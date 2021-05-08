Флик подтвердил, что может возглавить сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил информацию о том, что может стать наставником сборной Германии.
Да, у нас уже были переговоры с Оливером Бирхоффом (Прим. — генеральный менеджер сборной Германии). Мы также обсуждали другие вопросы, но стать тренером немецкой сборной было бы чем-то особенным.
Напомним, нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил об уходе из национальной команды по окончании Евро-2020. А новым наставником «Баварии» со следующего сезона станет Юлиан Нагельсманн.