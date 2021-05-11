ГлавнаяНовости

Т. Силва: «Я по-прежнему фанат „Милана“. Этот клуб заслуживает выйти в ЛЧ»

11 мая 2021, 06:10
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Защитник «Челси» Тиаго Силва, ранее выступавший за «Милан», прокомментировал победу бывшего клуба над «Ювентусом» (3:0) в 35-м туре Серии А и выразил надежду на то, что «россонери» смогут выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Я думал об этом с тех пор, как покинул «Милан». Я каждый год думаю о выходе «Милана» в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне мы близки к этому. Я смотрел игру с «Ювентусом». Мне было немного жаль бразильских игроков «Юве»: Данило, Алекса Сандро, Артура. Даже Джиджи [Буффона], с которым мы вместе играли за ПСЖ.

Но «Милан» провёл отличный матч и заслуженно победил. Думаю, они заслуживают и выхода в Лигу чемпионов. Это был отличный сезон для «Милана». Они заслужили [выход в ЛЧ] тем, что они сделали в последние 6-7 месяцев.

Я по-прежнему фанат «Милана» и надеюсь снова увидеть их и вернуться на «Сан-Сиро», который является особенным для меня стадионом.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 мая в 08:24
Возвращение в ЛЧ это очень хорошо. Особенно для денег и трансферов.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 08:21
Он уже вечный миланец
swed27
swed27
11 мая в 06:56
Очень вероятно что Милан сыграет в ЛЧ в следующем сезоне
КЭТиК
КЭТиК
11 мая в 06:13
После разгрома Ювентуса перспективы реальные.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100