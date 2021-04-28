Зидан ни разу не смог обыграть Тухеля в пяти матчах

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вчера, 00:09

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского клуба уже пятый раз в карьере встретился с Томасом Тухелем. Французский специалист ни разу не смог обыграть немецкого наставника (4 ничьих и 1 поражение).