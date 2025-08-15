«Спартак» может заплатить «Локомотиву» до 5 млн евро за Самошникова

«Спартак» сделал предложение в размере 350 млн рублей и бонусов за защитника «Локомотива» Илью Самошникова.
С учётом бонусов общая сумма может достигнуть 450 млн рублей (4,8 млн евро).
В число потенциальных бонусов входят количество сыгранных матчей за «Спартак», попадание в тройку лучших по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке России. «Локомотив» готов рассмотреть это предложение.
Но игрок с паспортом нужен, раз эти уникумы додумались отпустить Чернова, а новый тренер когда придёт увидит что Литвинов это дыра то ему придётся ставить Дуарте, если тот конечно останется, а значит крайнего защитника придётся с паспортом ставить, но Денисов и Хлусевич очевидно уже не котируются за игроков даже Лукойлом наконец-то.
Но игрок с паспортом нужен, раз эти уникумы додумались отпустить Чернова, а новый тренер когда придёт увидит что Литвинов это дыра то ему придётся ставить Дуарте, если тот конечно останется, а значит крайнего защитника придётся с паспортом ставить, но Денисов и Хлусевич очевидно уже не котируются за игроков даже Лукойлом наконец-то.