Депай ищет дом в Барселоне

Форвард «Лиона» Мемфис Депай летом может перебраться в «Барселону».
Сообщается, что на днях голландец выбирал себе дом в столице Каталонии. Уже в июне Депай станет свободным агентом. На него также претендовали «Ливерпуль» и «Ювентус».
Форвард «Лиона» Мемфис Депай летом может перебраться в «Барселону».
Сообщается, что на днях голландец выбирал себе дом в столице Каталонии. Уже в июне Депай станет свободным агентом. На него также претендовали «Ливерпуль» и «Ювентус».
Показал таксисту...и через 10 минут дома....
Показал таксисту...и через 10 минут дома....