Спаллетти и «Наполи» не могут согласовать финансовую сторону сделки

Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет должность главного тренера «Наполи» после нынешнего сезона.
Как сообщается, основным кандидатом на его замену является бывший наставник «Зенита» и «Интера» Лучано Спаллетти. Итальянский специалист согласился возглавить неаполитанский клуб, однако камнем преткновения является вопрос заработной платы наставника.
Спаллетти хочет получать в «Наполи» 4 млн евро в год, а клуб из Неаполя готов предложить только 2,5 млн евро (плюс бонусы). Ожидается, что стороны могут достигнуть компромисса на заработной плате в 3 млн евро.
На этом и надо остановиться, золотая середина. И никаких бонусов.
Не благодарите ;)
На этом и надо остановиться, золотая середина. И никаких бонусов.
Не благодарите ;)