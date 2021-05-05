«Краснодар» работает над трансфером Заболотного

«Краснодар» намерен подписать форварда «Сочи» Антона Заболотного.
По информации источника, футболист и сочинский клуб вели переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом. «Сочи» предлагал Заболотному пойти на двукратное понижение зарплаты – 500 тысяч евро вместо миллиона.
Источник утверждает, что «Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, превышающих предложение «Сочи».
Недавно агент Заболотного сообщил, что Антон хочет остаться в «Сочи».
Такими темпами Ротенбергу самому играть придётся или дубль подключать)
Такими темпами Ротенбергу самому играть придётся или дубль подключать)
Лучше бы Сергеева из Крыльев взяли, мне он кажется более разноплановый нап
Лучше бы Сергеева из Крыльев взяли, мне он кажется более разноплановый нап
( мнение диванного эксперта )
( мнение диванного эксперта )
+ гилицкий по ходу забил на свою игрушку..
+ гилицкий по ходу забил на свою игрушку..