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УЕФА готов на 2 года отстранить от еврокубков клубы Суперлиги

05 мая 2021, 23:22

УЕФА намерен применить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги, которые откажутся покидать турнир.

ESPN утверждает, что максимальное наказание для таких команд будет предусматривать двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках.

Сообщается, что УЕФА провел беседы с представителями 12 клубов-основателей Суперлиги. Союз не хочет лишать клубы возможности играть в еврокубках и намерен получить подтверждение того, что команды не станут продолжать развивать проект.

Отмечается, что навстречу УЕФА пошли 7 клубов: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Атлетико». «Интер» близок к соглашению, но оно пока не достигнуто.

В свою очередь «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Милан» на данный момент не собираются покидать Суперлигу.

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GrimlocK
GrimlocK ответ Serg_Diamond (раскрыть)
10 мая в 18:33
Наказать то могут, но и сам УЕФА в денежках потеряет ой как не мало...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 мая в 10:43
Если бы могли давно бы наказали. Кто хочет наказать - тот наказывает, а не угрожает.
nikoladolgov
nikoladolgov
06 мая в 10:37
Они сами уже устранились !
АПЛ самая сильная лига , поэтому вовремя смылись из этой Суперлиги !
cska1948
cska1948
06 мая в 09:24
"...В свою очередь «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Милан» на данный момент не собираются покидать Суперлигу."
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Интересно, на что они рассчитывают?
barcamilan
barcamilan
06 мая в 08:57
милан и барса, покиньте эту лигу, а те двое пусть останутся
112910415
112910415
06 мая в 06:25
задавят бунтовщиков постепенно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 мая в 05:17
Наказать однозначно надо.
протон1
протон1 ответ Timur132 (раскрыть)
06 мая в 01:34
просто политизировали футбол. на то й и этой стороне большие спонсоры как например газпром . а те подчинены правителям выше.
Timur132
Timur132 ответ протон1 (раскрыть)
06 мая в 01:08, ред.
Они не хотят, чтобы деньги распределялись честно, то бишь через спортивную борьбу. Они думают, что раз уж они привлекают эти деньги значит они должны идти к ним напрямую, как гарантированный доход. Они забыли, что футбол - это спорт, а не завод по производству телефонов и унитазов, и они рассуждают уже не как спортивные функционеры, а как обычные барыги.
dzvinka
dzvinka
06 мая в 00:45, ред.
    протон1
    протон1 ответ Timur132 (раскрыть)
    06 мая в 00:39
    то есть то ли еще будет. ну естест что богатые клубы хотят больше. но увы тут есть и другая сторона. сейчас на этой перепитиии можно и подзаработать судами еще.
    ABir
    ABir
    06 мая в 00:26
    Заговорщики расколоты и не готовы идти до конца
    Timur132
    Timur132 ответ протон1 (раскрыть)
    06 мая в 00:10
    Речь о том, что никто не собирается идти на компромиссы потому что решается вопрос больших денег. Богатые клубы хотят, чобы все деньги шли только к ним, без делёжки между средними клубами, а УЕФА не хочет ухода богатых клубов, которые больше всего денег и привлекают. Без серьёзных изменений (которые кстати уже произошли, привет Лига конференций) так просто всё не кончится. Рассказы про дисквалификации - это просто демагогия.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    06 мая в 00:09
    снова разговоры, медленная УЕФА
    протон1
    протон1 ответ Timur132 (раскрыть)
    06 мая в 00:01
    думаешь конспиративные действия самой же уефа?
    Timur132
    Timur132 ответ протон1 (раскрыть)
    06 мая в 00:00
    Всё гораздо сложнее чем "угнетённые команды, жаждущие свободы", и "злой тоталитарный УЕФА".
    На дворе капитализм, а на кону самые большие деньги в современном спорте - каждый будет рвать и душить за свой кусок.
    протон1
    протон1
    05 мая в 23:49
    да хватит уже шантажировать. все уже расскаялись. зачем добивать? деньги хотите?
    particular
    particular
    05 мая в 23:39, ред.
    УЕФА демонстрирует готовность к угрозам, уговорам, давлению и даже к компромиссам... Лишь бы не терять статус и ... всё остальное, что нажито непосильным трудом...
    Примерно так пробовали бороться с орденом тамплиеров, ибо он был богат, независим и влиятелен...

    "Не может быть на небе двух солнц и не будет в футболе двух владык..." (А.Македонский - из неизданного)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    05 мая в 23:24
    Построже с ними надо...
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