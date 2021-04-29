В следующем сезоне Давид Луис вернётся в Бразилию

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29 апреля 2021, 16:29

Защитник покинет «Арсенал» после окончания нынешнего сезона.

Контракт футболиста заканчивается летом этого года, однако «канониры» приняли решение не продлевать сотрудничество с бразильцем. Главный тренер лондонского клуба хочет давать больше шансов молодым игрокам.