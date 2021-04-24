ГлавнаяНовости

Тысячи фанатов МЮ вышли на акцию против владельцев клуба

24 апреля 2021, 23:21

Сегодня фанаты «Манчестер Юнайтед» собрались у стадиона клуба. Болельщики провели яркую акцию протеста против американских владельцев клуба – семейства Глейзеров.

Поклонники «красных дьяволов» разочарованы тем, что клуб хотел играть в Суперлиге. Болельщики также считают, что Глейзеры должны продать свои акции.

Все новости
СлухиНа финал Лиги Европы в Гданьске пустят 10 тысяч человек
Вчера, 22:00 Комментарии2
ОфициальноВсе билеты на финал Кубка России проданы
Вчера, 16:15 Комментарии8
Фанаты МЮ использовали самолёт, чтобы выразить своё недовольство Глейзерами
25 апреля ФотоКомментарии4
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в Москве перед дерби
25 апреля Комментарии73
«Шальке» обратится в полицию после нападения фанатов на игроков
24 апреля Комментарии3
Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба
23 апреля ФотоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano
25 апреля в 13:41
это их ошибка
Nazi
Nazi
25 апреля в 12:50
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    25 апреля в 12:14
    Какой наивный спич.
    Клуб АПЛ - это коммерчески успешный проект. Клуб вроде МЮ не сильно расчитывает на финансовую помощь владельцев, он еще им прибыль приносит немалую. В идеале FFP как раз предусматривает, что заработанные клубом деньги первышают потраченные. МС, конечно, "гуляет" на деньги владельцев во многом, Мансур придумывает липовых щедрых спонсоров, на деле же сам заряжает лавэ.

    Так, вот, это кривая российская модель, содержать футбол на деньги госкорпораций может себе позволить отказаться от заработков в Азии и Америке (по просту им там грошь ломанный никто не предложит), а АПЛ ездит в турне и на эти средства весьма расчитывает. Азиатский рынок приносит неплохие деньги от продажи клубного мерча.
    112910415
    112910415
    25 апреля в 10:14
    свергнут, наверное )
    Анд-м
    Анд-м
    25 апреля в 08:29
    Молодцы братья!!! Я с вами 💪💪💪
    burlone
    burlone
    25 апреля в 08:16
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      25 апреля в 08:10, ред.
      нax глейзеров !
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      25 апреля в 07:04
      Это ожидаемо
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      25 апреля в 00:00
      Реформы нужны, с УЕФА или без. С суперлигой или без нее. Я родился в Европе, я живу в Европе. Не в средней Азии, ни в Америке. Почему европейский вид спорта, часть европейской культуры должен быть рассчитан на какие-то другие рынки. На Азию, на Америку или что-то еще. он должен быть рассчитан на нас самих. У нас НХЛ не построить. У нас другой формат и принцип турниров.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      24 апреля в 23:56
      Америкосы пошли на поводу богатеньких соотечественников и прогадали.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      24 апреля в 23:33
      Блин там где америкосы там бардак.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      24 апреля в 23:25
      Лишь бы по митинговать!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100