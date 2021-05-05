«Краснодар» работает над трансфером Заболотного

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05 мая 2021, 20:08

«Краснодар» намерен подписать форварда «Сочи» .

По информации источника, футболист и сочинский клуб вели переговоры о продлении контракта, который истекает этим летом. «Сочи» предлагал Заболотному пойти на двукратное понижение зарплаты – 500 тысяч евро вместо миллиона.

Источник утверждает, что «Краснодар» предложил Заболотному подписать контракт на условиях, превышающих предложение «Сочи».

Недавно агент Заболотного сообщил, что Антон хочет остаться в «Сочи».