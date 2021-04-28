Зидан ни разу не смог обыграть Тухеля в пяти матчах

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан уже пятый раз в карьере встретился с Томасом Тухелем. Французский специалист ни разу не смог обыграть немецкого наставника (4 ничьих и 1 поражение).
Впервые Тухель, тогда руководивший дортмундской «Боруссией», и Зидан встретились на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. Оба матча закончились со счётом 2:2. В прошлом сезоне Тухель, руководивший ПСЖ, сумел обыграть Зидана со счётом 3:0 на «Парк де Пренс», а на «Бернабеу» клубы снова сыграли вничью со счётом 2:2.