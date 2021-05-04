ГлавнаяНовости

Агент Сергеева: «„Крылья“ предложили новый контракт. Он нас не устраивает»

04 мая 2021, 10:48

Агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева рассказал о переговорах с клубом о продлении контракта.

Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев. Он принимал серьёзное участие в формировании команды. У нас было чёткое понимание, куда мы идём, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.

Ситуация на сейчас? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дёргали Ваню с вопросами по контракту. А руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дёргать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры.

Ранее сообщалось, что у «Крыльев Советов» нет предложений по Сергееву.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
05 мая в 07:44
агент почуял поживу,
агент своего не упустит !
Союзник противников
Союзник противников
04 мая в 12:45
Всё,уже перекупили! Осталось узнать наименование выгодоприобретателя и следить за судьбой очередной жертвы алчности окружения.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 мая в 12:30
Лучший бомбардир Пердива дорого стоит ....
Нужно расти , переходить на уровень выше , а там глядишь и в АПЛ клуб Сергеева !
Брулин
Брулин ответ Сп62 (раскрыть)
04 мая в 12:03
Цель любого агента сплавить своего игрока в Зенит или Спартак .
Брулин
Брулин
04 мая в 11:54
Депай перестал искать дом в Барселоне.)
Сп62
Сп62 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
04 мая в 11:43
Похоже, что со стороны агента просматривается шантаж.
stanichnik
stanichnik
04 мая в 11:30
За последние три года Сергеев засветился в трёх футбольных клубах Тамбове, Торпедо и Крылья Советов. Это безусловно связано с активной деятельностью агента, который пользуясь бомбардирскими способностями игрока продвигает его новым командам и зарабатывая на этом свои комиссионные. Не исключено, что и сейчас Штромбергер уже активно ведёт переговоры с каким-нибудь заинтересованным в услугах Ивана клубом, преследуя прежде всего свои коммерческие интересы. В противном случае зачем сейчас что-то менять в жизни футболиста, который нашёл свой клуб, регулярно выходит на поле, а самое главное регулярно реализует свои снайперские способности. Не факт, что в новом коллективе будет также всё получаться, отрицательных примеров масса. взять хот ябы Комличенко в московском Динамо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 мая в 11:03
Агент небось перепродажу задумал, чтобы процент поднять и заранее крайними руководство выставляет.
КЭТиК
КЭТиК
04 мая в 10:59
Он тоже в Спартак хочет.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
04 мая в 10:55
Это тревожит.
Ironigor
Ironigor
04 мая в 10:51
Ну всё, началось. А во лбу Звезда 🌟говорит !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100