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Спаллетти и «Наполи» не могут согласовать финансовую сторону сделки

06 мая 2021, 15:49

Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет должность главного тренера «Наполи» после нынешнего сезона.

Как сообщается, основным кандидатом на его замену является бывший наставник «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти. Итальянский специалист согласился возглавить неаполитанский клуб, однако камнем преткновения является вопрос заработной платы наставника.

Спаллетти хочет получать в «Наполи» 4 млн евро в год, а клуб из Неаполя готов предложить только 2,5 млн евро (плюс бонусы). Ожидается, что стороны могут достигнуть компромисса на заработной плате в 3 млн евро.

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swed27
swed27
06 мая в 16:50
Главное не продешевить
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 16:17
Тут споры еще долгие предстоят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 16:09
4+2,5 ÷2= 3,25..
На этом и надо остановиться, золотая середина. И никаких бонусов.
Не благодарите ;)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 16:03
Думаю что договорятся!
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