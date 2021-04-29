В следующем сезоне Давид Луис вернётся в Бразилию

Защитник Давид Луис покинет «Арсенал» после окончания нынешнего сезона.
Контракт футболиста заканчивается летом этого года, однако «канониры» приняли решение не продлевать сотрудничество с бразильцем. Главный тренер лондонского клуба Микель Артета хочет давать больше шансов молодым игрокам.
Как сообщается, Давид Луис хотел бы остаться в АПЛ, однако понимает, что в ближайшие годы может завершить карьеру. Именно поэтому защитник склоняется к варианту с возвращением в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей и близкими.