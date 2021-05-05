ЦСКА интересуется форвардом из чемпионата Хорватии

ЦСКА работает над усилением позиции нападающего команды.
По информации источника, «армейцы» изучают возможность подписания нападающего «Горицы» Кристиана Ловрича.
Утверждается, что зимой форвард был в шаге от перехода в киевское «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.
30 марта 2021 года Ловрич дебютировал за сборную Хорватии, но не отметился результативными действиями. На тот момент Ивица Олич уже покинул хорватскую сборную и возглавил ЦСКА.
В текущем сезоне 25-летний хорват сыграл в 29 матчах, забил 18 голов и отметился семью результативными передачами.
Также недавно сообщалось, что ЦСКА претендует на английского форварда.
А Исландцы трудяги
А Исландцы трудяги
З.Ы. Надеюсь Орешкин выделит деньги на трансферы Оличу и в новый сезон ЦСКА будет заходить с обновлённым составом, поскольку этот состав откровенно не тянет, точнее большинство его игроков...
З.Ы. Надеюсь Орешкин выделит деньги на трансферы Оличу и в новый сезон ЦСКА будет заходить с обновлённым составом, поскольку этот состав откровенно не тянет, точнее большинство его игроков...