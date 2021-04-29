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В следующем сезоне Давид Луис вернётся в Бразилию

29 апреля 2021, 16:29

Защитник Давид Луис покинет «Арсенал» после окончания нынешнего сезона.

Контракт футболиста заканчивается летом этого года, однако «канониры» приняли решение не продлевать сотрудничество с бразильцем. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета хочет давать больше шансов молодым игрокам.

Как сообщается, Давид Луис хотел бы остаться в АПЛ, однако понимает, что в ближайшие годы может завершить карьеру. Именно поэтому защитник склоняется к варианту с возвращением в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей и близкими.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 апреля в 17:03
Правильно Надо играть у себя в стране. Тем более что футбол в этой стране главный вид спорта.
drug01
drug01
29 апреля в 16:36
Ждём дома на поле
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 16:33
Наигрался уже в Европе
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