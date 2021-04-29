В «Барселоне» считают, что им не удастся подписать Холанда

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29 апреля 2021, 14:28

Нападающий дортмундской «Боруссии» , скорее всего, не перейдёт в «Барселону».

Как сообщается, руководство каталонского клуба сомневается в трансфере норвежца. Главным препятствием перехода является высокая запрашиваемая цена за футболиста. На данный момент фаворитом в борьбе за Холанда является «Манчестер Сити».

Отмечается, что в каталонском клубе намного больше верят в продление контракта с , чем в трансфер Холанда.