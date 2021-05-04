Депай ищет дом в Барселоне

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04 мая 2021, 12:34

Форвард «Лиона» летом может перебраться в «Барселону».

Сообщается, что на днях голландец выбирал себе дом в столице Каталонии. Уже в июне Депай станет свободным агентом. На него также претендовали «Ливерпуль» и «Ювентус».