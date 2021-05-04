Евсеев назвал лучшего вратаря РПЛ в нынешнем сезоне. И это не Акинфеев

Российский тренер Вадим Евсеев поделился мнением о лучшем голкипере РПЛ по итогам нынешнего сезона.
Чемпион уже известен, сезон заканчивается, приходит время назвать и символическую сборную всего сезона.
Подчеркну, это будет именно символическая сборная чемпионата. Не сборная лучших игроков вообще, а тех кто на уровне отыграл, без спадов.
Начинать надо с вратаря. Перебирал в голове разные фамилии, вспоминая, кто и как себя проявил. Из тех голкиперов, кто стабильно играл, выбрать можно из двоих: Лантратова и Дюпина.
Лантратов с приходом Черевченко раскрылся. Сделал себе имя в РПЛ, говорят об интересе к нему со стороны наших больших клубов. Но «Химки» в начале сезона пропускали много, поэтому остановлюсь на Дюпине.
Уверенно и качественно играет. Много было игр, когда его сейвы приносили «Рубину» очки. Главное его качество — характер и стабильность. Нет взлетов или падений. Есть уровень, который помог закрепиться в «Рубине» и попасть в сборную на весенние игры. Поэтому Дюпин — в воротах символической сборной РПЛ сезона-2020/21.
Всем здоровья.
Всем здоровья.