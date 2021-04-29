Пасторе: «ПСЖ каждый год хотел подписать Месси, я уговаривал его перейти»

Бывший полузащитник ПСЖ , ныне выступающий за «Рому», рассказал, что пытался убедить нападающего «Барселоны» перейти в парижский клуб. Футболисты вместе выступали в составе сборной Аргентины.

ПСЖ всегда хотел подписать Месси, они пытались сделать это каждый год. В шутку они попросили меня уговорить его перейти в ПСЖ , рассказать, что город красивый, что есть амбициозный проект и так далее. То же самое они просили рассказать и Ди Марии. Я рассказал Месси и Анхелю, как приятно жить в Париже, насколько сильна была команда. В конце концов, я смог убедить только Ди Марию.