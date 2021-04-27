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Григорьянц: «ЦСКА обратился по поводу отмены красной карточки Ахметову»

27 апреля 2021, 15:55

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА обратился в комитет по поводу отмены красной карточки полузащитника Ильзата Ахметова, которую тот получил в матче со «Спартаком» (0:1).

Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждём заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
27 апреля в 19:17, ред.
Правильно что обратились. Удаление ошибочное.
Союзник противников
Союзник противников
27 апреля в 18:45
Всем сестрам по серьгам,плюс старшенькой 3 очка в качестве приданого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
27 апреля в 17:36
А ты не знаешь зачем Спартак клянчит отмену 4-й желтой Максименке за затяжку времени? Там же несравненный рекордсмен Селихов есть на подмене. Я не о 0:7 сейчас, я о регулярных 3 - 4 за Спартак-2 в ФНЛ.? А хочет ли Спартак отмены 4-й желтой Айртону. ? Там же в составе есть несравненный Ещенко, да блистательный Маслов может на краю сыграть. Так что ты разберись с этим. Тем боле Спартак подал кляузу через 20 минут после матча, а ЦСКА только сегодня
Stiv28
Stiv28
27 апреля в 17:00
цска по-дружески должен понять спартак.
Рафаил Джафаров
Рафаил Джафаров
27 апреля в 16:58
Видел этот эпизод несколько раз. Где судья разглядел удаление не знаю. На душе тошно . И как смотреть наш футбол после этого?
mensk
mensk ответ Ironigor (раскрыть)
27 апреля в 16:43
Так это дите может и на голову сесть.
mensk
mensk
27 апреля в 16:35
Да не виноват я. Хотел же только щечкой.
Эдмон
Эдмон
27 апреля в 16:34
Судьи одно решение выносят даже с ВАР,эти потом другое.Тогда переигрывайте матч,если будет вынесено другое решение.
makkie
makkie
27 апреля в 16:32
А сами кони хотят отмены красной Ахметову?
Ведь в таком случае он сыграет в следующем туре, а его игра - так себе в последнее время.
Еще и поломать кого-нибудь может снова.
ДСА
ДСА
27 апреля в 16:32
Не отменят точно.
Futurista
Futurista
27 апреля в 16:30
Кони резко переобулись...
Байкал-38.
Байкал-38.
27 апреля в 16:25, ред.
Ахметова оправдать, Кукуяна дисквалифицировать, матч переиграть, Соболева (дельфина) выпустить на волю в море!
stanichnik
stanichnik
27 апреля в 16:24
Вполне ожидаемое действие со стороны армейского клуба, после громкого резонанса, вызванного спорным решением главного арбитра в матче Спартак-ЦСКА.
Ванечка
Ванечка
27 апреля в 16:13
Все правильно сделали...
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 16:03
Конечно нужно что-то предпринимать , итак играть некому. Может быть что-то изменится.
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