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Евсеев назвал лучшего вратаря РПЛ в нынешнем сезоне. И это не Акинфеев

04 мая 2021, 12:20

Российский тренер Вадим Евсеев поделился мнением о лучшем голкипере РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Чемпион уже известен, сезон заканчивается, приходит время назвать и символическую сборную всего сезона.

Подчеркну, это будет именно символическая сборная чемпионата. Не сборная лучших игроков вообще, а тех кто на уровне отыграл, без спадов.

Начинать надо с вратаря. Перебирал в голове разные фамилии, вспоминая, кто и как себя проявил. Из тех голкиперов, кто стабильно играл, выбрать можно из двоих: Лантратова и Дюпина.

Лантратов с приходом Черевченко раскрылся. Сделал себе имя в РПЛ, говорят об интересе к нему со стороны наших больших клубов. Но «Химки» в начале сезона пропускали много, поэтому остановлюсь на Дюпине.

Уверенно и качественно играет. Много было игр, когда его сейвы приносили «Рубину» очки. Главное его качество — характер и стабильность. Нет взлетов или падений. Есть уровень, который помог закрепиться в «Рубине» и попасть в сборную на весенние игры. Поэтому Дюпин — в воротах символической сборной РПЛ сезона-2020/21.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
04 мая в 15:31
Да,Юра находка для Рубина!
Shustriy
Shustriy
04 мая в 14:50
Разумно.
Шуnя771
Шуnя771
04 мая в 13:28
Всё рисуют косяки, вот и Навас облажался... И зятя отодвинуть низзя...)

Как карта ляжет!)
Leha-ha50
Leha-ha50
04 мая в 13:23
Дюпин конечно хорош, но ему уже 33 года .А Лантратову 25. Есть еще Сафонов и Максименко . Надо наигрывать молодых , чтоб не на сезон - полтора приходили в сборную , а на несколько лет. Дюпин хорош, но это до первого косяка. Хорошие вратари есть, а вот кого выберет Черчесов - это вопрос. В последнее время и Шунин , и Гильерме , и Максименко, , и Сафонов ошибаются, но это и с великими случается. Главное, что выбирать есть из кого.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
04 мая в 13:06
Акинфеев точно не лучший.
beefs
beefs
04 мая в 12:54
он прав, Дюпин достоин быть первым в этом году...
ermak6848
ermak6848
04 мая в 12:46
У каждого на этот счёт своё мнение...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 12:40
Пусть это мнение останется за Евсеевым...
Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 12:38
А Акинфеев уже 18 лет твёрдый второй! Первые постоянно меняются и исчезают,появляются и исчезают,особенно в "Спартаке" и "Зените".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 12:30
Сам Акинфеев его ещё раньше назвал....
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