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«Краснодар» работает над трансфером Заболотного

05 мая 2021, 20:08

«Краснодар» намерен подписать форварда «Сочи» Антона Заболотного.

По информации источника, футболист и сочинский клуб вели переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом. «Сочи» предлагал Заболотному пойти на двукратное понижение зарплаты – 500 тысяч евро вместо миллиона.

Источник утверждает, что «Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, превышающих предложение «Сочи».

Недавно агент Заболотного сообщил, что Антон хочет остаться в «Сочи».

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Все комментарии
112910415
112910415
06 мая в 07:11
пока это не достоверно
Дрючик 76
Дрючик 76
06 мая в 00:39, ред.
Остановите землю,я сойду!Один лям 💶 за бревно!Это просто за гранью добра и зла,👌👈
alexando1974
alexando1974
05 мая в 23:11
выберет деньги будет как в зените играть часто часто))) останется будет первым парнем в сочи)
Сп62
Сп62
05 мая в 22:14
Почему у нас источники все засекречены? Может Патрушева пригласить, чтобы рассекретил.
makkie
makkie
05 мая в 21:51, ред.
Минус Мевля, минус Зе Болотный...
Такими темпами Ротенбергу самому играть придётся или дубль подключать)
МапС
МапС ответ A.S.A (раскрыть)
05 мая в 21:21
Сергеев не хочет уезжать из Самары. Типа патриот команды.
Лакшери
Лакшери
05 мая в 21:13
Не хуже Берга , ток вот политика у них вроде другая, молодежь там...
A.S.A
A.S.A
05 мая в 21:12
Похоже Быки не хотят больше играть в ЕК
Лучше бы Сергеева из Крыльев взяли, мне он кажется более разноплановый нап
виктор бочарников
виктор бочарников
05 мая в 21:07, ред.
Ну если только в Краснодар -2 ,то реально усиление, с пацанами он играть умеет,видели.
МапС
МапС
05 мая в 20:57
Надо с чабаном посоветоваться, в какой клуб его воткнуть. Хотя некоторых и без клуба в сборную приглашает.
VAN ARM
VAN ARM
05 мая в 20:54
решение может быть только правильным)))
МапС
МапС ответ Stiv28 (комментарий удален) (раскрыть)
05 мая в 20:50
Не будет, Газизова в Спартаке уже нет. Мож тогда уж в Уфу ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 мая в 20:49
Что с "Краснодаром" то ??
МапС
МапС
05 мая в 20:47
Надо ослаблять пляжников. В Краснодар так в Краснодар.
Рязань 062
Рязань 062
05 мая в 20:38
вот из за таких источников нормальный клуб лишает акредитации некоторых писак. в свое время нобель арустамян чуть ли не голову на плаху клал, если Вагнер Лав не перейдет в ЦСКА
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 20:34
Сочи решил кинуть футболиста.
particular
particular
05 мая в 20:29
Повышение или понижение зарплаты, вряд ли скажется на результативности форварда... Краснодар рискует 🧐️
волгодон 2
волгодон 2
05 мая в 20:29
Антошка, Антошка, пойдём копать картошку..
ABir
ABir
05 мая в 20:28
Цены упали в два раза. Похоже здравый смысл все же начинает торжествовать
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
05 мая в 20:26
Витя, астанавись!)
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 мая в 20:25
Антоха нынче хорош!Но,Краснодар!!!Вы так и будете фигней заниматься?Хотя,это утка скорее всего.
Инсаров
Инсаров
05 мая в 20:23
Трансфер года.
drug01
drug01
05 мая в 20:22
Надо хорошо подумать...
ermak6848
ermak6848
05 мая в 20:20
Это не выход из положения - просто лишний баласт..
( мнение диванного эксперта )
95-shishani-95
95-shishani-95
05 мая в 20:20
Вот это Краснодар докатился!!!
морозз
морозз
05 мая в 20:14
Победитель манекенов на пике своей волны, пипец!
VeniaminS
VeniaminS
05 мая в 20:13
А зачем он им нужен
mor57
mor57
05 мая в 20:13
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