УЕФА готов на 2 года отстранить от еврокубков клубы Суперлиги

УЕФА намерен применить санкции по отношению к клубам-основателям Суперлиги, которые откажутся покидать турнир.
ESPN утверждает, что максимальное наказание для таких команд будет предусматривать двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках.
Сообщается, что УЕФА провел беседы с представителями 12 клубов-основателей Суперлиги. Союз не хочет лишать клубы возможности играть в еврокубках и намерен получить подтверждение того, что команды не станут продолжать развивать проект.
Отмечается, что навстречу УЕФА пошли 7 клубов: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси» и «Атлетико». «Интер» близок к соглашению, но оно пока не достигнуто.
В свою очередь «Ювентус», «Реал», «Барселона» и «Милан» на данный момент не собираются покидать Суперлигу.
АПЛ самая сильная лига , поэтому вовремя смылись из этой Суперлиги !
АПЛ самая сильная лига , поэтому вовремя смылись из этой Суперлиги !
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Интересно, на что они рассчитывают?
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Интересно, на что они рассчитывают?
На дворе капитализм, а на кону самые большие деньги в современном спорте - каждый будет рвать и душить за свой кусок.
На дворе капитализм, а на кону самые большие деньги в современном спорте - каждый будет рвать и душить за свой кусок.
Примерно так пробовали бороться с орденом тамплиеров, ибо он был богат, независим и влиятелен...
"Не может быть на небе двух солнц и не будет в футболе двух владык..." (А.Македонский - из неизданного)
Примерно так пробовали бороться с орденом тамплиеров, ибо он был богат, независим и влиятелен...
"Не может быть на небе двух солнц и не будет в футболе двух владык..." (А.Македонский - из неизданного)