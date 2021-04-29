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В «Барселоне» считают, что им не удастся подписать Холанда

29 апреля 2021, 14:28

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, скорее всего, не перейдёт в «Барселону».

Как сообщается, руководство каталонского клуба сомневается в трансфере норвежца. Главным препятствием перехода является высокая запрашиваемая цена за футболиста. На данный момент фаворитом в борьбе за Холанда является «Манчестер Сити».

Отмечается, что в каталонском клубе намного больше верят в продление контракта с Лионелем Месси, чем в трансфер Холанда.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
29 апреля в 14:57, ред.
Здесь Вы правы!Просто Месси никуда не продавали и все!Также Рон мог и дальше играть в Реале или в том же МЮ!Я написал то что в теории он точно на 10 лет закроет , но с таким агентом боюсь он будет бегать по клубам!
А на счет игроков ну пожалуй с давних времен начнем это Великий Яшин , Сантьяго Бернабеу, Федотов Владимир , Каррагер, Нетто, Тони Адамс, Скоуз и Гари Невилл, Тотти, Гиггз эти больше 16 лет играли в своих клубах!

Хави (16 лет в «Барселоне»), Икер Касильяс (15 лет в «Реале»), Вячеслав Малафеев («Зенит»), Даниэле де Росси (13 лет в «Роме»), Андрес Иньеста (12 лет в «Барселоне»), Бастиан Швайнштайгер (12 лет в «Баварии»)

Думаю достаточно! Конечно помог инет в этом , но половину сам вспомнил сначала!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ STVA 1 (раскрыть)
29 апреля в 14:37
Много слышу подобного. Тот на десять лет позицию закроет, этот. А есть ли реальные примеры, кто на десять лет закрывал какую-то позицию в одном клубе? Из ныне действующих игроков топ-уровня на ум приходят только Кьеллини и Месси. Есть кто-то ещё, кто "закрывал бы позицию на 10, а то и 15 лет"?
STVA 1
STVA 1
29 апреля в 14:32
Продление Месси это больше коммерческая сделка , а вот Холланд это больше спортивная!Ведь его подписанием закроется позиция нападающего лет на десять!
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