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Червиченко: «„Зенит“ доказал, что они настоящие чемпионы»

04 мая 2021, 11:12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

Самое бесспорное и предсказуемое чемпионство за последние три года. На протяжении чемпионата команда стабильно двигалась по таблице. Вопрос был один: какой будет отрыв от второго места. По игре случались провалы, точно помню несколько невыразительных матчей даже с аутсайдерами, но сегодняшний «Зенит», когда газон на полях подрос и появилась возможность хорошо играть, довольно мощный. Но самое интересное, на финише сезона заиграли те, кого уже давно похоронили: Малком, Вендел и другие ребята. Из того, что нравится — молодые футболисты прогрессируют: особенно это заметно на примере Мостового, Круговой пока отстаёт.

«Зенит» доказал, что они настоящие чемпионы. Мы много говорим о судьях и админресурсе, но в нынешнем сезоне помощь и одних, и других была минимальная. Питерцы в больших скандалах не участвовали, как, например, «Спартак» и «Локомотив». Да и помощи со стороны как таковой не было.

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Все комментарии
mor57
mor57
04 мая в 19:47
Зенит - Чемпион!!!
три раза подряд + кубок + супер кубок....
Геннадьич
Геннадьич
04 мая в 16:23
Это широко известный лизоблюд ,приспособленец и подхалим...
1_DEIVID
1_DEIVID
04 мая в 14:47, ред.
То что они настоящие ... они давно показали, а Дзюба с Азмуном доказали.
poodle
poodle ответ cska1948 (раскрыть)
04 мая в 14:00
это ваши проблемы,не наши,посмотри на бюджет топ-5,очень удивишься!
n272nm
n272nm ответ ABir (раскрыть)
04 мая в 13:40
Кому, кому как не Червиченко знать, что такое Спартак :))))
sv_1969
sv_1969 ответ ABir (раскрыть)
04 мая в 12:58
У чела фобия! Да и Бышовец как про него сказал:есть предел положительным человеческим качествам, но нет предела человеческой мерзости
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
04 мая в 12:43
Да уж...Братья Черепановы такого КПД достигли почти полтора века назад.
Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 12:42
Из года в год говорю одно и то же :Раз команда(любая) заняла первое место,значит она-настоящий чемпион.Всё остальное-пустопорожняя болтовня.А что будет дальше-посмотрим;во всяком случае,путь развития нашего футбола ложный и к триумфу не приведёт.Вот и СП-2 опять грохнули иском до конца мая,и Ляксею опять надо ужакой крутиться.Может императору республики(президенту империи) и надоесть...
ABir
ABir
04 мая в 12:16
Вот ведь комментировал Черви чемпионство Зенита, но не смог сдержаться, чтобы какую-нибудь фигню про Спартак не сморозить
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
04 мая в 12:15
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 мая в 12:10
А вот с "Брюгге" помощь судей и админресурса была бы не лишней))))
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 мая в 12:05
Спасибо!Давно так не ржал))
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 мая в 12:04
Вот в этом и корень его чемпионств! Ну и Дюковы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 11:57
Ничего никому Зенит не доказывал...ибо это..
Истина - не требующая доказательств...
Константин Белых
Константин Белых
04 мая в 11:50
Такое чувство что Червю платит Зенит. Лижи Зениту-41й Спартак . Интересно у него помимо этого есть какая нибудь работа? Чем еще мужик занят? Все комменты как под копирку-Зенит акуенен Спартак дно днищенское. Скучно уже господин Червиченко...
Ironigor
Ironigor
04 мая в 11:44, ред.
Но самое интересное, на финише сезона заиграли те, кого уже давно похоронили: Малком, Вендел и другие ребята.
Они профессионалы и знают когда нужно бывает заиграть. Продление контракта, условия и т.д и т.п.
Вот и вся любовь к Зениту !!!
cska1948
cska1948
04 мая в 11:25
" Бюджет Зенита больше, чем суммарно у 10 клубов РПЛ, все от «Химок» до «Рубина» включительно в рейтинге живут за те же деньги, что клуб Семака. «Спартак» и «Локомотив» в два раза беднее, чем «Зенит». ЦСКА и «Краснодар» — в три раза."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1203510/himki-tambov
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С ТАКИМИ деньгами и не быть чемпионом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 11:15
Умные люди признают...
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