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Флик подтвердил, что может возглавить сборную Германии

08 мая 2021, 05:42

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил информацию о том, что может стать наставником сборной Германии.

Да, у нас уже были переговоры с Оливером Бирхоффом (Прим. — генеральный менеджер сборной Германии). Мы также обсуждали другие вопросы, но стать тренером немецкой сборной было бы чем-то особенным.

Напомним, нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил об уходе из национальной команды по окончании Евро-2020. А новым наставником «Баварии» со следующего сезона станет Юлиан Нагельсманн.

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Все комментарии
Carthaginian
Carthaginian
08 мая в 15:26
Удачи Флику в сборной Германии, сборная получила одного из лучших немецких тренеров, возможно даже лучшего сейчас. Хотя как по мне и Клопп и Тухель все на одном крутом уровне.
Carthaginian
Carthaginian ответ swed27 (раскрыть)
08 мая в 15:23
Если бы ты смотрел оба матча то понял бы, что Бавария проиграла не из-за тренера.
swed27
swed27 ответ sv_1969 (раскрыть)
08 мая в 06:41
Что же с таким хорошим тренером Бавария вылетела из ЛЧ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 мая в 06:21
Такие слухи шли до решения об отставке.
sv_1969
sv_1969
08 мая в 06:03
Не удивительно... Тренер хороший
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