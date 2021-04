«Челси» в гостях сыграл вничью с «Реалом» (1:1) в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Для главного тренера «синих» эта игра стала седьмой против испанских клубов. Немецкий специалист ни разу в своей тренерской карьере не уступал командам из Испании (3 победы и 4 ничьих).

🔵 Tuchel is unbeaten as a head coach against Spanish clubs (W3 D4).# UCL pic.twitter.com/hQKtKLs2jP

UEFA