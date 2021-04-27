Тиаго Силва — самый возрастной полевой игрок в 1/2 финала ЛЧ с 2011 года

Защитник «Челси» Тиаго Силва выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Бразилец станет самым возрастным полевым игроком (36 лет и 217 дней), вышедшим на поле в полуфинале турнира с 2011 года. В апреле 2011-го бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сыграл против «Шальке» в 1/2 финала Лиги чемпионов. На тот момент валлийцу было 37 лет и 148 дней.
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