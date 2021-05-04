«Тоттенхэм» не будет выкупать Винисиуса

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04 мая 2021, 15:18

Форвард «Тоттенхэма» Винисиус летом вернется в «Бенфику».

Лондонцы решили не выкупать контракт игрока у лиссабонцев. В текущем сезоне на счету бразильца 9 матчей в АПЛ и 1 гол.

Сообщается, что лондонцы уже находятся в поисках нового нападающего.