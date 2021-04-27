ГлавнаяНовости

Тиаго Силва — самый возрастной полевой игрок в 1/2 финала ЛЧ с 2011 года

27 апреля 2021, 21:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Челси» Тиаго Силва выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Бразилец станет самым возрастным полевым игроком (36 лет и 217 дней), вышедшим на поле в полуфинале турнира с 2011 года. В апреле 2011-го бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сыграл против «Шальке» в 1/2 финала Лиги чемпионов. На тот момент валлийцу было 37 лет и 148 дней.

Все новости
Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ
Сегодня, 02:09 Комментарии1
«Ман Сити» добился уникального достижения среди клубов АПЛ в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:39 Комментарии3
«Ман Сити» ещё не проигрывал ПСЖ: 2 победы и 2 ничьих
Сегодня, 00:16 Комментарии1
У Мареза 20 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах ЛЧ, начатых в старте
Вчера, 23:49 Комментарии4
Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов
Вчера, 23:01 Комментарии2
Поляки Крыховяк и Шиманьски — лидеры РПЛ по количеству заработанных фолов
Вчера, 20:55 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
27 апреля в 21:26
О как, даже не знал.
mihaluch
mihaluch
27 апреля в 21:25
Старый конь борозды не испортит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 21:23
Кто-то должен быть старшим...
David Young
David Young ответ Сп62 (раскрыть)
27 апреля в 21:22
Просьба воздержаться от написания комментариев состоящих лишь из одного слова или лишь знаков. За это и был бан.

Также просьба писать подобные вопросы в хэштеге вопрос_модератору, пишите его в строке Хэштеги, это находится ниже поля где вы пишите комментарии.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100