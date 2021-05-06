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Гогуа поедет на сборы с ЦСКА

06 мая 2021, 13:57

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», вернётся в московский клуб.

Как сообщается, ивуариец отправится на сборы с ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Ивица Олич готов дать футболисту шанс проявить себя.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
07 мая в 22:43
В российской топ-команде всегда должен быть свой грузин,))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
07 мая в 07:02
По мне они оба днища и меня в обратном не переубедить.
Beekeeper
Beekeeper
06 мая в 20:59
Ангел неБесГрешен. Лучше за такой ЦСКА переживать, чем за сс...ый, Зенит.
cska1948
cska1948 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
06 мая в 18:30
Так Карпова ставят на правый фланг, а он всё-таки центральный защитник.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
06 мая в 17:39
Васин последнее время хорошо играет, а вот Карпов не впечатляет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 мая в 15:50
Ничего плохого в этом не вижу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 мая в 15:32
Это было давно известно, не новость. По крайней мере он точно не хуже Васина и Карпова, с которыми я с удовольствием попрощался бы.
oFANATo
oFANATo
06 мая в 14:49
Надо дать парню ещё один шанс.....
Leha-ha50
Leha-ha50
06 мая в 14:10, ред.
Для Селюка - это как бальзам на душу. Должен скоро нарисоваться .
112910415
112910415
06 мая в 14:10
вот Селюк-то обрадуется !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 14:05
    Ironigor
    Ironigor
    06 мая в 14:04
    А вот это давно надо было сделать !!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 мая в 14:04
    ... и плевать ему на Ротор.
    beefs
    beefs
    06 мая в 14:03
    ну что же тренер имеет право на просмотр...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 мая в 13:59
    Его давно надо было вернуть!
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