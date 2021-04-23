Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.
Фанаты собрались около домашнего стадиона команды «Эмирейтс» и скандировали кричалки, направленные в адрес американского бизнесмена.
«Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба», — кричали фанаты. На баннерах было написано: «Наш клуб, наш дом, продай, Стэн» и «Кронке – вон».
Arsenal fans protesting outside the Emirates Stadium ahead of today's game against Everton with a clear message. pic.twitter.com/wMwdKNb2V3— Squawka News (@SquawkaNews) April 23, 2021
Ранее директор «Арсенала», сын Стэна Кронке, ответил фанатам на вопрос о Суперлиге.
Америкосы в лице хорошо всем известного банка(а точнее под прикрытием), хотели получить "власть" над европейским футболом,а после провала, американские владельцы клубов АПЛ начали демонстративно высказывать свое недовольствие и угрозами начиная от урезки финансирования , до продажи клубов...хотят показать болельщикам свою власть и величие...но я уверен, что и без америкосов эти великие клубы не пропадут
Америкосы в лице хорошо всем известного банка(а точнее под прикрытием), хотели получить "власть" над европейским футболом,а после провала, американские владельцы клубов АПЛ начали демонстративно высказывать свое недовольствие и угрозами начиная от урезки финансирования , до продажи клубов...хотят показать болельщикам свою власть и величие...но я уверен, что и без америкосов эти великие клубы не пропадут
Учитывая, что "Сток" в Чемпионшипе, как-то эти ничуть не извинения, а ушат помоев, который вылили владельцы на клуб, вообще напрягает.
Учитывая, что "Сток" в Чемпионшипе, как-то эти ничуть не извинения, а ушат помоев, который вылили владельцы на клуб, вообще напрягает.