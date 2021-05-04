«Тоттенхэм» не будет выкупать Винисиуса

Форвард «Тоттенхэма» Винисиус летом вернется в «Бенфику».
Лондонцы решили не выкупать контракт игрока у лиссабонцев. В текущем сезоне на счету бразильца 9 матчей в АПЛ и 1 гол.
Сообщается, что лондонцы уже находятся в поисках нового нападающего.
Форвард «Тоттенхэма» Винисиус летом вернется в «Бенфику».
Лондонцы решили не выкупать контракт игрока у лиссабонцев. В текущем сезоне на счету бразильца 9 матчей в АПЛ и 1 гол.
Сообщается, что лондонцы уже находятся в поисках нового нападающего.
Всем спасибо за понимание. Всем Добра!
Всем спасибо за понимание. Всем Добра!