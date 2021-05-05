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ЦСКА интересуется форвардом из чемпионата Хорватии

05 мая 2021, 21:52

ЦСКА работает над усилением позиции нападающего команды.

По информации источника, «армейцы» изучают возможность подписания нападающего «Горицы» Кристиана Ловрича.

Утверждается, что зимой форвард был в шаге от перехода в киевское «Динамо», но трансфер сорвался в последний момент.

30 марта 2021 года Ловрич дебютировал за сборную Хорватии, но не отметился результативными действиями. На тот момент Ивица Олич уже покинул хорватскую сборную и возглавил ЦСКА.

В текущем сезоне 25-летний хорват сыграл в 29 матчах, забил 18 голов и отметился семью результативными передачами.

Также недавно сообщалось, что ЦСКА претендует на английского форварда.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Chevengur (раскрыть)
07 мая в 10:28
Действительно интересная динамика. Ваш комментарий также весьма интересен.
Chevengur
Chevengur
06 мая в 12:25
Генетика в Югославии особая - очень много рослых людей, но при этом они не щуплые, а атлетичные, с широкой грудной клеткой. Как результат, хорошо бегают, хорошо ускоряются, выносливые. Если по разным дивизионами европейских лиг прошерстить, то там сербов-хорватов реально сотни, если не тысячи уже. Чувствую эта интересная динамика только нарастать будет.
galem72
galem72
06 мая в 10:48
Отличный лефтвингер. С такой статой он явно в рпл не затеряется.
112910415
112910415
06 мая в 08:28
новый вектор наметился
Alean
Alean
06 мая в 03:53
Сперва надо продать Гаича.
Вячеслав Салтыков 1
Вячеслав Салтыков 1 ответ stanichnik (раскрыть)
06 мая в 00:01
Да , Хорваты это жемчужина
А Исландцы трудяги
gwynb1eidd
gwynb1eidd
05 мая в 23:01
У ЦСКА в переговорах с игроками из Хорватии появился очень хороший аргумент, всё же Олич живая легенда не только для ЦСКА, но и для сборной Хорватии!

З.Ы. Надеюсь Орешкин выделит деньги на трансферы Оличу и в новый сезон ЦСКА будет заходить с обновлённым составом, поскольку этот состав откровенно не тянет, точнее большинство его игроков...
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
05 мая в 22:52
С Хорватами у ЦСКА вроде получается
oFANATo
oFANATo
05 мая в 22:26
Олич обещал новых игроков.....ждём.
stanichnik
stanichnik
05 мая в 22:22, ред.
Сейчас хорваты в футболе, как раньше шведы в хоккее, из года в год открывали по несколько новых имён и сразу же отправляли их в НХЛ, так и хорваты ежегодно поставляют в разные команды Европы своих игроков, которые играют на очень приличном уровне. С приходом в ЦСКА Олича вероятность пополнения состава команды выходцев с этой балканской страны очень высока и в это трансферное окно в праве рассчитывать на расширение хорватской диаспоры.
Шуnя771
Шуnя771
05 мая в 22:17
Прозаично, даже не интересно.
particular
particular
05 мая в 22:07, ред.
И, ведь, купят... Новый коуч обозначил новый вектор интересов...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
05 мая в 22:06
Значит надо Бистровича возвращать и Мрзляка брать да? Мне очень понравился защитник Динамо Загреб Йошко Гвардиол. Под 190 см. левый защитник с прекрасным ударом и скоростью. Но его Бавария уже прихватила и отдала обратно в аренду. А вообще в Хорватии прекрасный футбол.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 мая в 22:04
Эта инфа ближе к истине.
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 22:03
Понятно,что начинается новая программа трудоустройства соотечественников. Лишь бы не бесполезно было.
Ironigor
Ironigor
05 мая в 21:54
Очень даже хорошие показатели !!!
beefs
beefs
05 мая в 21:54
это нормально, хорваты соберут свою команду, чтобы наигрывать свою сборную...
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