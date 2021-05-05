УЕФА готов на 2 года отстранить от еврокубков клубы Суперлиги

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05 мая 2021, 23:22

УЕФА намерен применить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги, которые откажутся покидать турнир.

ESPN утверждает, что максимальное наказание для таких команд будет предусматривать двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках.

Сообщается, что УЕФА провел беседы с представителями 12 клубов-основателей Суперлиги. Союз не хочет лишать клубы возможности играть в еврокубках и намерен получить подтверждение того, что команды не станут продолжать развивать проект.

Отмечается, что навстречу УЕФА пошли 7 клубов: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Атлетико». «Интер» близок к соглашению, но оно пока не достигнуто.

В свою очередь «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Милан» на данный момент не собираются покидать Суперлигу.