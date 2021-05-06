Спаллетти и «Наполи» не могут согласовать финансовую сторону сделки

1620305342

06 мая 2021, 15:49

, скорее всего, покинет должность главного тренера «Наполи» после нынешнего сезона.

Как сообщается, основным кандидатом на его замену является бывший наставник «Зенита» и «Интера» . Итальянский специалист согласился возглавить неаполитанский клуб, однако камнем преткновения является вопрос заработной платы наставника.

Спаллетти хочет получать в «Наполи» 4 млн евро в год, а клуб из Неаполя готов предложить только 2,5 млн евро (плюс бонусы). Ожидается, что стороны могут достигнуть компромисса на заработной плате в 3 млн евро.