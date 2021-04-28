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Зидан ни разу не смог обыграть Тухеля в пяти матчах

вчера, 00:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Челси» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан уже пятый раз в карьере встретился с Томасом Тухелем. Французский специалист ни разу не смог обыграть немецкого наставника (4 ничьих и 1 поражение).

Впервые Тухель, тогда руководивший дортмундской «Боруссией», и Зидан встретились на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. Оба матча закончились со счётом 2:2. В прошлом сезоне Тухель, руководивший ПСЖ, сумел обыграть Зидана со счётом 3:0 на «Парк де Пренс», а на «Бернабеу» клубы снова сыграли вничью со счётом 2:2.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Loko best (раскрыть)
сегодня в 00:55
возможно да. согласен с вашим замечанием. спасибо за ремарку. но я по теме знаю что зидан не обыграл тухеля
Loko best
Loko best ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну если бы вы интересовались футболом,а не написанием комментариев,то может быть знали бы,что-то про этих специалистов...
протон1
протон1 ответ Loko best (раскрыть)
вчера в 23:05
что выиграл тухель не знаю. и что выиграл зидан не помню. но знаю что зидан не побеждал тухеля во встречах. по этому сказал есть мотивация
Ми Ша
Ми Ша
вчера в 16:45
Будет иронично, если ответный матч сыграют 2:2. Не обыграв ни разу Тухеля, Зидан проведёт команду в финал).
112910415
112910415
вчера в 08:17
расстраивается, наверное )
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:38
Пять матчей это ещё не история
Loko best
Loko best ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 01:13
Нет у него никакой запредельной мотивации его обыгрывать.Тузель и Тухель,главное пройти в финал.Кто такой Тухель в сравнении с Зиданом,что он выиграл???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 00:38
С чем его и поздравляем!!!
протон1
протон1
вчера в 00:21
ну у зидана запредельная мотивация сейчас обыграть тухлого
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 00:19
Семак и Тедеско тоже ни разу не обыгрывали Тухеля и хотели бы чтобы их имена упоминались вместе с именем Зидана.
drug01
drug01
вчера в 00:15
Не все ещё решено....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:15
Тухель просто создан для Челси!
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