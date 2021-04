Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.

Фанаты собрались около домашнего стадиона команды «Эмирейтс» и скандировали кричалки, направленные в адрес американского бизнесмена.

«Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба», — кричали фанаты. На баннерах было написано: «Наш клуб, наш дом, продай, Стэн» и «Кронке – вон».

Arsenal fans protesting outside the Emirates Stadium ahead of today's game against Everton with a clear message. pic.twitter.com/wMwdKNb2V3