Агент Сергеева: «„Крылья“ предложили новый контракт. Он нас не устраивает»

Агент нападающего «Крыльев Советов» рассказал о переговорах с клубом о продлении контракта.

Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев. Он принимал серьёзное участие в формировании команды. У нас было чёткое понимание, куда мы идём, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует.

Ситуация на сейчас? Сейчас нам предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые нас не устраивают. Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дёргали Ваню с вопросами по контракту. А руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дёргать нас перед финалом Кубка. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры.