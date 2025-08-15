«Спартак» может заплатить «Локомотиву» до 5 млн евро за Самошникова

1755268167

сегодня, 17:29

«Спартак» сделал предложение в размере 350 млн рублей и бонусов за защитника «Локомотива» .

С учётом бонусов общая сумма может достигнуть 450 млн рублей (4,8 млн евро).

В число потенциальных бонусов входят количество сыгранных матчей за «Спартак», попадание в тройку лучших по итогам сезона в чемпионате России и победа в Кубке России. «Локомотив» готов рассмотреть это предложение.