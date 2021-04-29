Кейн принял окончательное решение покинуть «Тоттенхэм» этим летом

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29 апреля 2021, 16:16

Нападающий «Тоттенхэм» хочет найти себе новый клуб.

Как сообщается, форвард разочарован тем, что ему не удаётся выиграть трофей со «шпорами». У лондонского клуба была возможность выиграть Кубок Лиги, однако в финале команда уступила «Манчестер Сити» (0:1).