Орещук: «Драгович? „Динамо“ нужнее профильный левый защитник»

Бывший спортивный директор «Динамо» поделился мнением о возможном переходе защитника «Байера» в московский клуб ближайшим летом.

Это хороший центральный защитник. Единственное смущает, что иностранцев в команде уже нормальное количество. Да и центр обороны не такая проблемная позиция. Поэтому мало верится в это. «Динамо» нужнее профильный левый защитник. Думаю, если будут брать иностранца в защиту, то на эту позицию. Скопинцев — это все-таки латераль, а нужен профильный защитник.