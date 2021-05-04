Евсеев назвал лучшего вратаря РПЛ в нынешнем сезоне. И это не Акинфеев

Российский тренер поделился мнением о лучшем голкипере РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Чемпион уже известен, сезон заканчивается, приходит время назвать и символическую сборную всего сезона.

Подчеркну, это будет именно символическая сборная чемпионата. Не сборная лучших игроков вообще, а тех кто на уровне отыграл, без спадов.

Начинать надо с вратаря. Перебирал в голове разные фамилии, вспоминая, кто и как себя проявил. Из тех голкиперов, кто стабильно играл, выбрать можно из двоих: Лантратова и Дюпина.

Лантратов с приходом Черевченко раскрылся. Сделал себе имя в РПЛ , говорят об интересе к нему со стороны наших больших клубов. Но «Химки» в начале сезона пропускали много, поэтому остановлюсь на Дюпине.