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Депай ищет дом в Барселоне

04 мая 2021, 12:34

Форвард «Лиона» Мемфис Депай летом может перебраться в «Барселону».

Сообщается, что на днях голландец выбирал себе дом в столице Каталонии. Уже в июне Депай станет свободным агентом. На него также претендовали «Ливерпуль» и «Ювентус».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
04 мая в 21:00
Думаю Депай хорошо впишется в команду. Тут второй вопрос, как бы с Месси не поссорились.)
Ozabot
Ozabot
04 мая в 18:50
Депая надо было пару лет назад забирать. Почему все клубы так долго тянули с его трансфером, хотя спрос всегда был высокий?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 14:31
В таких случаях надо всегда носить записочку с адресом...
Показал таксисту...и через 10 минут дома....
Владимир 77
Владимир 77
04 мая в 14:00
Купит дом в Барселоне и перейдет в Эспаньол )
3ton
3ton
04 мая в 13:39
За бесплатно можно 🙂
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
04 мая в 13:37
значит про Холланда можно забыть
Ванечка
Ванечка
04 мая в 12:52
Просто так дома не ищут..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 12:35
Имеет право поискать...
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