Флик подтвердил, что может возглавить сборную Германии

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08 мая 2021, 05:42

Главный тренер «Баварии» подтвердил информацию о том, что может стать наставником сборной Германии.

Да, у нас уже были переговоры с Оливером Бирхоффом (Прим. — генеральный менеджер сборной Германии). Мы также обсуждали другие вопросы, но стать тренером немецкой сборной было бы чем-то особенным.

Напомним, нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил об уходе из национальной команды по окончании Евро-2020. А новым наставником «Баварии» со следующего сезона станет Юлиан Нагельсманн.