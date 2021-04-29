В «Барселоне» считают, что им не удастся подписать Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, скорее всего, не перейдёт в «Барселону».
Как сообщается, руководство каталонского клуба сомневается в трансфере норвежца. Главным препятствием перехода является высокая запрашиваемая цена за футболиста. На данный момент фаворитом в борьбе за Холанда является «Манчестер Сити».
Отмечается, что в каталонском клубе намного больше верят в продление контракта с Лионелем Месси, чем в трансфер Холанда.
А на счет игроков ну пожалуй с давних времен начнем это Великий Яшин , Сантьяго Бернабеу, Федотов Владимир , Каррагер, Нетто, Тони Адамс, Скоуз и Гари Невилл, Тотти, Гиггз эти больше 16 лет играли в своих клубах!
Хави (16 лет в «Барселоне»), Икер Касильяс (15 лет в «Реале»), Вячеслав Малафеев («Зенит»), Даниэле де Росси (13 лет в «Роме»), Андрес Иньеста (12 лет в «Барселоне»), Бастиан Швайнштайгер (12 лет в «Баварии»)
Думаю достаточно! Конечно помог инет в этом , но половину сам вспомнил сначала!
А на счет игроков ну пожалуй с давних времен начнем это Великий Яшин , Сантьяго Бернабеу, Федотов Владимир , Каррагер, Нетто, Тони Адамс, Скоуз и Гари Невилл, Тотти, Гиггз эти больше 16 лет играли в своих клубах!
Хави (16 лет в «Барселоне»), Икер Касильяс (15 лет в «Реале»), Вячеслав Малафеев («Зенит»), Даниэле де Росси (13 лет в «Роме»), Андрес Иньеста (12 лет в «Барселоне»), Бастиан Швайнштайгер (12 лет в «Баварии»)
Думаю достаточно! Конечно помог инет в этом , но половину сам вспомнил сначала!