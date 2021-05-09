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МЮ не смог заключить выгодную сделку из-за своих фанатов

09 мая 2021, 09:06

Руководство МЮ планировало заключить сделку с компанией The Hut Group.

Стороны договорились о договоре на 10 лет и 200 млн фунтов. На тренировочной форме команды вместо AON размещался бы логотип Myprotein, компании, которой владеет THG.

Фанаты «красных дьяволов» выступают против владельцев клуба семейства Глейзеров. Болельщики запустили кампанию, в рамках которой призывали бойкотировать услуги и товары основных партнеров МЮ, поэтому The Hut Group решил отказаться от этой сделки.

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Шуnя771
Шуnя771
09 мая в 16:15
С одной стороны фанаты лишили клуб дохода, а с другой - яркий пример влияния фанатских движений. Не одними похабными речевками занимаются...
ct
ct
09 мая в 15:34
Myprotein....

Список тех фанатов в студию. Каждого обнять, расцеловать
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
09 мая в 10:57, ред.
Да вынесли бы фанатам несколько ящиков водки и устаканили всё, или что они там пьют, виски
RaulitoS
RaulitoS
09 мая в 10:55
Идиоты, блин...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 10:36
Зачем они это делают,выгодно же?!
sv_1969
sv_1969
09 мая в 09:51
По ходу плохо совсем Глейзерам...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая в 09:39
Фанаты мешают достопочтенным Глейзерам делать бизнес.....
Наверно запретят фанатов....
ДСА
ДСА
09 мая в 09:38
Пусть теперь фанаты локти кусают.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 мая в 09:23
Придется семейке сваливать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 мая в 09:19
Безбашенные люди...
Ironigor
Ironigor
09 мая в 09:15
Дурдом продолжается.
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