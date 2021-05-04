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Орещук: «Драгович? „Динамо“ нужнее профильный левый защитник»

04 мая 2021, 14:56

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе защитника «Байера» Александара Драговича в московский клуб ближайшим летом.

Это хороший центральный защитник. Единственное смущает, что иностранцев в команде уже нормальное количество. Да и центр обороны не такая проблемная позиция. Поэтому мало верится в это. «Динамо» нужнее профильный левый защитник. Думаю, если будут брать иностранца в защиту, то на эту позицию. Скопинцев — это все-таки латераль, а нужен профильный защитник.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
04 мая в 15:06
Ну это не Роме решать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 14:57
И Драгович может пригодиться
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