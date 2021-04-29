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Кейн принял окончательное решение покинуть «Тоттенхэм» этим летом

29 апреля 2021, 16:16

Нападающий «Тоттенхэм» Харри Кейн хочет найти себе новый клуб.

Как сообщается, форвард разочарован тем, что ему не удаётся выиграть трофей со «шпорами». У лондонского клуба была возможность выиграть Кубок Лиги, однако в финале команда уступила «Манчестер Сити» (0:1).

Источники утверждают, что Кейн «одержим» идеей уйти из «Тоттенхэма». Футболист рассматривает варианты с переходом в «Манчестер Сити» или ПСЖ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 мая в 11:01, ред.
Почетино - проигранный финал ЛЧ... Жозе Шпор довёл только до финала Англии.Да и в принципе кубок Английской Лиги,уступает по статусу Кубку Англии. Вот такой наметился "прогресс" в стане Шпор. Кто же возглавит этих лондонцев в следующем сезоне?
Интересно Жозе с чемоданчиком ушёл или голым и босым?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Anton Hohlov (раскрыть)
01 мая в 10:57
Эриксон уже нашёл своё "счастье".
St David
St David
30 апреля в 04:59
Да, все понятно, но вот я бы так просто не разрывал лучшую на данный момент в мире связку Кейн-Сонг
Anton Hohlov
Anton Hohlov
29 апреля в 20:49
Зря. Мог бы стать легендой клуба, в другой команде не факт что пойдет.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 18:39
Долго он надеялся
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 18:09
Тренера придется тоже убрать.
Zak11
Zak11 ответ DXTK (раскрыть)
29 апреля в 17:50
Где он иуда? Человек хочет выигрывать титулы, он прекрасно знает свои возможности. Любой топ-клуб откроет ему дверь. И в том что уходил Бэйл, Модрич и другие топы виноват только мистер Леви. Политика клуба - заработок денег. Звёзд уже нормально так вырастили, а толку от этого? Проигранные финалы и слёзы болельщиков? Не знаю, по мне так клубу наоборот нужны вливания, сильнейшие линии во всех отношениях. Нет менталитета победителя.
Vladimir808
Vladimir808 ответ stanichnik (раскрыть)
29 апреля в 17:48
Спит и видит себя в Зените,,,)))))
Zak11
Zak11
29 апреля в 17:38
Мбаппе уедет в Реал, а Кейн в ПСЖ. Ну или наоборот.
Zak11
Zak11
29 апреля в 17:37
Правильное решение я считаю. Это было неизбежно, и так задержался в клубе
DXTK
DXTK
29 апреля в 17:36
ИУДА . так и остался пухлым канониром.
Elliada
Elliada
29 апреля в 17:26
Почему так долго ждал. Надо было несколько лет назад уйти
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
29 апреля в 17:25
Скорее всего в МС перейдет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Loko best (раскрыть)
29 апреля в 17:22
Я знаю,но решил сказать ему только сейчас!😜
112910415
112910415
29 апреля в 17:15
нельзя же ждать бесконечно
Loko best
Loko best ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
29 апреля в 17:07
Наконец то, именно вашего благословения он и ждал все это время...
Ironigor
Ironigor
29 апреля в 17:07
Всё было предсказуемо.
Ванечка
Ванечка
29 апреля в 16:46
Ну он то без клуба точно не останется...
sv_1969
sv_1969
29 апреля в 16:39
Сити вроде на Холланда нацелился
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 16:34
У Кейна семь пятниц на неделе.
stanichnik
stanichnik
29 апреля в 16:24
А что по этому поводу говорят в клубах о которых мечтает Кейн?
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 16:24, ред.
Да ладно))
Хороше усиление атаки для Челси.Правда на 98% не реальное.В ПСЖ к папке поедет.
волгодон 2
волгодон 2
29 апреля в 16:23
Парижский шейх продаст черепашку отцу-основателю "суперлиги" и заменит страдальцем-Гариком,где он непременно вкусит радость трофея и приобретет вожделенную запись в википедии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 16:19
Не хочет играть,пусть уходит!
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