МЮ не смог заключить выгодную сделку из-за своих фанатов

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09 мая 2021, 09:06

Руководство МЮ планировало заключить сделку с компанией The Hut Group.

Стороны договорились о договоре на 10 лет и 200 млн фунтов. На тренировочной форме команды вместо AON размещался бы логотип Myprotein, компании, которой владеет THG.