.twitter.com/KHaUDrA02R— Noah Mcilroy 💙 (@NsmUnited) April 24, 2021
Поклонники «красных дьяволов» разочарованы тем, что клуб хотел играть в Суперлиге. Болельщики также считают, что Глейзеры должны продать свои акции.