Т. Силва: «Я по-прежнему фанат „Милана“. Этот клуб заслуживает выйти в ЛЧ»

Защитник «Челси» , ранее выступавший за «Милан», прокомментировал победу бывшего клуба над «Ювентусом» (3:0) в 35-м туре Серии А и выразил надежду на то, что «россонери» смогут выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Я думал об этом с тех пор, как покинул «Милан». Я каждый год думаю о выходе «Милана» в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне мы близки к этому. Я смотрел игру с «Ювентусом». Мне было немного жаль бразильских игроков «Юве»: Данило, Алекса Сандро, Артура. Даже Джиджи [Буффона], с которым мы вместе играли за ПСЖ .

Но «Милан» провёл отличный матч и заслуженно победил. Думаю, они заслуживают и выхода в Лигу чемпионов. Это был отличный сезон для «Милана». Они заслужили [выход в ЛЧ ] тем, что они сделали в последние 6-7 месяцев.

Я по-прежнему фанат «Милана» и надеюсь снова увидеть их и вернуться на «Сан-Сиро», который является особенным для меня стадионом.