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«Тоттенхэм» не будет выкупать Винисиуса

04 мая 2021, 15:18

Форвард «Тоттенхэма» Винисиус летом вернется в «Бенфику».

Лондонцы решили не выкупать контракт игрока у лиссабонцев. В текущем сезоне на счету бразильца 9 матчей в АПЛ и 1 гол.

Сообщается, что лондонцы уже находятся в поисках нового нападающего.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
04 мая в 18:35, ред.
Зря они его забрали, лучше бы пацан прогрессировал. Маур не давал пацану игровой практики, постоянно боялся за свой авторитет. И получилось как всегда и пацан не стал прогрессировать и сам ничего не добился. Маур нарцисс, для него футбол уже стал как средство его помутневшего сознания о своём величии ,хайпов , реклам, соц. сетей и тд и т.п. Футбол уже на втором плане как платформа. Даже здесь он уже сдаёт, его уже становится всё меньше и меньше. Что в футболе, что в околофутбольных обсуждениях. И Рома для него лишь новый стимул для каких-то своих около футбольных амбиций, всё для себя любимого . А получится в Роме или нет, это всё вторично. Как-то так я вижу ситуацию связанную с Мауром. Меня просто унесло от Винисиуса, ну это всё равно, всё связано.
Всем спасибо за понимание. Всем Добра!
drug01
drug01
04 мая в 15:22
Значит не нужен
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