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Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба

23 апреля 2021, 20:59

Болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба Стэна Кронке.

Фанаты собрались около домашнего стадиона команды «Эмирейтс» и скандировали кричалки, направленные в адрес американского бизнесмена.

«Стэн Кронке, убирайся из нашего клуба», — кричали фанаты. На баннерах было написано: «Наш клуб, наш дом, продай, Стэн» и «Кронке – вон».

Ранее директор «Арсенала», сын Стэна Кронке, ответил фанатам на вопрос о Суперлиге.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 05:45
Америкосы везде гадят.
Eirek
Eirek
23 апреля в 23:15
"Наш клуб" и "продай" не очень вяжется в одном предложении)
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 22:41
то, что больше всего наболело фанатам Арсенала
A.S.A
A.S.A ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
23 апреля в 21:50
Приветствую!
Америкосы в лице хорошо всем известного банка(а точнее под прикрытием), хотели получить "власть" над европейским футболом,а после провала, американские владельцы клубов АПЛ начали демонстративно высказывать свое недовольствие и угрозами начиная от урезки финансирования , до продажи клубов...хотят показать болельщикам свою власть и величие...но я уверен, что и без америкосов эти великие клубы не пропадут
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
23 апреля в 21:28
К сожалению, Кроенке только порадуется. Читал же, как Джош высказался по поводу исключения из Суперлиги: "Мы типа хотели как лучше, раз не хотите, будете играть со "Стоком"".

Учитывая, что "Сток" в Чемпионшипе, как-то эти ничуть не извинения, а ушат помоев, который вылили владельцы на клуб, вообще напрягает.
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 21:19
Да неужели! Продолжайте давить на него! Клубу нужен тот, кто реально заинтнресован в клубе,а не как Кронке, для которого клуб всего лишь одна из ячеек бизнеса
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 21:07
Это последствия создания суперлиги!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 21:03
Нахера замутили эту суперлигу!?
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