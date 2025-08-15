Петр Чех расстался с женой после 26 лет совместной жизни

1755266237

сегодня, 16:57

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» объявил о расставании с женой после 26 лет совместной жизни. Футболист сообщил об этом в эмоциональном посте на своей странице в социальной сети, прикрепив чёрно-белую фотографию с Мартиной.

Мы с Мартиной с грустью сообщаем о расставании после совместных 26 лет. Мы остаёмся лучшими друзьями и безмерно гордимся нашими двумя детьми.

У пары двое детей — 16-летний Дамиан и 17-летняя Адела. Они пошли по стопам отца: сын недавно подписал первый профессиональный контракт с «Фулхэмом», а дочь выступает за женскую сборную Чехии до 17 лет.

Петр и Мартина поженились в июне 2003 года.