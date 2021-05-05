ЦСКА интересуется форвардом из чемпионата Хорватии

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05 мая 2021, 21:52

ЦСКА работает над усилением позиции нападающего команды.

По информации источника, «армейцы» изучают возможность подписания нападающего «Горицы» .

Утверждается, что зимой форвард был в шаге от перехода в киевское «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.

30 марта 2021 года Ловрич дебютировал за сборную Хорватии, но не отметился результативными действиями. На тот момент Ивица Олич уже покинул хорватскую сборную и возглавил ЦСКА .

В текущем сезоне 25-летний хорват сыграл в 29 матчах, забил 18 голов и отметился семью результативными передачами.