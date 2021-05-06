Гогуа поедет на сборы с ЦСКА

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», вернётся в московский клуб.
Как сообщается, ивуариец отправится на сборы с ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Ивица Олич готов дать футболисту шанс проявить себя.
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», вернётся в московский клуб.
Как сообщается, ивуариец отправится на сборы с ЦСКА. Главный тренер «армейцев» Ивица Олич готов дать футболисту шанс проявить себя.
И не скрою - рад этому...
И не скрою - рад этому...