«Спартак» может заплатить «Локомотиву» до 5 млн евро за Самошникова

сегодня, 17:29

«Спартак» сделал предложение в размере 350 млн рублей и бонусов за защитника «Локомотива» Илью Самошникова.

С учётом бонусов общая сумма может достигнуть 450 млн рублей (4,8 млн евро).

В число потенциальных бонусов входят количество сыгранных матчей за «Спартак», попадание в тройку лучших по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке России. «Локомотив» готов рассмотреть это предложение.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:19, ред.
Попахивает каким то безумием когда Лукойл упорно продолжает делать трансферы и ничего не делает с позицией главного тренера. Видимо они не понимают как минимум одного что этот "специалист" не просто не помогает, а ещё и вредит игрокам и старым и новым. Видимо у них такая мысль что тренера всегда можно поменять, замены тренеров рамками трансферных окон не ограничены, только так я мог бы объяснить их поведение если бы там у них было здравомыслие конечно хоть чучуть, в чём конечно имеются большие сомнения.

Но игрок с паспортом нужен, раз эти уникумы додумались отпустить Чернова, а новый тренер когда придёт увидит что Литвинов это дыра то ему придётся ставить Дуарте, если тот конечно останется, а значит крайнего защитника придётся с паспортом ставить, но Денисов и Хлусевич очевидно уже не котируются за игроков даже Лукойлом наконец-то.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:57
Самошников хороший игрок, но кто его будет тренировать? Лукойл с тренером так и не определился. Боюсь, что на сезон не будет никаких задач, кроме рекламных.
