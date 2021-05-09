МЮ не смог заключить выгодную сделку из-за своих фанатов

Руководство МЮ планировало заключить сделку с компанией The Hut Group.
Стороны договорились о договоре на 10 лет и 200 млн фунтов. На тренировочной форме команды вместо AON размещался бы логотип Myprotein, компании, которой владеет THG.
Фанаты «красных дьяволов» выступают против владельцев клуба семейства Глейзеров. Болельщики запустили кампанию, в рамках которой призывали бойкотировать услуги и товары основных партнеров МЮ, поэтому The Hut Group решил отказаться от этой сделки.
Список тех фанатов в студию. Каждого обнять, расцеловать
Список тех фанатов в студию. Каждого обнять, расцеловать
Наверно запретят фанатов....
Наверно запретят фанатов....