Григорьянц: «ЦСКА обратился по поводу отмены красной карточки Ахметову»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА обратился в комитет по поводу отмены красной карточки полузащитника Ильзата Ахметова, которую тот получил в матче со «Спартаком» (0:1).
Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждём заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию.
Ведь в таком случае он сыграет в следующем туре, а его игра - так себе в последнее время.
Еще и поломать кого-нибудь может снова.
Ведь в таком случае он сыграет в следующем туре, а его игра - так себе в последнее время.
Еще и поломать кого-нибудь может снова.